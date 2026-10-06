NBA Europe : l’EuroLeague rejette la proposition "inacceptable et colonialiste" de la NBA

Le projet de la NBA de s’implanter durablement en Europe se heurte à une nouvelle difficulté. Selon SDNA, la quasi-totalité des clubs actionnaires de l’EuroLeague rejetterait actuellement la proposition formulée par la ligue américaine pour établir une collaboration entre les deux ligues.

🚨 The NBA proposal was rejected during the club EuroLeague owners’ meeting in Cernobbio. However, ANSA reports, citing qualified sources, that dialogue between EuroLeague and the NBA remains open.



Another sign of that is the fact that EuroLeague did not formally approve its… — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) 6 octobre 2026

D’après le média grec, certains clubs favorables au maintien d’une EuroLeague indépendante auraient qualifié l’offre d’« inacceptable » et de « colonialiste ». D’autres ne seraient pas opposés au principe d’un accord, mais estimeraient que la NBA doit considérablement améliorer ses conditions pour permettre aux discussions d’avancer.

Cette réponse intervient ce 6 octobre, date à laquelle la grande ligue avait fixé une échéance à l’instance européenne pour répondre à sa proposition.

La NBA voudrait maintenir la structure actuelle

Selon La Gazzetta dello Sport, l’offre américaine serait notamment conditionnée au maintien de la structure actuelle de l’EuroLeague. La compétition devrait ainsi renoncer à son projet d’expansion à 24 équipes (contre 20 actuellement) ainsi qu’à sa transition vers un modèle davantage inspiré des franchises américaines.

La proposition reposerait sur les 13 clubs actuellement actionnaires de la plus prestigieuse compétition européenne : Olimpia Milano, Real Madrid, Barcelone, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi Tel-Aviv, Bayern Munich, ASVEL, Baskonia, Zalgiris et le CSKA Moscou, toujours suspendu de la compétition. Toujours selon les informations du média italien, toute modification du nombre ou du statut de ces actionnaires rendrait la proposition de la NBA caduque.

Les discussions se déroulent actuellement à Cernobbio, en Italie, où les propriétaires des clubs d’EuroLeague doivent notamment débattre de l’avenir de la compétition et de la proposition américaine.

La NBA prépare toujours son propre projet européen

Malgré ces négociations difficiles, l'association nord-américaine ne semble pas vouloir abandonner son projet d'expansion sur le vieux continent. La NBA Europe doit toujours voir le jour à partir de la saison 2027-2028, avec un format qui prévoirait 12 franchises permanentes et quatre places qualificatives.

Surtout, selon La Gazzetta dello Sport, le projet américain pourrait se poursuivre même en l’absence d’un accord avec l’EuroLeague. La FIBA travaille de son côté avec la ligue américaine sur le projet plus large de NBA Europe, mais ne participerait pas directement aux négociations actuelles entre la NBA et la structure européenne.

🔥 NBA yıldızı James Harden, EuroLeague takımlarını logolarından tanımaya çalışıyor! pic.twitter.com/8UZCga7YwN — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) 30 septembre 2026

Des discussions avec la FIBA

Le président de FIBA Europe, Jorge Garbajosa, avait d’ailleurs confirmé que les discussions étaient bilatérales entre les deux organisations, tout en indiquant que son organisation avait proposé de faciliter un éventuel rapprochement.

L’avenir du basket européen pourrait donc se jouer dans les prochaines semaines, entre une NBA déterminée à développer son projet sur le continent et une EuroLeague cherchant à préserver son indépendance et son modèle actuel.