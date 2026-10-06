De la survie au retour en Europe : Lionel Péluhet dévoile son plan à long terme pour le Limoges CSP

Le contraste est saisissant. Au printemps 2024, le Limoges CSP traversait une crise financière qui avait conduit la DNCCG à refuser dans un premier temps son engagement en Betclic ELITE et en Pro B. L’arrivée de Lionel Péluhet, finalement devenu propriétaire du club, avait permis au CSP de poursuivre son histoire dans l’élite. Deux ans plus tard, le dirigeant ne parle plus seulement de stabilisation mais d’un projet appelé à s’inscrire dans la durée.

Invité de l’émission NoA Basket, Lionel Péluhet a présenté une feuille de route qui dépasse largement la seule saison 2026-2027. Le propriétaire limougeaud se projette sur les dix prochaines années avec l’objectif de pérenniser le club, d'accroître ses ressources et, sportivement, de retrouver la scène européenne.

Cette ambition s’inscrit dans une progression voulue depuis son arrivée. Fin 2024, Lionel Péluhet expliquait déjà vouloir installer à moyen terme Limoges parmi les quatre ou cinq plus gros budgets du championnat. Le CSP affiche la cinquième masse salariale de Betclic ELITE pour la saison 2026-2027, malgré l’absence de Coupe d’Europe.

Retrouver l’Europe comme prochaine étape sportive

Après un exercice 2025-2026 terminé à la 13e place de Betclic ELITE, Limoges a procédé à plusieurs changements dans son organisation sportive. Jérémy Sarre a succédé à Crawford Palmer à la direction sportive tandis qu’Arnaud Tessier a été confirmé comme entraîneur principal.

L'effectif a également été renforcé avec plusieurs joueurs expérimentés, dont Andrew Albicy et Louis Labeyrie, autour de cadres comme Nicolas Lang, Hugo Invernizzi ou Gavin Ware.

Cette saison doit permettre au CSP de se rapprocher d’un objectif déjà affiché ces derniers mois : retrouver une compétition européenne. Un retour qui aurait évidemment une forte portée symbolique pour un club dont l’histoire est indissociable des Coupes d’Europe, mais qui constituerait aussi une nouvelle étape dans la reconstruction engagée depuis 2024.

Lionel Péluhet ne limite cependant pas son projet aux résultats du terrain. Son ambition repose sur la capacité du CSP à construire un modèle économique suffisamment solide pour accompagner durablement ses ambitions sportives, avec une implication à la fois des acteurs privés et des collectivités.

L’arena de 8 000 places comme outil du projet

C’est dans cette logique que revient le projet d’une nouvelle arena d’environ 8 000 places. Lionel Péluhet avait déjà exposé cette ambition en juin, expliquant vouloir une enceinte capable d’accueillir du basket international et de répondre aux nouvelles exigences du basket européen.

" Moi ce que je porte en parallèle, c'est un projet pour créer une nouvelle aréna de 8 000 places. "

Le projet ne se résume pas à augmenter la capacité par rapport à Beaublanc. Le dirigeant avait également évoqué un parquet LED, des accès adaptés, des parkings ainsi qu’une offre hôtelière permettant d’accueillir des événements de dimension internationale.

La perspective d’une recomposition du basket continental, notamment avec le projet NBA Europe, entre également dans la réflexion de Lionel Péluhet. Il avait toutefois pris soin, en juin, de ne pas présenter une éventuelle participation du CSP comme acquise : son objectif est d’abord que Limoges dispose des infrastructures et des moyens nécessaires pour pouvoir se positionner si une opportunité correspondant au club se présente.

L’arena devient ainsi l’une des pièces d’un projet beaucoup plus large. Après avoir consacré les premières années de sa présidence à remettre le CSP sur des bases plus solides, Lionel Péluhet fixe désormais une autre direction : reconstruire progressivement les conditions permettant à Limoges de redevenir un club européen régulier.