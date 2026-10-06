Accueil NBA Europe ITW Massimo Cancellieri : « J’espère que Limoges va retrouver la hype »

ITW Massimo Cancellieri : « J’espère que Limoges va retrouver la hype »

Désormais aux commandes de Tofas Bursa, l’ancien coach du Limoges CSP (2021-2023) et de la SIG Strasbourg (2023-2024) retrouve la France pour un duel contre la JL Bourg, ce mardi en EuroCup. L'occasion de balayer son actualité en Turquie, celle du basket hexagonal, européen et italien... et dans un français parfait !