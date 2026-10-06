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ITW Massimo Cancellieri : « J’espère que Limoges va retrouver la hype »

Désormais aux commandes de Tofas Bursa, l’ancien coach du Limoges CSP (2021-2023) et de la SIG Strasbourg (2023-2024) retrouve la France pour un duel contre la JL Bourg, ce mardi en EuroCup. L'occasion de balayer son actualité en Turquie, celle du basket hexagonal, européen et italien... et dans un français parfait !
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Résumé
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ITW Massimo Cancellieri : « J’espère que Limoges va retrouver la hype »
La dernière fois que Massimo Cancellieri était en France pour coacher, c'était le 9 décembre 2025 avec Trento (victoire 73-91).
Crédit photo : Jacques Cormarèche

Vous êtes de retour en France pour affronter la JL Bourg, ce mardi (à 19h30). Quel sentiment prédomine ?

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