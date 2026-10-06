ITW Massimo Cancellieri : « J’espère que Limoges va retrouver la hype »
Désormais aux commandes de Tofas Bursa, l’ancien coach du Limoges CSP (2021-2023) et de la SIG Strasbourg (2023-2024) retrouve la France pour un duel contre la JL Bourg, ce mardi en EuroCup. L'occasion de balayer son actualité en Turquie, celle du basket hexagonal, européen et italien... et dans un français parfait !
|
Résumé
Écouter
La dernière fois que Massimo Cancellieri était en France pour coacher, c'était le 9 décembre 2025 avec Trento (victoire 73-91).
Crédit photo : Jacques Cormarèche
Vous êtes de retour en France pour affronter la JL Bourg, ce mardi (à 19h30). Quel sentiment prédomine ?
ARTICLE PREMIUM
Vous accédez à un contenu PREMIUM.
S'abonner à BeBasket c'est :
Suppression définitive de la publicité (bannières & pop ups)
Accéder à des articles et interviews exclusives
Accéder au groupe BeBasket Premium sur WhatsApp
Gagner du temps en lisant les résumés d'articles
Commentaires (1)