Sekou Doumbouya remporte son duel face à Zacharie Perrin
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Les San Pablo Burgos ont pris le dessus sur Lleida malgré les 17 points de Zacharie Perrin. Ce dimanche, l’équipe de Sekou Doumbouya s’est imposée au Barris Nord (94-81) lors de la deuxième journée de Liga Endesa. Battu d’un point par Baskonia pour son entrée en lice, Burgos obtient son premier succès de la saison. Lleida, vainqueur à Valence lors de la première journée, connaît de son côté sa première défaite.
Nos la llevamos a casa. 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐢𝐬 😤— Recoletas Salud San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) 4 octobre 2026
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Sekou Doumbouya et Burgos font la différence en fin de match
Lleida menait 41-39 à la pause, après avoir compté jusqu’à six points d’avance dans le deuxième quart-temps. Burgos est passé devant dans la troisième période (56-54), mais les locaux ont repris la tête dès l’entame de la dernière (60-56).
Chase Audige a alors marqué les huit premiers points de Burgos dans ce quatrième quart-temps. Son équipe a remporté la période 38-27 et s’est détachée dans les dernières minutes. D.J. Steward et Audige ont terminé meilleurs marqueurs des visiteurs avec 20 points chacun. Doumbouya en a inscrit 11.
Zacharie Perrin (iLERNA Lleida) - Sekou Doumbouya (San Pablo Burgos)
|Zacharie Perrin
|Sekou Doumbouya
|PTS
|17
|11
|REB
|3
|3
|PD
|2
|1
|IN
|0
|2
|CO
|1
|0
Zacharie Perrin meilleur marqueur de Lleida
Titulaire, Zacharie Perrin a marqué 17 points, soit le meilleur total de Lleida. Melvin Ejim en a ajouté 15 et l'ex-joueur de Pro B James Batemon 16. Leur équipe a longtemps tenu tête à Burgos, mais n’a pas réussi à suivre le rythme offensif des visiteurs dans le dernier quart-temps.
Ce résultat inverse la situation des deux clubs après la première journée. Burgos avait perdu à domicile contre Baskonia (97-98), tandis que Lleida s’était imposé sur le parquet de Valence (105-100). Les deux équipes comptent désormais une victoire et une défaite.
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