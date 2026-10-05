Sekou Doumbouya remporte son duel face à Zacharie Perrin

Les San Pablo Burgos ont pris le dessus sur Lleida malgré les 17 points de Zacharie Perrin. Ce dimanche, l’équipe de Sekou Doumbouya s’est imposée au Barris Nord (94-81) lors de la deuxième journée de Liga Endesa. Battu d’un point par Baskonia pour son entrée en lice, Burgos obtient son premier succès de la saison. Lleida, vainqueur à Valence lors de la première journée, connaît de son côté sa première défaite.

Nos la llevamos a casa. 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐢𝐬 😤



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Sekou Doumbouya et Burgos font la différence en fin de match

Lleida menait 41-39 à la pause, après avoir compté jusqu’à six points d’avance dans le deuxième quart-temps. Burgos est passé devant dans la troisième période (56-54), mais les locaux ont repris la tête dès l’entame de la dernière (60-56).

Chase Audige a alors marqué les huit premiers points de Burgos dans ce quatrième quart-temps. Son équipe a remporté la période 38-27 et s’est détachée dans les dernières minutes. D.J. Steward et Audige ont terminé meilleurs marqueurs des visiteurs avec 20 points chacun. Doumbouya en a inscrit 11.

Zacharie Perrin (iLERNA Lleida) - Sekou Doumbouya (San Pablo Burgos) Comparaison statistique entre deux joueurs Zacharie Perrin Sekou Doumbouya PTS 17 11 REB 3 3 PD 2 1 IN 0 2 CO 1 0

Zacharie Perrin meilleur marqueur de Lleida

Titulaire, Zacharie Perrin a marqué 17 points, soit le meilleur total de Lleida. Melvin Ejim en a ajouté 15 et l'ex-joueur de Pro B James Batemon 16. Leur équipe a longtemps tenu tête à Burgos, mais n’a pas réussi à suivre le rythme offensif des visiteurs dans le dernier quart-temps.

Ce résultat inverse la situation des deux clubs après la première journée. Burgos avait perdu à domicile contre Baskonia (97-98), tandis que Lleida s’était imposé sur le parquet de Valence (105-100). Les deux équipes comptent désormais une victoire et une défaite.