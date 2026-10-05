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Sekou Doumbouya remporte son duel face à Zacharie Perrin

Sekou Doumbouya et San Pablo Burgos ont décroché leur première victoire de la saison en Liga Endesa, ce dimanche, sur le parquet du Lleida de Zacharie Perrin (94-81). Les deux Français ont inscrit respectivement 11 et 17 points lors de cette deuxième journée.
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Sekou Doumbouya remporte son duel face à Zacharie Perrin
Malgré les 17 points de Zacharie Perrin, Lleida a perdu à domicile contre Burgos
Crédit photo : acb Photo / Pol Puertas
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Les San Pablo Burgos ont pris le dessus sur Lleida malgré les 17 points de Zacharie Perrin. Ce dimanche, l’équipe de Sekou Doumbouya s’est imposée au Barris Nord (94-81) lors de la deuxième journée de Liga Endesa. Battu d’un point par Baskonia pour son entrée en lice, Burgos obtient son premier succès de la saison. Lleida, vainqueur à Valence lors de la première journée, connaît de son côté sa première défaite.

Sekou Doumbouya et Burgos font la différence en fin de match

Lleida menait 41-39 à la pause, après avoir compté jusqu’à six points d’avance dans le deuxième quart-temps. Burgos est passé devant dans la troisième période (56-54), mais les locaux ont repris la tête dès l’entame de la dernière (60-56).

Chase Audige a alors marqué les huit premiers points de Burgos dans ce quatrième quart-temps. Son équipe a remporté la période 38-27 et s’est détachée dans les dernières minutes. D.J. Steward et Audige ont terminé meilleurs marqueurs des visiteurs avec 20 points chacun. Doumbouya en a inscrit 11.

Zacharie Perrin (iLERNA Lleida) - Sekou Doumbouya (San Pablo Burgos)

Zacharie PerrinSekou Doumbouya
PTS1711
REB33
PD21
IN02
CO10

Zacharie Perrin meilleur marqueur de Lleida

Titulaire, Zacharie Perrin a marqué 17 points, soit le meilleur total de Lleida. Melvin Ejim en a ajouté 15 et l'ex-joueur de Pro B James Batemon 16. Leur équipe a longtemps tenu tête à Burgos, mais n’a pas réussi à suivre le rythme offensif des visiteurs dans le dernier quart-temps.

Ce résultat inverse la situation des deux clubs après la première journée. Burgos avait perdu à domicile contre Baskonia (97-98), tandis que Lleida s’était imposé sur le parquet de Valence (105-100). Les deux équipes comptent désormais une victoire et une défaite.

Liga Endesa - Journée 2
03/10/2026
MAL Unicaja
75 80
TEN Tenerife
MAN Manresa
95 101
BRE Río Breogán
04/10/2026
LLE iLERNA Lleida
81 94
SPB San Pablo Burgos
COR Leyma Coruña
104 101
BIL Bilbao Basket
OBR Monbus Obradoiro
107 114
REA Real Madrid
ZAR Casademont Zaragoza
82 97
VAL Valencia Basket
BAS Baskonia Vitoria-Gasteiz
118 78
GIR FIATC Girona
MUR UCAM Murcie
100 94
FCB FC Barcelone
14/10/2026
JOV Joventut Badalone
- -
AND MoraBanc Andorra

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