La Coupe de France reprend ce soir : Boulogne lance un deuxième tour riche en affiches pour la NM1

La Coupe de France masculine reprend ses droits ce lundi soir. Et c’est le Boulogne Côte d’Opale Basketball qui aura l’honneur d’ouvrir le deuxième tour, à domicile face au STB Le Havre, pensionnaire d’ELITE 2.

Au regard de l’écart d’une division entre les deux équipes, les Boulonnais débuteront la rencontre avec sept points d’avance. Un avantage que la formation de NM1 tentera de conserver pour poursuivre son parcours et s’offrir une qualification face à une équipe évoluant à l’échelon supérieur.

Lors du premier tour, Boulogne avait dominé Val de Seine (81-63). De son côté, Le Havre avait dû batailler jusqu’au bout pour éliminer un autre club d’ELITE 2, Rouen Métropole Basket (74-73).

Cette rencontre est la seule programmée ce lundi. Elle ouvrira un deuxième tour composé de 15 matchs répartis sur cinq dates, jusqu’au 1er novembre.

Plusieurs duels 100 % NM1 dès mardi

La majorité des rencontres se déroulera mardi 6 octobre, avec plusieurs affiches concernant directement les clubs de Nationale 1.

Trois confrontations opposeront ainsi exclusivement des équipes de NM1 : LyonSO accueillera Besançon, Rennes recevra Fougères et Berck affrontera Orchies. Dans ces rencontres entre formations de même niveau, aucun handicap ne sera appliqué.

D’autres pensionnaires de NM1 tenteront de faire tomber des adversaires issus des divisions supérieures. Tarbes-Lourdes recevra notamment l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, pensionnaire de Betclic ELITE, avec 14 points d’avance au coup d’envoi. Challans bénéficiera du même avantage contre Boulazac.

Tours commencera pour sa part avec sept points d’avance sur le parquet de Blois, tandis qu’Angers disposera également d’un avantage de sept unités contre Caen.

Toulouse attendra le 13 octobre pour défier Limoges

Tous les clubs ne joueront toutefois pas cette semaine. Toulouse devra patienter jusqu’au mardi 13 octobre pour recevoir le Limoges CSP. Là encore, les Toulousains bénéficieront d’un handicap de 14 points face à une formation de Betclic ELITE.

Ce deuxième tour offre ainsi plusieurs opportunités aux clubs de NM1 de se mesurer à l’échelon supérieur. Boulogne sera le premier à tenter sa chance dès ce lundi soir face au Havre.