Premier mouvement à Laval, qui repart sur le marché

L’aventure française de Jamal Hatwell II (1,78 m, 27 ans) (27 ans) aura été particulièrement courte. Recruté durant l’intersaison par l’US Laval Basket, promu pour la première fois de son histoire en Nationale 1, le meneur américain n’est désormais plus un joueur du club.

L’USLB a officialisé son départ ce samedi 3 octobre. « Nous le remercions pour son investissement depuis son arrivée et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière », a simplement indiqué le club, sans préciser les raisons de cette séparation.

Laval a en revanche annoncé dans le même communiqué que son staff était désormais « à la recherche d’un nouveau joueur afin de compléter l’effectif ».

Hartwell faisait partie des principaux renforts estivaux du promu avec l’intérieur nigérian Mohammed Abduslalam. Lors de son recrutement, l’entraîneur Sébastien Cartier expliquait avoir fait le pari de son expérience, après notamment des passages en Finlande et en Uruguay. Le meneur de 1,77 m sortait alors d’une longue période sans compétition, il n’avait plus joué depuis près d’un an.

20 points pour ses débuts en Nationale 1

Passé par George Mason puis UC Riverside en NCAA, Jamal Hartwell avait pourtant réussi ses débuts en championnat sous ses nouvelles couleurs.

Pour la première journée de NM1, le 18 septembre à Lorient, l’Américain avait terminé meilleur marqueur lavallois avec 20 points, auxquels il avait ajouté 2 passes décisives et 1 rebond en 26 minutes, malgré la défaite de Laval (82-73).

Il avait ensuite inscrit 6 points et distribué 5 passes décisives en 22 minutes lors du revers à Rennes (81-62), le 29 septembre. En Coupe de France, il avait également compilé 8 points, 1 rebond et 1 passe en 20 minutes contre Fougères (défaite 93-77).

PROFIL JOUEUR Jamal HATWELL II Poste(s): Meneur Taille: 178 cm Âge: 27 ans (02/06/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 13 #37 REB 0,5 #241 PD 3,5 #41

Son départ intervient donc alors que la saison de Nationale 1 vient seulement de débuter. Laval, qui avait largement misé sur la continuité après son accession en conservant l'essentiel de son groupe de NM2, doit désormais procéder à un premier ajustement dans son effectif.

Laval déjà à la recherche de son remplaçant

La suite devrait rapidement concerner le recrutement. En annonçant immédiatement être à la recherche d’un nouveau joueur, l’US Laval Basket confirme sa volonté de remplacer numériquement Hartwell dans son groupe.

Le club mayennais avait construit son recrutement estival autour d’un effectif très largement conservé et de quelques ajouts ciblés pour relever le défi de la NM1. L’identité du futur renfort et son profil n’ont, à ce stade, pas été communiqués.