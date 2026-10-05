Nous les avions placés parmi les jeunes joueurs à suivre en priorité cette saison, et les premières journées de Betclic ELITE donnent déjà du crédit à cette nouvelle vague. Malgré l'exode d'une partie des meilleurs prospects français vers la NCAA, plusieurs joueurs nés entre 2006 et 2009 obtiennent de vraies responsabilités dans le championnat de France.

Nathan Soliman avec Bourg, Maxence Lemoine à Strasbourg, Bastien Grasshoff au Mans, Tom Audry à Dijon, Marc-Owen Fodzo-Dada à l'ASVEL et Jahel Trèfle à Gravelines-Dunkerque ont tous atteint la barre des 10 points ce week-end. Plus intéressant encore, plusieurs d'entre eux confirment une première sortie déjà réussie.

Nathan Soliman monte déjà à 15 points avec Bourg

Nathan Soliman (2009) est déjà central dans la rotation de la JL Bourg. Après une première journée encourageante, le principal prospect français depuis Victor Wembanyama a compilé 15 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en seulement 22 minutes lors de la victoire contre Chalon (90-75).

Nathan Soliman Stats moyennes des 3 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 3 25:19 12,7 5,3 2,7 0 1 3 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 03/10 22:06 15 5 3 0 1 V 90-77 vs CHA Betclic ELITE 30/09 17:43 8 6 0 0 1 D 84-76 @ NAP EuroCup 26/09 36:09 15 5 5 0 1 D 106-103 @ SQB Betclic ELITE

Soliman a notamment terminé à 3/5 à 2-points, 2/5 à 3-points et 3/4 aux lancers francs. Une nouvelle sortie réussie alors qu'il n'a encore que 17 ans, face à une équipe pourtant solide physiquement et athlétiquement. Surtout, cela a contribué à la première victoire bressane de la saison.

🇫🇷 SCOUTING LAB PLAYER — NATHAN SOLIMAN 📈🔥



Nathan Soliman | 6’8” Wing | 2009 | JL Bourg 🇫🇷



Another strong performance from one of France’s premier young prospects — this time at the PRO level in Betclic ÉLITE.



🔥 vs Chalon

📊 15 PTS

📊 5 REB

📊 3 AST

📊 1 BLK

⏱️ 22 MIN

🎯… pic.twitter.com/eI87UEZlRT — Scouting lab (@scouting_lab) 4 octobre 2026

Maxence Lemoine prend ses responsabilités avec Strasbourg

Après une saison passée en ELITE 2 avec La Rochelle, Maxence Lemoine (2007) montre rapidement qu'il peut également produire à l'étage supérieur. Le meneur/arrière de la SIG Strasbourg a inscrit 17 points et pris 4 rebonds contre Boulazac. Là-aussi, sa performance a surtout contribué à la première victoire strasbourgeoise de la saison. La semaine dernière, il avait été auteur de 8 points et 6 passes décisives en 27 minutes à Dijon.

🇫🇷 SCOUTING LAB — MAXENCE LEMOINE 📈🔥



Maxence Lemoine | 6’2” PG | 2007 | SIG Strasbourg 🇫🇷



Big-time performance from the young French guard at the PRO level in Betclic ÉLITE.



🔥 vs Boulazac

📊 17 PTS

📊 4 REB

📊 1 AST



At only 19 years old, Lemoine stepped up in a major role… pic.twitter.com/Sh21OQbGUY — Scouting lab (@scouting_lab) 4 octobre 2026

Troisième match de suite à 10 points ou plus pour Bastien Grasshoff

Bastien Grasshoff (2007) confirme lui aussi son excellent début de saison avec Le Mans. Face au Paris Basketball, l'arrière a inscrit 11 points en 20 minutes, avec notamment 2 réussites en 4 tentatives derrière l'arc.

Nathan Soliman Stats moyennes des 3 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 3 25:19 12,7 5,3 2,7 0 1 3 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 03/10 22:06 15 5 3 0 1 V 90-77 vs CHA Betclic ELITE 30/09 17:43 8 6 0 0 1 D 84-76 @ NAP EuroCup 26/09 36:09 15 5 5 0 1 D 106-103 @ SQB Betclic ELITE

Cette sortie prolonge une série particulièrement intéressante. Grasshoff avait commencé par 17 points contre Gravelines-Dunkerque en Betclic ELITE avant d'en inscrire 16 face à l'Aris en EuroCup. Il compte ainsi trois rencontres consécutives à au moins 10 points entre championnat et Coupe d'Europe.

🇫🇷 SCOUTING LAB — BASTIEN GRASSHOFF 📈🔥



Bastien Grasshoff | 6’7” Guard | 2007 | Le Mans 🇫🇷



Another strong performance from the 19-year-old French guard, this time against Paris Basketball in Betclic ÉLITE.



🔥 vs Paris Basketball

📊 11 PTS

📊 2 REB

⏱️ 20 MIN

🎯 2/4 3PT… pic.twitter.com/69NV1TfEyT — Scouting lab (@scouting_lab) 5 octobre 2026

Tom Audry profite pleinement de ses 15 minutes

Tom Audry (2007) a également saisi l'occasion offerte par la JDA Dijon lors de sa large victoire contre Pau (89-61). En seulement 15 minutes, l'ailier a inscrit 11 points à 4/5 aux tirs, dont 1/1 à 3-points, et 2/3 aux lancers francs.

Après s'être distingué chez les Espoirs, Audry commence ainsi à transformer ses opportunités avec l'équipe professionnelle en performances concrètes.

🇫🇷 SCOUTING LAB PLAYER — TOM AUDRY 📈



Tom Audry | 6’6” Wing | 2007 | JDA Dijon 🇫🇷



Strong minutes at the PRO level for the 19-year-old French wing in Dijon’s 89–61 win over Pau.



🔥 vs Pau

📊 11 PTS

⏱️ 15 MIN

🎯 4/5 FG

🎯 1/1 3PT

🎯 2/3 FT



11 POINTS IN ONLY 15 MINUTES. 👀… pic.twitter.com/sqFvUpSSJV — Scouting lab (@scouting_lab) 4 octobre 2026

Marc-Owen Fodzo-Dada titulaire avec l'ASVEL

Marc-Owen Fodzo-Dada (2006) bénéficie déjà de responsabilités importantes à l'ASVEL. Titulaire à la mène lors du déplacement à Gravelines-Dunkerque, il a participé à la victoire villeurbannaise (70-65) avec 12 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 22 minutes.

Son adresse a été plus difficile, avec 3/9 aux tirs dont 1/4 à 3-points, mais ses 7 rebonds et son activité globale lui ont permis de peser dans plusieurs secteurs. Après avoir découvert l'EuroLeague, le jeune meneur continue surtout d'accumuler du temps de jeu à haut niveau.

🇫🇷 SCOUTING LAB — MARC-OWEN FODZO DADA 📈🔥



Marc-Owen Fodzo Dada | 6’3” Guard | 2006 | ASVEL 🇫🇷



Strong all-around performance from the young French guard in ASVEL’s 70–65 road win over Gravelines.



🔥 vs Gravelines

📊 12 PTS

📊 7 REB

📊 3 AST

📊 1 STL

⏱️ 22 MIN



🎯 3/9 FG

🎯… pic.twitter.com/PAhSHHtTIT — Scouting lab (@scouting_lab) 5 octobre 2026

Jahel Trèfle confirme après ses 14 points de la première journée

Jahel Trèfle (2007) est peut-être l'une des premières révélations de ce début de championnat. L'intérieur de Gravelines-Dunkerque avait ouvert sa saison avec 14 points à 6/8 aux tirs contre Le Mans. Il a confirmé face à l'ASVEL avec 10 points, 5 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive en 26 minutes.

Trèfle a converti 4 de ses 5 tentatives à 2-points. Avec deux matches consécutifs à au moins 10 points et déjà un temps de jeu conséquent, l'Audois semble avoir fait le bon choix en rejoignant une équipe du BCM qui lui donne davantage de responsabilités que ce qui lui était promis à Strasbourg.

🇫🇷 SCOUTING LAB — JAHEL TRÈFLE 📈🔥



Jahel Trèfle | 6’9” Big | 2007 | Gravelines-Dunkerque 🇫🇷



Another impactful performance from the 18-year-old French big at the PRO level against ASVEL.



🔥 vs ASVEL

📊 10 PTS

📊 5 REB

📊 2 BLK

📊 1 AST

⏱️ 26 MIN

🎯 4/5 2PT — 80%



Trèfle… pic.twitter.com/ArGwCazQru — Scouting lab (@scouting_lab) 5 octobre 2026

La Betclic ELITE donne déjà du temps de jeu à ses prospects

Deux journées restent évidemment un échantillon très réduit. Mais la tendance est intéressante : les jeunes joueurs cités parmi les prospects à surveiller avant le début de saison ne se contentent pas d'apparitions symboliques.

Si Hugo Yimga-Moukouri a été relativement discret à Roanne avec Nanterre (5 points à 2/5 aux tirs, 7 rebonds et 3 fautes en moins de 17 minutes), ses jeunes camarades ont été globalement très productifs ce week-end.

Après les saisons Wembanyama, Risacher ou Traoré, la Betclic ELITE cherchait de nouveaux jeunes visages capables d'attirer les regards.