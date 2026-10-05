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Soliman, Lemoine, Grasshoff… Les jeunes prospects de Betclic ELITE sont déjà au rendez-vous

Les prospects de Betclic ELITE n'ont pas attendu pour se montrer. Nathan Soliman, Maxence Lemoine, Bastien Grasshoff, Tom Audry, Marc-Owen Fodzo-Dada et Jahel Trèfle ont tous signé des performances remarquées lors des deux premières journées de championnat.
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Résumé
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Soliman, Lemoine, Grasshoff… Les jeunes prospects de Betclic ELITE sont déjà au rendez-vous
Maxence Lemoine a réalisé sa meilleure sortie en Betclic ELITE, contre Boulazac
Crédit photo : SIG Strasbourg / P. Gigon
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Nous les avions placés parmi les jeunes joueurs à suivre en priorité cette saison, et les premières journées de Betclic ELITE donnent déjà du crédit à cette nouvelle vague. Malgré l'exode d'une partie des meilleurs prospects français vers la NCAA, plusieurs joueurs nés entre 2006 et 2009 obtiennent de vraies responsabilités dans le championnat de France.

Nathan Soliman avec Bourg, Maxence Lemoine à Strasbourg, Bastien Grasshoff au Mans, Tom Audry à Dijon, Marc-Owen Fodzo-Dada à l'ASVEL et Jahel Trèfle à Gravelines-Dunkerque ont tous atteint la barre des 10 points ce week-end. Plus intéressant encore, plusieurs d'entre eux confirment une première sortie déjà réussie.

Nathan Soliman monte déjà à 15 points avec Bourg

Nathan Soliman (2009) est déjà central dans la rotation de la JL Bourg. Après une première journée encourageante, le principal prospect français depuis Victor Wembanyama a compilé 15 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en seulement 22 minutes lors de la victoire contre Chalon (90-75).

Nathan Soliman

Stats moyennes des 3 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
325:1912,75,32,701

3 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
03/1022:06155301V 90-77 vs CHABetclic ELITE
30/0917:4386001D 84-76 @ NAPEuroCup
26/0936:09155501D 106-103 @ SQBBetclic ELITE

Soliman a notamment terminé à 3/5 à 2-points, 2/5 à 3-points et 3/4 aux lancers francs. Une nouvelle sortie réussie alors qu'il n'a encore que 17 ans, face à une équipe pourtant solide physiquement et athlétiquement. Surtout, cela a contribué à la première victoire bressane de la saison.

Maxence Lemoine prend ses responsabilités avec Strasbourg

Après une saison passée en ELITE 2 avec La Rochelle, Maxence Lemoine (2007) montre rapidement qu'il peut également produire à l'étage supérieur. Le meneur/arrière de la SIG Strasbourg a inscrit 17 points et pris 4 rebonds contre Boulazac. Là-aussi, sa performance a surtout contribué à la première victoire strasbourgeoise de la saison. La semaine dernière, il avait été auteur de 8 points et 6 passes décisives en 27 minutes à Dijon.

Troisième match de suite à 10 points ou plus pour Bastien Grasshoff

Bastien Grasshoff (2007) confirme lui aussi son excellent début de saison avec Le Mans. Face au Paris Basketball, l'arrière a inscrit 11 points en 20 minutes, avec notamment 2 réussites en 4 tentatives derrière l'arc.

Nathan Soliman

Stats moyennes des 3 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
325:1912,75,32,701

3 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
03/1022:06155301V 90-77 vs CHABetclic ELITE
30/0917:4386001D 84-76 @ NAPEuroCup
26/0936:09155501D 106-103 @ SQBBetclic ELITE

Cette sortie prolonge une série particulièrement intéressante. Grasshoff avait commencé par 17 points contre Gravelines-Dunkerque en Betclic ELITE avant d'en inscrire 16 face à l'Aris en EuroCup. Il compte ainsi trois rencontres consécutives à au moins 10 points entre championnat et Coupe d'Europe.

Tom Audry profite pleinement de ses 15 minutes

Tom Audry (2007) a également saisi l'occasion offerte par la JDA Dijon lors de sa large victoire contre Pau (89-61). En seulement 15 minutes, l'ailier a inscrit 11 points à 4/5 aux tirs, dont 1/1 à 3-points, et 2/3 aux lancers francs.

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Après s'être distingué chez les Espoirs, Audry commence ainsi à transformer ses opportunités avec l'équipe professionnelle en performances concrètes.

Marc-Owen Fodzo-Dada titulaire avec l'ASVEL

Marc-Owen Fodzo-Dada (2006) bénéficie déjà de responsabilités importantes à l'ASVEL. Titulaire à la mène lors du déplacement à Gravelines-Dunkerque, il a participé à la victoire villeurbannaise (70-65) avec 12 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 22 minutes.

Son adresse a été plus difficile, avec 3/9 aux tirs dont 1/4 à 3-points, mais ses 7 rebonds et son activité globale lui ont permis de peser dans plusieurs secteurs. Après avoir découvert l'EuroLeague, le jeune meneur continue surtout d'accumuler du temps de jeu à haut niveau.

Jahel Trèfle confirme après ses 14 points de la première journée

Jahel Trèfle (2007) est peut-être l'une des premières révélations de ce début de championnat. L'intérieur de Gravelines-Dunkerque avait ouvert sa saison avec 14 points à 6/8 aux tirs contre Le Mans. Il a confirmé face à l'ASVEL avec 10 points, 5 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive en 26 minutes.

Trèfle a converti 4 de ses 5 tentatives à 2-points. Avec deux matches consécutifs à au moins 10 points et déjà un temps de jeu conséquent, l'Audois semble avoir fait le bon choix en rejoignant une équipe du BCM qui lui donne davantage de responsabilités que ce qui lui était promis à Strasbourg.

La Betclic ELITE donne déjà du temps de jeu à ses prospects

Deux journées restent évidemment un échantillon très réduit. Mais la tendance est intéressante : les jeunes joueurs cités parmi les prospects à surveiller avant le début de saison ne se contentent pas d'apparitions symboliques.

Si Hugo Yimga-Moukouri a été relativement discret à Roanne avec Nanterre (5 points à 2/5 aux tirs, 7 rebonds et 3 fautes en moins de 17 minutes), ses jeunes camarades ont été globalement très productifs ce week-end.

Après les saisons Wembanyama, Risacher ou Traoré, la Betclic ELITE cherchait de nouveaux jeunes visages capables d'attirer les regards.

Tom Audry
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Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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