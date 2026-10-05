Fantasy BeBasket : la bataille fait rage en tête, après les performances de Nadir Hifi, Gabby Williams et Théo Maledon !

Après des premières semaines d'inauguration, la Fantasy League BeBasket bat son plein en ce début octobre, au rythme de nos Français un peu partout sur le globe ! Alors que les championnats européens montent peu à peu en régime, les performances françaises en demi-finale de playoffs WNBA offrent aussi de sérieuses options pour construire son cinq.

Entre le "pick facile" Théo Maledon et la nouvelle performance royale de Gabby Williams dans le dernier carré américain, il y avait l'embarras du choix pour marquer des points. Si bien que le classement se resserre considérablement !

Changement de leader et écarts minimes au sommet d'octobre

Alors que JDABucks avait pris les commandes du classement mensuel en début de weekend, la hiérarchie a fortement évolué. Ce lundi 5 octobre, c'est désormais l'équipe LaPine qui s'installe au sommet du classement d'octobre avec un total de 458 points.

La bataille fait toutefois rage en tête : Fadamental Squad talonne le leader à trois petites longueurs (455 points), tandis que l'équipe Héritiers complète le podium provisoire avec 429 points. L'ancien leader JDABucks pointe désormais au 4ᵉ rang ex-æquo avec Patty mid et Team Gegete (426 points chacun). La densité est assez remarquable dans le top 10, où moins de 45 points séparent le premier du dixième.

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (au lundi 5 octobre) :

1. LaPine : 458 points

2. Fadamental Squad : 455 points

3. Héritiers : 429 points

4. Patty mid : 426 points

5. Team Gegete : 426 points

6. JDABucks : 426 points

7. HEY HEY HEY : 425 points

8. AS Panazol : 420 points

9. Goatofthegame : 418 points

10. Oscar's Team : 415 points

Des cartons dominicaux qui ont affolé les compteurs

Ce regroupement général est la conséquence directe d'un dimanche 4 octobre particulièrement prolifique sur beaucoup de terrain. En Betclic ELITE, Nadir Hifi a éclaboussé la soirée de son talent avec le Paris Basketball face au Mans (33 points, 9 passes décisives, 4 rebonds et un tir au buzzer venu d'ailleurs), signant la meilleure évaluation de la journée (38 d'évaluation) pour le plus grand bonheur des 7 % de managers qui l'avaient sélectionné.

En Liga Endesa, le duo du Real Madrid a également fait le plein. Théo Maledon a confirmé son statut d'option incontournable de notre jeu avec 25 points et 7 passes décisives (30 d'évaluation Fantasy), bien épaulé par Timothé Luwawu-Cabarrot et ses 25 points (21 d'évaluation). Enfin, sur les parquets américains, Gabby Williams a régné sur le Match 1 des demi-finales WNBA (25 points, 11 rebonds, 5 passes pour 28 d'évaluation), récompensant les 23 % de managers qui ont fait appel à ses services.

Un lundi plus corsé : 3 matchs au programme pour faire la différence

Après l'orgie offensive du dimanche, la compétition prend un virage plus tactique pour ce lundi soir[13]. Avec seulement trois matchs à l'affiche, le réservoir de joueurs disponibles se réduit considérablement.

118 cinq ont déjà été composés pour cette soirée ; une sélection plus délicate et excitante pour les managers. Les possibilités sont réduites, alors la moindre erreur de casting ou le bon choix de capitaine peut faire basculer tout le classement !