Le Zalgiris Kaunas dans la tourmente : sa recrue star arrêtée en état d'ivresse !

Attendu comme le successeur de Sylvain Francisco au Zalgiris Kaunas, Carsen Edwards commence son aventure lituanienne avec une casserole. Si l'Américain se montre déjà satisfaisant sur le plan sportif — bien que loin des sphères atteintes par le Français l'an passé —, c'est au niveau de l'exemplarité hors des parquets que l'ancien joueur de Bologne fait aujourd'hui parler de lui.

Selon les médias locaux, le scoreur a été arrêté en état d'ivresse... avec plus d'un gramme d'alcool dans le sang !

Contrôlé avec 1,07 g/L après une victoire

L'information, révélée par nos confrères lituaniens de Krepsinis.net puis, a dans la foulée était officialisée par le département de police lituanien. Ce qui permet de retracer assez précisément les faits reprochés. Tout se serait déroulé dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 octobre, vers 00h30, à Kaunas.

Carsen Edwards was reportedly caught driving under the influence in Kaunas 👀



More on it: https://t.co/nCoN6l240U pic.twitter.com/ncuY6KKYbq — BasketNews (@BasketNews_com) 5 octobre 2026

Au cours d'un contrôle préventif nocturne, Carsen Edwards a été intercepté par la police. Soumis à un alcootest, l'arrière affichait un taux d'alcoolémie de 1,07 ‰ (soit 1,07 g/L), quelques heures à peine après la victoire du Zalgiris face au Lietkabelis Panevėžys (97-68), durant lequel il s'était illustré avec 11 points et 6 passes décisives en 17 minutes.

Kaunas reste prudent, Carsen Edwards risque gros

Alors que le joueur s'expose à des poursuites judiciaires ainsi qu'à des sanctions administratives (suspension de permis, amende), la direction du club a rapidement réagi dans un communiqué : « Nous avons pris connaissance des informations rendues publiques et étudions actuellement les circonstances de la situation, tant en interne qu'avec l'ensemble des parties concernées. Une fois l'enquête terminée, nous communiquerons sur les décisions prises ou les démarches à venir. D'ici là, nous ne ferons aucun commentaire supplémentaire. »

PROFIL JOUEUR Carsen EDWARDS Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 28 ans (12/03/1998) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 16 #12 REB 1 #204 PD 2 #85

Le club lituanien se serait bien passé de cette incartade, alors qu'il comptait sur l'Américain pour écrire une nouvelle page. Engagé cet été sur les bases d'un contrat d'un an plus une année en option, Carsen Edwards avait la lourde tâche de prendre la relève de Sylvain Francisco, parti rejoindre le Panathinaïkos. Sur le terrain, le profil de l'ancien joueur de la Virtus Bologne offrait beaucoup de garanties (17,3 points par match en EuroLeague la saison dernière), confirmées par son début de saison à 16 points de moyenne.

En attendant les conclusions de l'enquête, Carsen Edwards pourrait manquer le prochain rendez-vous du club. Ce sera au Palau, face au FC Barcelone, jeudi, en EuroLeague.