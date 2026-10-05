De retour avec "un autre statut", Maxence Lemoine éclaire la SIG Strasbourg au Rhénus

A 19 ans, Maxence Lemoine est-il déjà le nouveau patron de la SIG Strasbourg ? Revenu d'un prêt concluant à l'étage inférieur au Stade Rochelais, le jeune homme formé en Alsace passe un cap en ce début de saison, succédant à Marcus Keene au poste 1.

De là à faire oublier l'Américain ou à lui faire porter trop de responsabilités, il serait trop tôt pour le dire. Mais sans complexe, le natif de l'Yonne crée sa propre voie. Et réalise de premières sorties marquantes. Ses retrouvailles avec le Rhénus ont d'ailleurs été réussies, samedi 3 octobre : c'est lui qui, en sortie de banc, a permis aux Strasbourgeois de composter leur premier succès de la saison !

Un début de match sous tension face au BBD

Pourtant, le démarrage alsacien est resté crispé face à l'agressivité de Boulazac. Dominée dans le premier quart-temps et bafouillant son basket, la SIG s'est retrouvée rapidement sous pression devant son public.

Une entame manquée que le jeune meneur strasbourgeois expliquait sans problème après la rencontre. "Il y avait pas mal de nervosité, avec le début de championnat et ce premier match à domicile. Quand on perd un match à l'extérieur qu'on peut prendre, et qu'on arrive à domicile, on sait qu'on est déjà sur un 'must win'".

L'étincelle Maxence Lemoine

Sorti du banc, Maxence Lemoine a immédiatement impulsé la révolte dans le deuxième quart-temps. Actif en défense, provoquant des fautes et clinique sur transition, il a été l'initiateur d'un 9-0 cinglant juste avant la pause. "Ça fait du bien de revenir au Rhénus. Connaissant la salle, je savais qu'il suffisait de deux actions pour qu'elle pète un peu. Et j'avais envie d'apporter cette énergie", confiait-il au micro, après la rencontre.

Une débauche d'énergie cruciale, alors que la raquette alsacienne se trouvait amoindrie. Après la défaite à Dijon, le staff alsacien avait procédé à un premier choix fort. Des fautes sifflées à l'encontre de Sam Alajiki ou William Pfister ont également entravé le fonctionnement de la raquette alsacienne face au BBD. "On a dû jouer un peu small ball. Quand il manque des intérieurs, nous, les guards, il faut qu'on aille aussi se battre au rebond". Une combativité propice à une grande performance individuelle

Record en Betclic ELITE et changement de statut

Car après avoir recollé à la pause, la SIG a déroulé en seconde période pour sceller un succès convaincant (87-75). Dans celui-ci, Lemoine a par ailleurs établi son nouveau match référence en Betclic ELITE : avec un nouveau record au scoring, désormais à 17 points.

Une prestation qui valide le virage pris par le meneur cet été. "C'était mon retour. Je voulais montrer que je ne reviens plus avec le même statut, que je ne suis plus le même joueur aussi", affirmait-il en conférence de presse. "Le staff me fait confiance, mes coéquipiers me font confiance. Quand je joue mon jeu, je me sens libéré".

"Libéré" donc, le jeune meneur et ses coéquipiers abordent dans de bonnes dispositions leur premier rendez-vous européen de la saison. Les Alsaciens défient les Polonais du Legia Varsovie ce mardi, en Basketball Champions League. "Un gros match nous attend", concluait le jeune homme.