LeBron James gêné par des douleurs persistantes avant sa 24e saison NBA

Est-ce que LeBron James rejouera un jour à 100% ? Le King s’apprête à entamer sa 24e saison en NBA avec les Sixers, mais son état physique reste surveillé de près. À 41 ans, la superstar américaine serait toujours confrontée à plusieurs douleurs persistantes, selon Dave McMenamin d’ESPN.

LeBron James suffers from chronic arthritis in his left foot and sciatica in his lower back, per @mcten



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En effet, LBJ souffrirait notamment d’arthrite chronique au pied gauche, ainsi que de sciatique dans le bas du dos. Cette dernière l'avait notamment contraint de manquer le premier mois de compétition l'an dernier avec les Lakers.

Ainsi, l'ancien joueur du Heat se retrouve forcé de suivre une préparation particulièrement rigoureuse. D’après le journaliste, sa journée débute dès 7h45 au centre d’entraînement de Philadelphie, où LeBron James retrouve son préparateur physique depuis 2003, Mike Mancias.

Un suivi quotidien pour préserver son physique

Au programme du King : étirements, activation musculaire et différents soins pour lui permettre de conserver ses qualités physiques. D'ailleurs, une attention particulière est accordée à son pied gauche et à son dos afin de lui permettre d’aborder au mieux cette nouvelle saison.

Malgré ces nombreux pépins physiques, LeBron James continue de performer et sort d'une saison satisfaite avec L.A. En 60 matchs, le vétéran a fait bien plus que de la résistance avec des moyennes de 20,9 points, 6,1 rebonds et 7,2 passes décisives en 33 minutes par rencontre. Des statistiques le propulsant parmi les meilleurs joueurs de la ligue à presque 42 ans.

LeBron James Poste : Ailier

Taille : 203 cm

Âge : 41 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Los Angeles Lakers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 21,2 #30 REB 6,2 #74 PD 7,3 #11

Cette nouvelle campagne lui permettra surtout de battre son précédent record avec une 24e saison disputée en carrière alors que seulement 10 joueurs dans toute l'histoire de la ligue ont passé au moins deux décennies sur les parquets de la NBA.

Une nouvelle aventure ambitieuse à Philadelphie

Cependant, à l'inverse de plusieurs joueurs dont la fin de carrière s'est déroulée dans l'anonymat, ce nouvel exercice 2026-27 devrait être placé sous le signe de l'ambition pour Bron Bron. En effet, le natif d'Akron assure vouloir gagner un titre avec les Sixers et notamment offrir à Joel Embiid son premier accomplissement collectif.

Pour ce faire, Philly a frappé fort sur le marché des transferts et possédera très certainement l'effectif le plus talentueux de la ligue. Jaylen Brown est arrivé depuis les Celtics alors que VJ Edgecombe et Tyrese Maxey continuent de s'affirmer comme des pièces maîtresses du roster.

Les Sixers visent le top 6

Mais le vrai défi de cette armada sera de faire passer un cap collectif à la franchise en terminant dans les premières places à l'Est. La saison dernière, Philadelphie a terminé 7e de la Conférence Est avec 45 victoires pour 37 défaites.

Les Sixers ont donc du jouer le play-in avant d'éliminer les Celtics au premier tour. L'objectif doit être de se qualifier directement pour la post-season et pourquoi pas avec l'avantage du terrain afin de s'éviter des matchs supplémentaires.

Avec cet effectif XXL cela semble plutôt atteignable mais gare aux problèmes physiques. À quelques semaines de la reprise officielle LeBron James n'apparait pas en pleine possession de ses moyens et Joel Embiid demeure particulièrement sujet aux blessures.