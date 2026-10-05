Le Panathinaikos a débuté la saison régulière du championnat grec par une victoire à domicile contre les Vikos Falcons (103-74), dans un match sans public ce dimanche soir. Mathias Lessort a inscrit 19 points, le meilleur total de son équipe. MVP de la rencontre, Guerschon Yabusele en a ajouté 14 (avec 7 rebonds) et Sylvain Francisco 12. Les trois Français ont marqué 45 des 103 points athéniens.

Lessort mène le trio français du Panathinaïkos

Déjà en vue en EuroLeague, ce trio tricolore confirme son bon début de saison sous les ordres de Zeljko Obradovic. Après un an et demi de galère, Mathias Lessort semble en forme olympique sur ce début d'automne.

PROFIL JOUEUR Mathias LESSORT Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 31 ans (29/09/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / Esake PTS 19 #8 REB 3 #48 PD 1 #69

Le Panathinaïkos menait 32-20 à la fin du premier quart-temps. Les Vikos Falcons sont revenus à dix points au début du deuxième (36-26), avant de voir l’écart remonter. Les Athéniens comptaient 18 points d’avance à la pause (55-37), puis 31 après trente minutes de jeu (79-48).

Francisco et Yabusele s’étaient illustrés en EuroLeague

Avant cette rencontre, le Panathinaïkos avait remporté ses trois premiers matches d’EuroLeague. Le 24 septembre, face au Paris Basketball (91-72), Francisco avait inscrit 18 points, Lessort en a ajouté 15 et Yabusele 13.

PROFIL JOUEUR Sylvain FRANCISCO Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 28 ans (10/10/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / Esake PTS 12 #39 REB 0 #121 PD 5 #16

Francisco avait ensuite marqué 19 points contre l’ASVEL, le 30 septembre, lors d’une victoire 102-79. Lessort avait ajouté 12 points et Yabusele 9. Vendredi dernier, Yabusele avait terminé meilleur marqueur de son équipe contre le Maccabi Tel-Aviv (90-67) avec 17 points. Francisco en avait inscrit 11 et Lessort 7.

Sur ces trois rencontres d’EuroLeague et cette première journée de championnat, chacun des trois Français a terminé au moins une fois meilleur marqueur du Panathinaïkos : Francisco contre Paris et l’ASVEL, Yabusele face au Maccabi, puis Lessort contre les Vikos Falcons. En attendant les débuts de leur compatriote Moustapha Fall, ce trio semble avoir pris une belle place au sein du collectif athénien.