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Le trio français du Panathinaïkos inscrit 45 points pour la reprise du championnat grec

Le Panathinaïkos a battu les Vikos Falcons (103-74) dimanche 4 octobre à Athènes, lors de la première journée du championnat grec. Mathias Lessort, Guerschon Yabusele et Sylvain Francisco ont inscrit 45 points à eux trois, après trois victoires en EuroLeague.
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Résumé
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Le trio français du Panathinaïkos inscrit 45 points pour la reprise du championnat grec
Guerschon Yabusele et Sylvain Francisco sont très productifs pour leurs débuts avec le Panathinaikos Athènes
Crédit photo : Panathinaikos BC
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Le Panathinaikos a débuté la saison régulière du championnat grec par une victoire à domicile contre les Vikos Falcons (103-74), dans un match sans public ce dimanche soir. Mathias Lessort a inscrit 19 points, le meilleur total de son équipe. MVP de la rencontre, Guerschon Yabusele en a ajouté 14 (avec 7 rebonds) et Sylvain Francisco 12. Les trois Français ont marqué 45 des 103 points athéniens.

Lessort mène le trio français du Panathinaïkos

Déjà en vue en EuroLeague, ce trio tricolore confirme son bon début de saison sous les ordres de Zeljko Obradovic. Après un an et demi de galère, Mathias Lessort semble en forme olympique sur ce début d'automne.

PROFIL JOUEUR
mathias_lessort_2026-2027_profile.png
Mathias LESSORT
Poste(s): Pivot
Taille: 206 cm
Âge: 31 ans (29/09/1995)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / Esake
PTS
19
#8
REB
3
#48
PD
1
#69

Le Panathinaïkos menait 32-20 à la fin du premier quart-temps. Les Vikos Falcons sont revenus à dix points au début du deuxième (36-26), avant de voir l’écart remonter. Les Athéniens comptaient 18 points d’avance à la pause (55-37), puis 31 après trente minutes de jeu (79-48).

Francisco et Yabusele s’étaient illustrés en EuroLeague

Avant cette rencontre, le Panathinaïkos avait remporté ses trois premiers matches d’EuroLeague. Le 24 septembre, face au Paris Basketball (91-72), Francisco avait inscrit 18 points, Lessort en a ajouté 15 et Yabusele 13.

PROFIL JOUEUR
sylvain_francisco_2026-2027_profile.png
Sylvain FRANCISCO
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 28 ans (10/10/1997)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / Esake
PTS
12
#39
REB
0
#121
PD
5
#16

Francisco avait ensuite marqué 19 points contre l’ASVEL, le 30 septembre, lors d’une victoire 102-79. Lessort avait ajouté 12 points et Yabusele 9. Vendredi dernier, Yabusele avait terminé meilleur marqueur de son équipe contre le Maccabi Tel-Aviv (90-67) avec 17 points. Francisco en avait inscrit 11 et Lessort 7.

Sur ces trois rencontres d’EuroLeague et cette première journée de championnat, chacun des trois Français a terminé au moins une fois meilleur marqueur du Panathinaïkos : Francisco contre Paris et l’ASVEL, Yabusele face au Maccabi, puis Lessort contre les Vikos Falcons. En attendant les débuts de leur compatriote Moustapha Fall, ce trio semble avoir pris une belle place au sein du collectif athénien.

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