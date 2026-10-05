Le trio français du Panathinaïkos inscrit 45 points pour la reprise du championnat grec
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Le Panathinaikos a débuté la saison régulière du championnat grec par une victoire à domicile contre les Vikos Falcons (103-74), dans un match sans public ce dimanche soir. Mathias Lessort a inscrit 19 points, le meilleur total de son équipe. MVP de la rencontre, Guerschon Yabusele en a ajouté 14 (avec 7 rebonds) et Sylvain Francisco 12. Les trois Français ont marqué 45 des 103 points athéniens.
.@yabusele28 getting the job done ☘️💪🏾#WeTheGreens #paobcaktor #StoiximanGBL pic.twitter.com/fNkZhfowRj— Panathinaikos BC (@Paobcgr) 4 octobre 2026
Lessort mène le trio français du Panathinaïkos
Déjà en vue en EuroLeague, ce trio tricolore confirme son bon début de saison sous les ordres de Zeljko Obradovic. Après un an et demi de galère, Mathias Lessort semble en forme olympique sur ce début d'automne.
Le Panathinaïkos menait 32-20 à la fin du premier quart-temps. Les Vikos Falcons sont revenus à dix points au début du deuxième (36-26), avant de voir l’écart remonter. Les Athéniens comptaient 18 points d’avance à la pause (55-37), puis 31 après trente minutes de jeu (79-48).
Francisco et Yabusele s’étaient illustrés en EuroLeague
Avant cette rencontre, le Panathinaïkos avait remporté ses trois premiers matches d’EuroLeague. Le 24 septembre, face au Paris Basketball (91-72), Francisco avait inscrit 18 points, Lessort en a ajouté 15 et Yabusele 13.
Francisco avait ensuite marqué 19 points contre l’ASVEL, le 30 septembre, lors d’une victoire 102-79. Lessort avait ajouté 12 points et Yabusele 9. Vendredi dernier, Yabusele avait terminé meilleur marqueur de son équipe contre le Maccabi Tel-Aviv (90-67) avec 17 points. Francisco en avait inscrit 11 et Lessort 7.
Lightning pass from @S_CISCO_2 for the finish by Dinos ⚡️💚#WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment #StoiximanGBL pic.twitter.com/2zuEoQ6o1c— Panathinaikos BC (@Paobcgr) 4 octobre 2026
Sur ces trois rencontres d’EuroLeague et cette première journée de championnat, chacun des trois Français a terminé au moins une fois meilleur marqueur du Panathinaïkos : Francisco contre Paris et l’ASVEL, Yabusele face au Maccabi, puis Lessort contre les Vikos Falcons. En attendant les débuts de leur compatriote Moustapha Fall, ce trio semble avoir pris une belle place au sein du collectif athénien.
Derniers résultats
|Date
|Match
|24/09/2026
|Panathinaikos Athens 91 - 72 Paris Basketball
|30/09/2026
|Panathinaikos Athens 102 - 79 ASVEL
|02/10/2026
|Panathinaikos Athens 90 - 67 Maccabi Tel Aviv
|04/10/2026
|Panathinaikos Athens 103 - 74 Vikos Falcons
Prochains matchs
|Date
|Match
|08/10/2026
|Panathinaikos Athens - Fenerbahce Tarfin Istanbul
|10/10/2026
|Promitheas Patras - Panathinaikos Athens
|13/10/2026
|Partizan Belgrade - Panathinaikos Athens
|16/10/2026
|Panathinaikos Athens - Hapoel Tel Aviv
|18/10/2026
|Panathinaikos Athens - Peristeri
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