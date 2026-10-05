Quelles sont les cinq équipes à suivre cette saison ?

La saison NBA s'annonce extrêmement excitante. De nombreuses franchises ont changé leur roster afin de se donner une chance d'aller loin en playoffs suscitant donc une forte attractivité. Mais quelles sont les cinq équipes à ne surtout pas manquer l'an prochain ?

OFFICIEL : Les 3 premiers matchs de la nouvelle saison sont connus 🚨



Celtics vs. Pistons

76ers vs. Knicks

Thunder vs. Spurs



Nuit du 20 octobre pic.twitter.com/MrBNmEu5ol — NBA France (@NBAFRANCE) 11 août 2026

Pour commencer ce top 5, notre première équipe à suivre sera le Thunder. Finaliste de conférence l'an passé, Okhlahoma City fait partie de ces franchises n'ayant pas franchement bouleversé leur équilibre collectif.

Les principaux mouvements de l'été se sont effectués côté départs avec les pertes de Luguentz Dort et d'Aaron Wiggins tous deux partis aux Hawks. Dans la case arrivée, rien de bien transcendant et les hommes de Mark Daigneault vont donc devoir faire mieux avec sensiblement les mêmes éléments.

Le MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander chapeaute toujours cette équipe d'élite aux côtés de Jalen Williams alors que le banc semble affaibli. Chet Holmgren aussi sera à surveiller de près après son match 7 dramatique face aux Spurs de Victor Wembanyama en finale de conférence l'an dernier. Malgré cela, OKC possède toujours une équipe compétitive et devrait continuer de jouer les premiers rôles à l'Ouest.

LaMelo Ball, le nouveau chef de meute

Notre prochaine destination nous emmène tout au nord des États-Unis puisqu'il s'agit des Wolves. L'an passé, les coéquipiers d'Anthony Edwards ont ponctué leur saison par une défaite face aux mêmes Texans en demi-finales de conférence. Cependant, Tim Connelly, le président des opérations basket a opéré à de grands changements lors de l'intersaison.

LaMelo Ball (Charlotte Hornets) - Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) Comparaison statistique entre deux joueurs LaMelo Ball Anthony Edwards MJ 74 71 PTS 20,2 27,8 REB 4,8 5 PD 7,1 3,6 IN 1,2 1,2 CO 0,3 0,8

Exit Naz Reid et Julius Randle et bienvenue à LaMelo Ball. Le meneur spectaculaire va former la paire de guards avec Ant-Man et cela fait déjà saliver. Sur la dernière post-season, Minnesota manquait d'un autre créateur à l'extérieur pour suppléer un Anthony Edwards encore convalescent.

C'est chose faite avec ce recrutement et en plus de cela, Rudy Gobert devrait retrouver un plus grand rôle en attaque. Que demander de plus, c'est pourquoi les Wolves prennent la quatrième place du classement.

Les Spurs encore plus forts ?

À la troisième place figure désormais leurs bourreaux de San Antonio. Finalistes NBA l'an dernier, les Spurs ont complétement déjoué les pronostics et n'étaient qu'à un pas de repartir avec un nouveau titre dans l'escarcelle.

Les protégés de Mitch Johnson repartent à l'assaut avec un effectif très similaire hormis l'acquisition de Tobias Harris. L'ailier fort va apporter son expérience et sa création même si celui-ci ne devrait pas porter ses nouvelles couleurs de sitôt après avoir contracté une élongation au mollet.

"We are not wasting this opportunity."



Vibes were high thanks to a big night from Western Conference Finals MVP Victor Wembanyama, who recorded 27 PTS, 7 REB, 60.0 3P% in the Spurs' Game 7 win!



Game 1 of the NBA Finals tips off Wednesday June 3rd at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/gBI7CLOepH — NBA (@NBA) 1 juin 2026

Toutefois, les Texans possèdent l'un des joueurs les plus uniques de l'histoire avec Victor Wembanyama, déjà candidat MVP et des jeunes à forts potentiels comme Dylan Harper ou Stephon Castle. Il faudra assurément compter sur eux l'an prochain pour tenter de remporter un sixième titre dans leur histoire.

Enfin un projet aux Wizards

Pour le top 2, direction la côte Est et la capitale puisque les Wizards font partie de ce classement. Comment est-ce possible alors que la franchise a terminé avec le pire bilan de la ligue l'an passé et bien parce que tout ou presque a changé. Déjà D.C. s'est adjugé A.J. Dybantsa à la draft, décrit comme un joueur générationnel.

En plus de l'ancien de BYU, Washington possède désormais deux All-Star confirmés avec Anthony Davis et Trae Young pour encadrer cet effectif. Pour rajouter à tout ce beau monde Bilal Coulibaly et Alex Sarr nos deux Français entrent dans leur troisième année et donnent forcément envie d'être suivis.

Ainsi, les bas-fonds de la ligue ne devraient plus constituer leur terrain de jeu l'an prochain. Une qualification directe en playoffs serait déjà un accomplissement majeur pour cette équipe.

Les Sixers, l'effectif le plus talentueux de l'histoire ?

Malgré tout, comment ne pas mettre tout en haut de ce classement les Sixers. Philadelphie s'est littéralement paré d'or cet été en recrutant à la fois LeBron James et Jaylen Brown, deux des 15 meilleurs joueurs de la planète. En plus de ce duo déjà attrayant, la franchise de Pennsylvanie dispose de Joel Embiid, MVP 2023 et Tyrese Maxey double All-Star à seulement 25 ans.

Or cette nouvelle association de talent ne vient pas sans des doutes puisque dans le cas de Philly, c'est tout l'équilibre qui est à repenser. A l'inverse, les autres équipes du classement disposent déjà de systèmes plus ou moins établis.

The Sixers officially unveil their starting lineup superteam at Media Day:



Tyrese Maxey

VJ Edgecombe

Jaylen Brown

LeBron James

Joel Embiid pic.twitter.com/L2YsExIDEv — Evan Sidery (@esidery) 28 septembre 2026

Mais ces interrogations ne retirent rien à l'excitation de voir toutes ses superstars à l'œuvre alors que l'attente du début de saison NBA s'avère de plus en plus insoutenable.