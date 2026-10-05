Valencia a attendu la deuxième journée pour ouvrir son compteur en Liga Endesa. Dimanche 4 octobre 2026, l’équipe de Xavi Albert s’est imposée à Saragosse (82-97) après avoir été menée à la pause (39-36), puis à l’entrée du dernier quart-temps (67-66). T.J. Shorts a porté l’attaque valenciane avec 21 points et 5 passes décisives. Nikola Mirotic a ajouté 17 points, tandis que Neal Sako figurait dans le cinq de départ.

T.J. Shorts maintient Valence au contact

Saragosse a pris le meilleur départ, avec quatre tirs à 3-points réussis sur ses six premières tentatives. Les locaux menaient 18-9 au milieu du premier quart-temps. Valence a toutefois réduit l’écart à un point avant la fin de la période (22-21), notamment grâce à T.J. Shorts.

Le meneur est resté la principale solution offensive des visiteurs pendant une première mi-temps compliquée. Saragosse a repris de l’avance en s’appuyant sur son rebond offensif et a rejoint les vestiaires devant au score (39-36). Malgré ce retard, Valence n’a jamais laissé son adversaire s’échapper durablement.

T.J. Shorts (Valencia Basket) - Nikola Mirotic (Valencia Basket) Comparaison statistique entre deux joueurs T.J. Shorts Nikola Mirotic PTS 21 17 REB 2 5 PD 5 1 IN 0 0 CO 0 1

Nikola Mirotic relance Valence, Josep Puerto prend le relais

Nikola Mirotic a donné un nouvel élan à Valence au retour des vestiaires. Son apport offensif a permis aux visiteurs de repasser devant, mais Saragosse a répondu pour conserver un point d’avance après trente minutes (67-66). Justin Jaworski a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points pour les locaux.

Josep Puerto a pesé sur la fin du troisième quart-temps avec trois tirs à 3-points presque consécutifs. Le capitaine valencian a inscrit 16 points en seulement 13 minutes et 11 secondes. Ses paniers ont permis à Valence de rester au contact avant d’accélérer dans la dernière période.

Car les visiteurs ont remporté ce dernier quart-temps 31 à 15 pour aller chercher cette première victoire. Les champions d'Espagne en titre ont terminé la rencontre à 17/36 à 3-points, contre 8/30 pour Saragosse. Le Valencia Basket a notamment réussi 14 de ses 21 tentatives derrière l’arc en seconde mi-temps, une adresse déterminante dans le retournement du match, comme cela avait été le cas deux jours plus tôt à Décines contre l'ASVEL en EuroLeague.

Neal Sako titulaire et efficace

Le pivot français Neal Sako a commencé la rencontre aux côtés de T.J. Shorts, Mario Saint-Supéry, l'ex-Strasbourgeois Kameron Taylor et Nikola Mirotic. Le pivot français a inscrit 4 points en 18 minutes et capté 5 rebonds.

Ce succès est le premier de Valence en championnat cette saison. Il conclut une semaine de trois victoires pour le club, après deux rencontres remportées en EuroLeague. De quoi lancer véritablement la saison de l'équipe révélation de la dernière saison ?