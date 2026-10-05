Brandon Miller devrait prolonger avec les Hornets dans les prochains jours

Brandon Miller devrait bientôt être fixé sur son avenir avec les Hornets. Selon Marc Stein, de The Stein Line, Charlotte devrait parvenir à un accord avec leur jeune ailier « dans les prochains jours », alors que la date limite pour prolonger les joueurs de la draft 2023 est fixée au 19 octobre.

A season filled with high-flying dunks for Brandon Miller ✈️



(via @hornets)pic.twitter.com/aqWiGCkJgr — NBA (@NBA) 4 août 2026

Sélectionné en deuxième position de cette cuvée, le joueur de 23 ans s’est rapidement imposé comme l’un des principaux visages de la franchise. La saison dernière, pour sa troisième campagne en NBA, l'ancien de l'université d'Alabama a disputé 65 rencontres et affiché 20,2 points, 4,9 rebonds et 3,3 passes décisives de moyenne.

Cette prolongation intervient alors que les Hornets entament une nouvelle phase de leur projet. La franchise a notamment décidé de se séparer de LaMelo Ball et Miles Bridges durant l’intersaison, laissant davantage de responsabilités à leur ailier.

Brandon Miller Poste : Ailier

Taille : 206 cm

Âge : 23 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Charlotte Hornets Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 20,1 #41 REB 4,8 #148 PD 3,3 #110

Brandon Miller désormais au cœur du projet des Hornets

Avec ces deux départs importants, Brandon Miller devrait occuper une place encore plus centrale dans le dispositif de Charles Lee. D'ailleurs cette équipe pourrait tout à fait conserver des ambitions à l'Est à la faveur d'un cinq de départ alléchant avec Coby White, Kon Knueppel, Naz Reid et Moussa Diabaté.

Ce groupe à la fois expérimenté et déjà accompli doit désormais permettre à Charlotte de franchir un cap. Les Hornets n’ont plus disputé les playoffs depuis 2016 et espèrent enfin mettre un terme à cette longue attente. L'an dernier ce n'est pas passé très loin puisque les frelons ont terminé à la 9e place de la conférence Est. Cependant, la franchise n'a pas su se défaire du Magic lors du play-in, sévèrement battue (121-90).

Kon Knueppel, le sniper local

L'an prochain devra permettre de faire fructifier tout le potentiel observé en 2025-2026. D'ailleurs, Brandon Miller ne sera pas seul à porter ce nouveau projet puisque Kon Knueppel sort d'une saison rookie de haut niveau. Jusqu'au bout de l'exercice précédent, l'ancien joueur de Duke s'est tiré la bourre avec son ex coéquipier à l'université Cooper Flagg, pour remporter le trophée de ROY.

Mais dans le sprint final l'ailier des Mavericks a accéléré la cadence en enchainant les matchs à plus de 30 points pour s'adjuger la récompense. Cependant, le quatrième choix de la draft 2025 pourra se contenter du titre de meilleur shooteur de l'année avec 273 tirs primés réussis.

Kon Knueppel had no ordinary rookie season.



🐝 Led NBA in threes made (273)

🐝 Most threes ever made by a rookie

🐝 18.5 PPG, 47.5 FG%, 42.5 3P%



Year 2 with the @hornets incoming! pic.twitter.com/2mVGaq9gjp — NBA (@NBA) 3 septembre 2026

Ainsi, malgré les pertes importantes de LaMelo Ball et Miles Bridges, les Hornets disposent toujours d'une équipe compétitive que Brandon Miller va continuer de bonifier sur les années à venir.