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69 points et un record : le banc du HTV a porté l’attaque face à La Rochelle

Hyères-Toulon a dominé le Stade Rochelais (103-97) vendredi 2 octobre lors de la 2e journée d’ELITE 2. Une victoire marquée par une production exceptionnelle de son banc, auteur de 69 points, un record dans l’histoire du HTV toutes compétitions confondues.
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Résumé
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69 points et un record : le banc du HTV a porté l’attaque face à La Rochelle
Moses Greenwood (Hyères-Toulon Var Basket)
Crédit photo : Sébastien Grasset
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Le HTV n’a pas manqué de solutions offensives pour son premier match à domicile de la saison. Face à La Rochelle, les Varois ont dépassé la barre des 100 points pour s’imposer 103-97 et signer un deuxième succès en deux journées après leur victoire à Fos-sur-Mer (82-76).

- Journée 2

Mais la particularité de cette soirée se trouve sur le banc. Les remplaçants de Hyères-Toulon ont cumulé 69 points, soit exactement 67 % de la production offensive de leur équipe. Les titulaires ont donc inscrit les 34 points restants.

Selon le HTV, jamais son banc n'avait marqué autant de points au cours d'une même rencontre, toutes compétitions confondues. Une performance collective qui a largement dépassé le simple apport traditionnel d'une deuxième unité.

Greenwood, Gabriel des Bordes et Haidara cumulent 60 points

Trois joueurs ont concentré l'essentiel de cette production. Moses Greenwood a terminé meilleur marqueur du banc varois avec 29 points. Natéo Des Bordes en a ajouté 20 et Moustafa Haidara 11.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Moses Greenwood.jpg
Moses GREENWOOD
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 29 ans (04/02/1997)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / ELITE 2
PTS
20
#11
REB
6
#23
PD
1,5
#90

À eux trois, ils ont ainsi compilé 60 des 69 points inscrits par les remplaçants, soit près de 87 % de la production du banc et plus de la moitié des points du HTV sur l'ensemble de la rencontre.

PROFIL JOUEUR
nateo_gabriel_des_bordes_2026-2027_profile.png
Natéo DES BORDES
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 194 cm
Âge: 18 ans (27/01/2008)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / ELITE 2
PTS
11
#65
REB
0
#195
PD
0,5
#172

La performance prend également une dimension particulière au regard de la construction estivale de l'effectif. Greenwood était déjà sous contrat avec Hyères-Toulon, alors que Natéo des Bordes et Haidara font partie des joueurs arrivés durant l'intersaison, respectivement en provenance du Pôle France et de Tours.

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Une profondeur déjà décisive pour le HTV

Cette répartition du scoring offre surtout une illustration spectaculaire de la profondeur dont a disposé le HTV vendredi soir. Avec 69 points venus de ses remplaçants, Hyères-Toulon a pu s'appuyer sur bien davantage que son cinq de départ pour venir à bout d'une équipe rochelaise qui avait pourtant elle aussi dépassé les 95 points.

Après deux journées, le HTV reste ainsi invaincu en ELITE 2. Et derrière les 103 points marqués contre La Rochelle, le chiffre à retenir est bien celui du banc : 69, nouveau record annoncé par le club.

Hyères-Toulon

Derniers résultats

DateMatch
25/09/2026Fos Provence 76 - 82 Hyères-Toulon
02/10/2026Hyères-Toulon 103 - 97 La Rochelle

Prochains matchs

DateMatch
06/10/2026Hyères-Toulon - Fos Provence
09/10/2026Caen - Hyères-Toulon
16/10/2026Hyères-Toulon - Orléans
20/10/2026Hyères-Toulon - Le Havre
23/10/2026Vichy - Hyères-Toulon
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