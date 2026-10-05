Jean-Marc Pansa séduit le public de Murcie lors de la victoire contre le FC Barcelone

L’UCAM Murcie a battu le FC Barcelone (100-94), ce dimanche, pour sa première réception de la saison en Liga Endesa. Sorti du banc, Jean-Marc Pansa a signé un double-double avec 11 points et 11 rebonds, dont sept offensifs. L'international français a passé 25 minutes sur le parquet, davantage que tout autre joueur de Murcie, et a contribué à la réaction de son équipe après sa défaite à Gérone (84-77).

Jean-Marc Pansa domine le rebond offensif

Pansa avait pris huit rebonds à Gérone lors de la première journée. Face à un autre club catalan, le jeune marié en a capté onze, dont sept sous le panier adverse. L'ancien de Nanterre, Antibes, Boulazac et Bourg-en-Bresse a ainsi terminé meilleur rebondeur.

Le Guynais a également marqué 11 points à 5/12 aux tirs, pour terminer avec 15 d’évaluation.

💥 Qué carta de presentación de JEAN MARC-PANSA en su primer partido con @UCAMMurcia en el Palacio de Deportes de Murcia:



1⃣1⃣ puntos

1⃣1⃣ rebotes

🤯 varias acciones destacadas

😎 victoria@Jmp27_ | #LigaEndesa pic.twitter.com/LVXjMcbVch — Liga Endesa (@ACBCOM) 5 octobre 2026

Murcie renverse le Barça dans le dernier quart-temps

À égalité à la pause (46-46), Murcie abordait la dernière période avec 3 points de retard (70-73). Les locaux ont alors inscrit 10 points consécutifs pour prendre l’avantage (80-73). Revenu à une longueur (83-82), le Barça a vu Pansa marquer près du cercle, avant un tir à 3-points de l'éphémère Dijonais Toni Nakic.

Devant son public toujours aussi nombreux, Murcie a inscrit 30 points dans le dernier quart-temps. Jonah Radebaugh a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 16 points, devant l'ex-Limougeaud Souley Boum (15). Les 18 points de Kevin Punter et les 17 de l'ancien Parisien Justin Robinson n’ont pas suffi au Barça, qui reste en difficulté à l'intérieur notamment.

Une première à domicile réussie pour la recrue française

Arrivé à Murcie cet été après une saison au Sabah BC, en Azerbaïdjan, Pansa disputait son premier match au Palacio de Deportes sous ses nouvelles couleurs. Une semaine après ses 6 points et 8 rebonds à Gérone, il a augmenté sa production au rebond et son temps de jeu face à Barcelone. Lui et les siens vont tenter maintenant de bien lancer leur saison européenne, ce mercredi face aux Italiens de Varèse. L'occasion d'affronter un autre pivot français, Ismaël Kamagaté.