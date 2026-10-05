Justin Tillman rejoint le Maccabi Rishon LeZion à l’approche du premier match de championnat du club. L’intérieur américain, passé par Nanterre en 2024-2025 puis par Sabah la saison dernière, devrait remplacer Nathan Kuta dans l’effectif entraîné par Guy Kaplan. Ce sera son quatrième club en Israël.

Justin Tillman retrouve le championnat israélien

Le Maccabi Rishon LeZion mise sur un joueur qui connaît déjà la ligue. Tillman y a disputé 14 matches avec Gilboa Galil en 2019-2020, puis 16 avec l’Hapoël Tel-Aviv la saison suivante. Il est revenu en 2022-2023 pour jouer dix rencontres avec l’Hapoël Haïfa.

Ses moyennes en championnat lors de ces trois passages témoignent de son potentiel offensif : 19,9 points et 10,3 rebonds avec Gilboa Galil, 19,7 points et 8,9 rebonds avec l’Hapoël Tel-Aviv, puis 19,3 points et 6,8 rebonds avec l’Hapoël Haïfa, selon la ligue israélienne. À Rishon LeZion, il devrait prendre la place de l'ex-Orléanais Nathan Kuta annonce le club dans son communiqué.

מועדון הכדורסל מכבי ״תפוזינה״ ראשון לציון שמח לבשר על החתמתו של הפורוורד/סנטר האמריקאי ג׳סטין טילמן, שמצטרף לסגל הכתום וצפוי להחליף את מקומו של ניית׳ן קוטה.



טילמן (30, 2.03) מגיע אלינו עם ניסיון עשיר באירופה והיכרות מצוינת עם הכדורסל הישראלי, לאחר ששיחק בעבר בגלבוע/גליל, pic.twitter.com/1Hm6rQl8u9 — Maccabi Rishon (@maccabirishon) 4 octobre 2026

Justin Tillman avait joué à Nanterre en Betclic ELITE

Pour le public français, Tillman est connu pour sa saison 2024-2025 à Nanterre. En 28 matches de Betclic ELITE, il a inscrit 12,6 points et pris 4,9 rebonds de moyenne en 22 minutes. De belles statistiques mais son impact global a été jugé plutôt décevant, alors qu'il était attendu comme un joueur majeur.

Il a également joué la Basketball Champions League avec le club francilien, atteignant les quarts de finale de la compétition, contre l'AEK Athènes. En BCL, il est resté la saison passée, en rejoignant Sabah, en Azerbaïdjan. Il était notamment le coéquipier de Jean-Marc Pansa.

PROFIL JOUEUR Justin TILLMAN Poste(s): Pivot Taille: 203 cm Âge: 30 ans (02/02/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Basketball Champions League PTS 15,3 #23 REB 5,5 #42 PD 1,3 #202

Une saison à Sabah avant sa signature à Rishon LeZion

Avec Sabah en 2025-2026, Tillman a tourné à 18,7 points et 7,3 rebonds de moyenne dans le très faible championnat d’Azerbaïdjan.

Sa signature à Rishon LeZion marque un nouveau retour en Israël. Le Maccabi récupère un intérieur qui sera notamment associé à l'ancienne star de Rouen Amin Stevens (2,03 m, 35 ans).