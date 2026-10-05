« Monaco est chez moi » : Jaron Blossomgame n’a pas oublié la Roca Team

Quelques mois après avoir quitté le Rocher, Jaron Blossomgame n’a visiblement pas tourné la page monégasque sur le plan personnel. Désormais joueur de Dubai Basketball, l’ailier américain a évoqué son ancienne équipe et les quatre années passées en Principauté dans un entretien publié dans Basketball Sphere.

WHEN THE NOISE STOPS



Jaron Blossomgame (@JaronBgame) spent fourteen months not knowing if his body would ever answer him again. What came after was not a straight line.https://t.co/59zanoY9Fr



This summer he arrived in Dubai. This conversation is about everything that traveled… — Basketball Sphere (@BSphere_) 5 octobre 2026

Interrogé sur l’endroit qu’il considère aujourd’hui comme son foyer après six années passées loin des États-Unis, sa réponse est sans ambiguïté :

« Après six ans à l'étranger, je peux affirmer sans hésiter que Monaco est chez moi. J'y ai passé les quatre dernières années de ma carrière. Monaco est un endroit à part, et j'y ai tissé de nombreux liens précieux. Je serai toujours reconnaissant de mon séjour à Monaco, qui m'a offert certains des plus beaux souvenirs de ma carrière. »

Arrivé à l’AS Monaco en 2022, Blossomgame y a trouvé une stabilité qu’il n’avait encore jamais connue depuis le début de sa carrière professionnelle. Au-delà du basket, il insiste surtout sur les relations nouées au fil des saisons et assure que son passage sur le Rocher lui a offert certains des meilleurs souvenirs de sa carrière.

Un attachement qui demeure donc très fort malgré son départ durant l’intersaison. À 33 ans, l'international américain s’est engagé cet été avec Dubai Basketball jusqu’en 2028, après avoir disputé 160 rencontres d’EuroLeague sous les couleurs monégasques, pour 7,4 points et 3,8 rebonds de moyenne.

Un regard mesuré sur les retards de salaires

Blossomgame est également revenu sur un épisode beaucoup moins positif de ses dernières semaines à Monaco : les problèmes de paiement rencontrés par le club durant la saison 2025-2026.

Avec quelques mois de recul, son discours reste relativement mesuré. « Quelques retards de paiement ne représentent pas la fin du monde pour moi », explique-t-il, tout en reconnaissant que la situation n’était pas agréable à vivre.

Le triple champion de France précise surtout qu’il était convaincu que les difficultés finiraient par être résolues. Une manière de relativiser cet épisode qui avait pourtant largement perturbé la saison monégasque et dépassé le seul cadre sportif.

Quatre saisons qui ont marqué sa carrière

Son départ pour Dubai n’a donc pas effacé ce que Monaco représente dans son parcours. Blossomgame avait rejoint la Principauté après une saison remarquée à Ulm, en Allemagne, et s’était progressivement installé dans la rotation de la Roca Team.

PROFIL JOUEUR Jaron BLOSSOMGAME Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 33 ans (16/09/1993) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 3,3 #191 REB 2 #166 PD 0,3 #206

Il a finalement passé quatre saisons à Monaco avant de rejoindre le projet de Dubai cet été. Un nouveau chapitre sportif s’est ouvert pour lui, mais son point d’ancrage personnel semble désormais clairement identifié : après six années passées à l’étranger, c’est Monaco qu’il considère comme son chez-lui.