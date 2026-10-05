25 points et première victoire : la soirée parfaite de Yannis Allard

Il aura fallu attendre la quatrième journée pour voir Charleville-Mézières ouvrir son compteur en Nationale 1. Et l’Étoile a dû s’employer pour y parvenir sur le parquet de Besançon.

NM1 - Journée 4 Besançon 79 Charleville-Méz. 87

Les Ardennais ont rapidement accusé treize longueurs de retard après dix minutes (25-12), avant de regagner les vestiaires encore menés 43-34. La dynamique s’est ensuite inversée. Charleville-Mézières a remporté le troisième quart-temps 24-18, puis a définitivement fait basculer la rencontre dans les dix dernières minutes (29-18).

L’Étoile a notamment profité d’une très forte réussite extérieure, avec 15 paniers à 3-points inscrits sur 31 tentatives. Au cœur de cette remontée, Yannis Allard a réalisé son match le plus abouti depuis le début de la saison.

Yannis Allard 🇫🇷 (2007) | Wing | Charleville, had a Career night: 25 PTS, 9/12 FG, 4/6 3PT, 5 REB, 6 AST including 12 PTS in the final 5 min on 4/4 from deep to close it out 🎯. Efficient shotmaker, secondary playmaking, zero fear late. Name to monitor for 2027. 👀 pic.twitter.com/x64l5N8XCg — Nicolas dos Santos (@NDS_77) 4 octobre 2026

25 points et 30 d’évaluation pour Yannis Allard

L’ailier de 19 ans a terminé meilleur marqueur de Charleville-Mézières avec 25 points, auxquels il a ajouté 5 rebonds et 6 passes décisives pour 30 d’évaluation. Il a notamment converti 4 de ses 6 tentatives derrière la ligne à 3-points.

Une prestation qui constitue nettement son meilleur match depuis son arrivée dans les Ardennes. Après quatre journées de championnat, Allard totalise désormais 56 points, soit 14 de moyenne, avec également 3,5 rebonds et 3,8 passes décisives au total.

Il n’a pas été seul à alimenter l’adresse extérieure de l’Étoile : Martin Courtois a inscrit 19 points avec un remarquable 5/6 à 3-points, tandis que Pierre-Baptiste Kieger a ajouté 17 points et cinq paniers primés.

PROFIL JOUEUR Yannis ALLARD Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 19 ans (05/01/2007) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 14 #30 REB 3,5 #110 PD 3,8 #29

La relance recherchée après une saison difficile à La Rochelle

Cette performance prend davantage de relief au regard du contexte dans lequel Yannis Allard avait rejoint Charleville-Mézières cet été. L’ancien pensionnaire du Pôle France sortait d’une saison 2025-2026 compliquée à La Rochelle, perturbée notamment par deux blessures successives aux chevilles. Son arrivée dans les Ardennes est l’occasion pour lui de retrouver du temps de jeu et de se relancer dans un championnat qu’il connaissait déjà.

Avec le Pôle France, il avait déjà disputé quatre saisons de Nationale 1. Lors de son dernier exercice à l’INSEP, en 2024-2025, il tournait à 8 points et 3,5 passes décisives en 28 rencontres.

À Besançon, le joueur né en 2007 a donc livré une première véritable référence sous ses nouvelles couleurs. Une performance individuelle accompagnée, surtout, du premier succès de Charleville-Mézières après trois défaites pour commencer le championnat.