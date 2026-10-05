Passé par la France et les Jeux olympiques de Paris, cet international sud-soudanais retourne en Israël

Nuni Omot va retrouver Israël. L’Hapoel Ironi Eilat a officialisé la signature de l’ailier fort sud-soudanais jusqu’à la fin de la saison. Le joueur de 2,06 m rejoint ainsi l’équipe entraînée par Oren Aharoni.

Ce ne sera pas sa première expérience dans le pays.

"Je suis ravi que nous ayons pu signer Nuni dans l'équipe a déclaré son entraîneur. C'est un joueur expérimenté et polyvalent qui a une grande envie de réussir. J'espère qu'il s'adaptera rapidement et nous aidera à atteindre tous nos objectifs cette saison. Nous souhaitons à Nuni tout le meilleur pour sa nouvelle maison !"

En 2024, après un passage en Chine, Omot avait rejoint le Maccabi Ironi Ramat Gan. En huit rencontres de championnat, il avait tourné à 15 points et 4,5 rebonds en 27 minutes de moyenne.

À 32 ans, il poursuit un parcours particulièrement international, avec des expériences en Europe, en Asie, en Afrique ou encore au Moyen-Orient. Ces derniers mois, il était notamment passé par Al Riyadi Beyrouth, les Magnolia Hotshots aux Philippines et Al Ahly, avant qu’une arrivée à Shandong ne soit annoncée au début du mois de septembre.

Un bref passage à la Chorale de Roanne

Pour le public français, Nuni Omot reste notamment associé à son passage à la Chorale de Roanne lors de la saison 2023-2024. Arrivé dans la Loire à l’automne 2023, il n’avait finalement disputé que quatre rencontres de Betclic ELITE à cause d'une lésion aux ischios-jambiers.

Nuni Omot Poste : Ailier fort

Taille : 205 cm

Âge : 32 ans

Nationalité : Soudan du sud

Club : Roanne Stats 2023-2024 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,3 #100 REB 2,5 #152 PD 0,5 #224

En 16 minutes de moyenne, il avait compilé 9,3 points et 2,5 rebonds, avec notamment 50 % de réussite derrière l’arc sur un échantillon limité de huit tentatives.

Après son départ de Roanne, il avait rejoint Ningbo en Chine, où sa production avait nettement augmenté : 25,1 points et 5,9 rebonds de moyenne en onze rencontres de CBA.

Un international sud-soudanais passé par les Jeux olympiques

Omot possède également une solide expérience internationale avec le Soudan du Sud. Il a participé à la Coupe du monde 2023 puis aux Jeux olympiques de Paris 2024, où il avait inscrit 16,7 points de moyenne en trois matches.

Encore présent avec les Bright Stars lors des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2027 à l’été 2026, il y a enregistré 9,7 points, 4,3 rebonds et 2,3 passes décisives de moyenne sur trois rencontres.

L’Hapoel Eilat mise donc sur un joueur expérimenté, déjà familier du championnat israélien, pour poursuivre sa saison 2026-2027. Il fera notamment équipe avec l'ancien joueur du CSP Limoges Javontae Hawkins, l'ex de la JL Bourg James Dickey III et un ex de Cholet Aaron Wheeler.