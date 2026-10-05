Boulogne-sur-Mer fait tomber Le Havre et poursuit sa route en Coupe de France

Boulogne-sur-Mer n’a pas attendu longtemps pour prendre les commandes. Les joueurs de Thomas Drouot ont réalisé un premier quart-temps particulièrement solide, remporté 21-8. Une entame qui leur a permis de rapidement installer un écart conséquent face à une formation havraise en difficulté offensivement.

Le Havre a toutefois réagi avant la pause. En remportant le deuxième quart-temps 19-11, le STB est revenu à cinq longueurs au moment de rejoindre les vestiaires (32-27). Le pensionnaire d’ELITE 2 avait ainsi effacé une bonne partie de son retard et relancé complètement la rencontre.

Mais Boulogne a repris de la marge au retour des vestiaires. Avec un troisième quart-temps gagné 19-16, le SOMB a porté son avance à huit points à dix minutes du terme (51-43). Le dernier acte, parfaitement équilibré (14-14), n'a ensuite pas permis au club normand de renverser la rencontre qui s'incline 65-57.

Le rebond et la raquette font la différence

Sans afficher une grande réussite extérieure – seulement 4 tirs à 3-points réussis sur 21 tentatives (19%) –, Boulogne a compensé par son efficacité près du cercle. Le BCOB a inscrit 32 points dans la raquette, contre 22 pour Le Havre, et a surtout nettement dominé le rebond avec 47 prises contre 36.

Samuel Eyango-Dingo termine meilleur marqueur boulonnais avec 11 points, accompagnés de 7 rebonds en seulement 17 minutes. Noah Manet ajoute 10 points tandis que Lucas Thevenard signe une prestation complète avec 7 points et 10 rebonds. Le banc du BCOB a également apporté 30 points.

Côté havrais, Yannick Nkombou a inscrit 14 points, meilleur total de la rencontre, tandis que Maxime Galin a ajouté 11 points avec un efficace 3/5 derrière l'arc. Cela n'a pas suffi pour compenser les difficultés collectives du groupe de Lauriane Dolt, limité à 33% de réussite aux tirs (20/59).

Un pensionnaire d’ELITE 2 éliminé

Avec cette victoire 65-57, Boulogne Côte d’Opale Basketball réussit donc à faire respecter son avantage acquis dès le premier quart-temps et élimine une équipe évoluant un échelon au-dessus. Le club du Pas-de-Calais poursuit son parcours en Coupe de France tandis que l'aventure s'arrête dès les 1/32es de finale pour Le Havre.