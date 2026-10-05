Trois pays en trois ans : un ancien du Pôle France poursuit son parcours singulier

Soprano Szelazek poursuit son parcours atypique. Né en 2006 et possédant les nationalités française et polonaise, l’arrière de 2,01 m a retrouvé la Pologne cet été en rejoignant Górnik Zamek Książ Wałbrzych, pensionnaire de l’élite nationale.

„Górnik to był mój wybór. Od pierwszej rozmowy czułem ogromne zaufanie” — Soprano Szelążek🗣️



Nasz nowy skrzydłowy o kulisach transferu, celach i grze w Aqua Zdroju!



Agresywny. Atletyczny. Wszechstronny.



Przeczytaj wywiad⤵️https://t.co/Cx8CJaAAqK — GÓRNIK ZAMEK KSIĄŻ WAŁBRZYCH (@gornikkosz1946) 9 août 2026

Longtemps connu sous le nom d’Henri-Soprano Mboungolo-Mounanga, il a été formé au Pôle France, avec lequel il a évolué en Nationale 1. Présent au Centre Fédéral entre 2021 et 2024, il avait notamment terminé son dernier exercice à 3,7 points, 1,6 rebonds et 1,2 passes décisives de moyenne en NM1.

À sa sortie du Pôle France en 2024, Szelazek avait choisi le Śląsk Wrocław pour débuter sa carrière professionnelle. Un premier passage en Pologne marqué par quelques apparitions dans l’élite lors de la saison 2024-2025, tout en disposant d’un temps de jeu plus conséquent avec l’équipe réserve. Une première saison professionnelle qui n’a pas répondu à toutes ses attentes. Après avoir intégré la rotation en début d’exercice, les changements successifs d’entraîneur l’avaient progressivement éloigné du terrain.

Soprano Szelążek przenosi się do USA i będzie występować w Golden State Prep #plkpl #1lkosz pic.twitter.com/sgOXO2p0q6 — Szymon Woźnik (@Xerez1000) 7 septembre 2025

Il avait ensuite traversé l’Atlantique pour rejoindre Golden State Prep, un programme post-graduate installé en Californie. Cette expérience américaine devait lui permettre de poursuivre son développement avant une éventuelle arrivée dans le basket universitaire.

Un contrat de deux saisons à Wałbrzych

Un an plus tard, le Franco-Polonais a finalement fait le choix de revenir dans le pays de sa mère. Górnik Wałbrzych a annoncé sa signature pour deux saisons.

Quelques semaines après son arrivée, Szelazek a expliqué que la confiance affichée par l’entraîneur Andrzej Adamek et le club avait beaucoup compté dans sa décision. Il souhaite notamment poursuivre sa progression dans un environnement lui permettant d’obtenir de nouvelles responsabilités.

Son entraîneur entend justement développer une facette supplémentaire de son jeu. Górnik a expliqué vouloir lui donner davantage le ballon en mains, au-delà d'un profil jusqu’ici principalement apprécié pour ses qualités athlétiques, sa défense et sa polyvalence.

Le joueur se définit lui-même comme « agressif, athlétique et polyvalent ». Après avoir déjà découvert le niveau de la première division polonaise avec le Śląsk, il dispose désormais d’une nouvelle opportunité pour s’y installer plus durablement, de plus il a le statut de joueur local.

International polonais U20 après sa formation française

Son retour en Pologne intervient également quelques semaines après l’EuroBasket U20 disputé sous le maillot polonais. Szelazek a participé aux sept rencontres de sa sélection, pour 4,7 points, 1,3 rebond et 2,9 passes décisives en 16,8 minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR Soprano SZELAZEK Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 20 ans (13/03/2006) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroBasket U20 PTS 4,7 #124 REB 1,3 #167 PD 2,9 #32

Le tournoi lui a notamment offert des retrouvailles particulières avec la France en huitième de finale. Face à plusieurs joueurs qu’il avait côtoyés durant ses années de formation dans l’Hexagone, il avait terminé avec 5 points et 3 passes décisives lors de la victoire française 90-79.

Après le Pôle France, une première expérience professionnelle à Wrocław puis une saison de développement aux États-Unis, Soprano Szelazek ouvre donc un nouveau chapitre de son parcours en Pologne. Cette fois avec l’objectif de s’installer dans la rotation d’une équipe de Górnik Wałbrzych qui lui a accordé un contrat de deux saisons. Pour son premier match, il a joué 8 minutes et a marqué 2 points. Son équipe s'est incliné 88-87 pour l'ouverture du championnat contre l'Anwil Wloclawek.