Le panier de Nadir Hifi au Mans était-il valable ? Un responsable de l’arbitrage décrypte l’action

Quelques heures après le spectaculaire dénouement entre Le Mans et le Paris Basketball, le panier de Nadir Hifi continue de faire parler. Auteur de 33 points et 9 passes décisives à Antarès, l’international français a offert la victoire au club de la capitale (103-101) en inscrivant un incroyable tir à 3-points dans le corner droit au buzzer.

Une dinguerie pareil seulement en J2 du championnat 😱😳🔥#betclicelite #basketball pic.twitter.com/HjRArn4mBk — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) 4 octobre 2026

Mais après la rencontre, une question est rapidement apparue : Hifi avait-il marché avant son tir ?

Interrogé par L’Équipe, Eddie Viator, ancien arbitre international et désormais directeur de l’arbitrage de haut niveau auprès de la FFBB, a décomposé le mouvement. Selon lui, la première partie de l’action est conforme au règlement.

Après son dernier dribble, l'ancien portelois bénéficie du fameux « pas zéro », intégré depuis plusieurs années aux règles FIBA. Il pose ensuite deux appuis avant de réaliser sa feinte de tir pour éliminer deux joueurs manceaux. À ce moment-là, Viator considère que le mouvement est parfaitement légal.

« Le mouvement est légal et les deux joueurs en l’air ne peuvent plus le gêner », explique-t-il au quotidien sportif.

Un déplacement du pied de pivot jugé illégal

C’est la suite du mouvement qui pose question.

Après avoir fait sauter Melvin Ajinça et Léopold Delaunay sur sa feinte, le Parisien réajuste légèrement son pied gauche avant de déclencher son tir. Or ce pied est alors son pied de pivot.

Sur ce point, Eddie Viator ne laisse pas vraiment de place au doute :

« Il le déplace illégalement. Mais ce n'est pas ça qui le fait battre ses défenseurs. »

Il y a donc bien, dans la lecture technique de l’ancien arbitre international, une irrégularité sur la toute fin de l’action.

Mais Viator apporte immédiatement une nuance essentielle : ce déplacement n’a pas permis à Hifi de battre ses défenseurs. Ajinça et Delaunay avaient déjà été éliminés par la feinte précédente.

Pour le responsable de l’arbitrage français, siffler systématiquement ce type de déplacement reviendrait, selon lui, à sanctionner énormément de situations similaires au cours d’un match.

Le marcher ne pouvait pas être vérifié à la vidéo

Après le panier, les arbitres ont bien utilisé la vidéo. Mais pas pour déterminer si Nadir Hifi avait marché.

La vérification concernait le chronomètre et la validité temporelle du tir. Un éventuel marcher ne fait pas partie des situations permettant de revenir ainsi sur l’action.

« Le marcher n'est pas dans les motifs d'appel à la vidéo. »

Eddie Viator l’a également rappelé : aucune révision vidéo ne pouvait donc permettre d’annuler le panier sur ce motif.

Félicitations pour la victoire et ce tir d’anthologie. Cruel mais c’est ainsi.

Bonne continuation dans la saison. À bientôt — Guillaume VIZADE (@GuillaumeVIZADE) 4 octobre 2026

Paris a donc conservé son panier et sa victoire 103-101, la deuxième en deux journées de Betclic ÉLITE.

Le débat peut ainsi être résumé en deux temps : la séquence « pas zéro + deux appuis » est légale, tandis que le dernier réajustement du pied de pivot constitue, selon Eddie Viator, un mouvement illégal. Une irrégularité qui n'a cependant pas été sifflée et qui ne pouvait plus être réexaminée à la vidéo.