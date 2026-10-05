Des cartons, un renversement et cinq invaincus : la deuxième journée des Espoirs ELITE en huit matchs

Entre la nouvelle performance majuscule d’Anthony Bria, les larges victoires de Dijon et Cholet et le final haletant entre Gravelines et l’ASVEL, la 2e journée des Espoirs ELITE a été riche en performances individuelles. Retour, match par match, sur les huit rencontres disputées vendredi 2 et samedi 3 octobre.

Roanne – Nanterre (110-64) : Anthony Bria poursuit son début de saison exceptionnel

Déjà auteur de 34 points et 42 d’évaluation lors de la première journée à Boulazac, Anthony Bria a immédiatement récidivé. Le meneur/arrière de 17 ans a compilé 35 points à 14/21 aux tirs, 7 rebonds, 5 passes décisives, 6 interceptions et 1 contre, sans perdre le moindre ballon. Son bilan : 46 d’évaluation en moins de 30 minutes et un +/- de +39.

Roanne a dominé les quatre périodes (28-17, 26-13, 26-21, 30-13) pour infliger 46 points d’écart à Nanterre.Noah Marchand a également signé 19 points et 6 passes décisives, tandis qu’Emeric Yomi a ajouté 9 points et 10 rebonds. Avec 69 points inscrits en deux rencontres, soit 34,5 de moyenne, Bria est l’homme fort de ce début de championnat. Promue cette saison après avoir été vice-championne d’Espoirs ELITE 2, la Chorale démarre avec deux victoires.

Pau-Lacq-Orthez – Dijon (56-95) : Zamatta et la JDA sans pitié

Dijon n’a laissé aucun suspense à Pau. Déjà devant 24-12 après dix minutes, les Bourguignons ont atteint la pause avec 25 longueurs d’avance (52-27) avant de conclure avec un écart de 39 points. La JDA a terminé à 37/66 aux tirs et avec seulement 10 balles perdues, contre 20 pour les Béarnais.

Karl Zamatta a réalisé la prestation majeure de la rencontre avec 25 points à 11/14 aux tirs, 9 rebonds, 1 interception et 1 contre pour 34 d’évaluation. Emrys Dadeke a ajouté 18 points à 7/9 et 4 passes décisives, tandis que Valentin Mignard et Eliott Hottelard ont chacun inscrit 12 points. Côté palois, Loric Imbert et Clément More se sont arrêtés à 11 points chacun. Après son succès inaugural contre Strasbourg (88-73), Dijon affiche deux victoires en deux journées.

PROFIL JOUEUR Karl ZAMATTA Poste(s): Pivot Taille: 202 cm Âge: 20 ans (07/05/2006) Nationalités: Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE PTS 22,5 #5 REB 9 #6 PD 2 #55

Nancy – Cholet (61-77) : la Pitch Académie prend rapidement le contrôle

Cholet a construit son deuxième succès de la saison dès la première période. Devant 21-17 après dix minutes, les joueurs de la Pitch Académie ont surtout fait la différence avant la pause, remportant le deuxième quart-temps 18-10 pour mener 39-27 à mi-parcours. Nancy n’a ensuite jamais réussi à renverser la rencontre.

Amadou Fall a terminé meilleur marqueur choletais avec 17 points, devant Tom Kasongo (15) et Noa Boigne (11). Luca Rapini a apporté 8 points et 9 rebonds pour 19 d’évaluation, tandis que Sofiane Ben Bougrine a ajouté 10 points et 4 passes décisives. Cholet a notamment provoqué 21 pertes de balle nancéiennes et totalisé 17 interceptions. Abdoul Ali Ba (14 points, 6 rebonds), Erwan Ntsantso Djoni (13 points, 6 passes) et Kany N'Kouka (12 points, 7 rebonds) ont été les plus productifs côté SLUC. Cholet, déjà large vainqueur de l’ASVEL en ouverture (97-68), reste invaincu.

Limoges – Saint-Quentin (86-80) : le CSP renverse la situation dans le dernier quart-temps

Saint-Quentin semblait pourtant avoir pris une option sur la victoire. Les visiteurs menaient 48-44 à la pause puis encore 65-62 à l’issue du troisième quart-temps. Mais Limoges a inversé la tendance dans les dix dernières minutes, remportées 24-15, pour décrocher son premier succès de la saison.

La force du CSP est venue de sa répartition offensive.Gabin Godet-Moczulski a inscrit 14 points avec 5 rebonds, tandis que Théo Balima a compilé 10 points, 7 rebonds et 5 passes décisives. À seulement 15 ans, Léo Hourne-Raubert a également apporté 12 points en 15 minutes 45, à 5/6 aux tirs dont 2/2 à 3-points. Saint-Quentin a pourtant pu compter sur Romain Berthelin, auteur de 20 points à 8/10 et 8 rebonds, ainsi que sur Deh-Dimitri Azema (20 points) et Salah Kone (17 points, 7 passes). Les 25 balles perdues du SQBB ont toutefois pesé lourd.

Strasbourg – Boulazac (76-56) : la SIG change de rythme après la pause

Seulement trois points séparaient Strasbourg et Boulazac à la mi-temps (36-33). Les Alsaciens ont ensuite considérablement resserré leur défense : 16-8 dans le troisième quart-temps puis 24-15 dans le dernier, soit un 40-23 sur l’ensemble de la seconde période.

Alexy Ragoo--Francillette a terminé avec 15 points, tout comme Ahmon Ngambou-Mabondzo. Ce dernier, âgé de 16 ans, a été l’un des moteurs de l’accélération strasbourgeoise après la pause. Après sa défaite inaugurale à Dijon, la SIG ouvre ainsi son compteur de victoires, tandis que le Boulazac de Corentin Pages, unique joueur au dessus de la barre des 10 points, reste sans succès après deux journées.

Bourg-en-Bresse – Chalon (83-89) : la JL revient, Chalon résiste

Chalon a longtemps contrôlé cette rencontre, menant 47-38 à la pause. Bourg a pourtant relancé complètement le match avec un 7-0 dès le retour des vestiaires (45-47), avant de parvenir à égaliser à 76 partout dans le quatrième quart-temps. Les Chalonnais ont finalement mieux négocié les dernières possessions pour conserver leur invincibilité.

Morgan Selebangue a porté la réaction burgienne avec 36 points, tandis qu’Adam Dubois en a inscrit 17 avant de sortir pour cinq fautes.

Chalon a répondu avec plusieurs contributions : Riley Zizi a marqué 15 points,Ibrahim Diallo 14 avec 7 rebonds et Antoine Darsonville 13 avec 7 rebonds. Les visiteurs ont aussi distribué 26 passes décisives. Après avoir dominé Limoges lors de la première journée, l’Élan est désormais à 2-0.

Le Mans – Paris Basketball (93-79) : le MSB confirme son excellent départ

Après sa victoire à Gravelines pour commencer sa saison, Le Mans a doublé la mise face au Paris Basketball. Les Sarthois ont rapidement pris les commandes et ont conservé suffisamment d’avance pour s’imposer 93-79 malgré une dernière période remportée par les Parisiens.

Pour le MSB le duo Sami Bame (19 points et 14 rebonds) - Madiba Diaby-Cisse (13 points et 11 rebonds) a fait très mal dans la raquette. En face, Melvine Mbamen terminé avec 14 points et 9 rebonds, mais cela n’a pas suffi pour empêcher la première défaite parisienne de la saison après le succès décroché à Nancy une semaine plus tôt. Le Mans rejoint pour sa part le groupe des équipes à deux victoires en deux matchs.

Gravelines – ASVEL (80-81) : Lorenz Sanz fait basculer le match dans les dernières secondes

C’est le match le plus serré du week-end. Après 17 changements de leader, Gravelines semblait tenir la victoire lorsque Sohan Boungo a redonné l’avantage aux Nordistes (80-79) à 36 secondes du terme. Sur la possession suivante, Yohan Bassoumba a manqué son tir, mais Lorenz Sanz a capté le rebond offensif avant d’obtenir une faute. À 20 secondes de la fin, il a converti ses deux lancers francs pour placer l’ASVEL devant (81-80). La dernière tentative de layup de Boungo n’est pas rentrée.

Lorenz Sanz a terminé avec 17 points, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 18 d’évaluation. Arthur Gruszka a frôlé le double-double avec 10 points et 9 rebonds, également pour 18 d’évaluation, tandis que Yohan Bassoumba a inscrit 13 points. Gravelines a notamment pu compter sur les 20 points d’Liham Eleka. Battue lourdement à Cholet lors de la première journée, l’ASVEL réagit immédiatement, le BCM reste en revanche à la recherche de son premier succès.

Au terme de ces deux premières journées, cinq équipes ont toujours un bilan parfait : Roanne, Dijon, Cholet, Chalon et Le Mans. À l’opposé, Nanterre, Nancy, Saint-Quentin, Boulazac et Gravelines attendent encore leur première victoire.