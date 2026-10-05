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Valence sécurise un nouvel intérieur jusqu'à la fin de saison

EuroLeague - Jasiel Rivero restera à Valencia jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. Le club espagnol a annoncé sa prolongation le 30 septembre, après un premier contrat d’un mois. Déjà passé par Valence entre 2021 et 2023, l’intérieur cubain poursuit son parcours en EuroLeague.
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Résumé
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Valence sécurise un nouvel intérieur jusqu'à la fin de saison
Jasiel Rivero va passer la saison à Valence
Crédit photo : acb Photo / Miguel Ángel Polo
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Jasiel Rivero prolonge à Valence jusqu’au terme de la saison 2026-2027. L’intérieur cubain avait signé un contrat d’un mois le 31 août, après avoir rejoint les entraînements de Valencia Basket. Le club a annoncé le 30 septembre qu’il le conservait pour le reste de la saison. Rivero avait alors disputé trois matches officiels depuis son retour.

Jasiel Rivero prolonge après un premier contrat d’un mois

Rivero avait rejoint les entraînements de Valence le 24 août pour renforcer le groupe pendant l’absence des joueurs retenus en sélection nationale. Il avait signé un contrat temporaire une semaine plus tard.

Productif depuis son arrivée, le Cubain a notamment inscrit 10 points lors des deux premières journées d'EuroLeague.

Jasiel Rivero

Stats moyennes des 5 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
514:476,23,20,60,20,2

5 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
04/1011:5712100V 82-97 @ ZARLiga Endesa
02/1013:3942110V 92-105 @ ASVEuroLeague
29/0916:05103101V 111-88 vs BASEuroLeague
27/0916:5666000D 100-105 vs LLELiga Endesa
25/0915:17103000V 94-96 @ BESEuroLeague

Deux saisons déjà disputées à Valence

Rivero avait joué à Valencia Basket de 2021 à 2023. Lors de ce premier passage, il avait disputé 105 matches, avec des moyennes de 10,8 points et 4 rebonds. Il avait aussi été désigné deux fois MVP du mois en Liga Endesa, en octobre et décembre 2022.

Il avait découvert l’EuroLeague avec Valence lors de la saison 2022-2023. Sa prolongation lui permet de disputer une troisième saison sous le maillot du club espagnol.

PROFIL JOUEUR
jasiel_rivero_2026-2027_profile.png
Jasiel RIVERO
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 206 cm
Âge: 32 ans (31/10/1993)
Nationalités:
cuba.jpg
Stats 2026-2027 / Liga Endesa
PTS
6
#129
REB
6
#36
PD
0
#142

De Burgos à Belgrade, le parcours de Jasiel Rivero

Avant de rejoindre Valence en 2021, Rivero avait joué à San Pablo Burgos. Il y avait remporté deux fois la Basketball Champions League. Après ses deux saisons valenciennes, il avait passé deux ans au Maccabi Tel-Aviv.

Il avait ensuite rejoint l’Étoile Rouge de Belgrade pour la saison 2025-2026. Une blessure au pied avait limité sa participation à neuf matches d’EuroLeague. Libre après son départ du club serbe, il était revenu à Valence en août, d’abord pour s’entraîner, puis avec un contrat d’un mois désormais prolongé jusqu’à la fin de la saison.

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