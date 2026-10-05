Jasiel Rivero prolonge à Valence jusqu’au terme de la saison 2026-2027. L’intérieur cubain avait signé un contrat d’un mois le 31 août, après avoir rejoint les entraînements de Valencia Basket. Le club a annoncé le 30 septembre qu’il le conservait pour le reste de la saison. Rivero avait alors disputé trois matches officiels depuis son retour.

𝐉𝐚𝐬𝐢𝐞𝐥 🤝🧡



Cas 👉 Valencia Basket amplía el contrato de Jasiel Rivero hasta el final de la temporada 2026-27https://t.co/mK2gAYgu6O



Val 👉 Valencia Basket amplia el contracte de Jasiel Rivero fins al final de la temporada 2026-27https://t.co/ivu1gsCM89



Eng 👉 Valencia… pic.twitter.com/URhRdsNBj2 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) 30 septembre 2026

Jasiel Rivero prolonge après un premier contrat d’un mois

Rivero avait rejoint les entraînements de Valence le 24 août pour renforcer le groupe pendant l’absence des joueurs retenus en sélection nationale. Il avait signé un contrat temporaire une semaine plus tard.

Productif depuis son arrivée, le Cubain a notamment inscrit 10 points lors des deux premières journées d'EuroLeague.

Deux saisons déjà disputées à Valence

Rivero avait joué à Valencia Basket de 2021 à 2023. Lors de ce premier passage, il avait disputé 105 matches, avec des moyennes de 10,8 points et 4 rebonds. Il avait aussi été désigné deux fois MVP du mois en Liga Endesa, en octobre et décembre 2022.

Il avait découvert l’EuroLeague avec Valence lors de la saison 2022-2023. Sa prolongation lui permet de disputer une troisième saison sous le maillot du club espagnol.

PROFIL JOUEUR Jasiel RIVERO Poste(s): Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 32 ans (31/10/1993) Nationalités: Stats 2026-2027 / Liga Endesa PTS 6 #129 REB 6 #36 PD 0 #142

De Burgos à Belgrade, le parcours de Jasiel Rivero

Avant de rejoindre Valence en 2021, Rivero avait joué à San Pablo Burgos. Il y avait remporté deux fois la Basketball Champions League. Après ses deux saisons valenciennes, il avait passé deux ans au Maccabi Tel-Aviv.

Il avait ensuite rejoint l’Étoile Rouge de Belgrade pour la saison 2025-2026. Une blessure au pied avait limité sa participation à neuf matches d’EuroLeague. Libre après son départ du club serbe, il était revenu à Valence en août, d’abord pour s’entraîner, puis avec un contrat d’un mois désormais prolongé jusqu’à la fin de la saison.