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Karl-Anthony Towns et les Knicks "toujours loin d’un accord" pour une prolongation, selon Shams Charania

Les Knicks auraient proposé quatre ans et 200 millions de dollars à Karl-Anthony Towns, mais les deux camps seraient encore très éloignés d’un accord. Le désaccord pourrait devenir problématique à l’approche de la trade deadline.
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Karl-Anthony Towns et les Knicks "toujours loin d’un accord" pour une prolongation, selon Shams Charania
Karl Anthony Towns et les Knicks ne sont pas prêts de trouver un accord concernant une prolongation de contrat
Crédit photo : Brad Penner-Imagn Images
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Le sacre des Knicks pourrait-il être suivi d’un coup de tonnerre ? Alors que la franchise souhaite conserver son groupe champion, les négociations avec Karl-Anthony Towns autour d’une prolongation de contrat patinent toujours.

Selon Shams Charania d’ESPN, New York aurait proposé un contrat de quatre ans estimé à 200 millions de dollars à son intérieur. Une offre sur laquelle la franchise reste ferme, malgré la volonté du Dominicain de négocier un montant plus élevé.

« Selon mes sources, les Knicks proposent à Towns une prolongation de contrat de quatre ans pour environ 200 millions de dollars. C'est 76 millions de dollars de moins que son salaire maximum », a expliqué le journaliste.

Karl-Anthony Towns

  • Poste : Pivot
  • Taille : 213 cm
  • Âge : 30 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : New York Knicks

Stats 2025-2026 / NBA

PTS19,2#51
REB11,6#2
PD3,4#107

Les Knicks ne veulent pas dépasser leur seuil

KAT aurait accepté de discuter d’un contrat permettant à Big Apple de préserver sa flexibilité financière et de rester sous le deuxième apron, mais la franchise n’aurait pas l’intention de revoir son offre à la hausse.

En effet, le propriétaire James Dolan aurait mis son véto et clairement fixé la limite à ne pas dépasser. La situation s'avère très délicate puisque le pivot ne dispose plus que d'une année de contrat garantie et une player option pour la saison 2027-2028.

Ce désaccord apparait comme d'autant plus dommageable que l'ancien joueur des Wolves souhaite ardemment rester aux Knicks. « Je pense que dans cette situation, il n’y a aucune raison d’être rassuré », a lâché l'intérieur lors du media day.

Josh Hart également dans l’attente

D'ailleurs Karl-Anthony Towns ne constitue pas le seul problème dans la gestion financière de New York puisque Josh Hart, lui aussi éligible à un nouveau contrat, n'a toujours pas prolongé.

Josh Hart

  • Poste : Ailier
  • Taille : 193 cm
  • Âge : 31 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : New York Knicks

Stats 2025-2026 / NBA

PTS11,6#170
REB7,7#38
PD4,7#56

« Josh Hart a déjà laissé entendre qu'à mesure que l'on approche du mois de février, qui correspond à la date limite des transferts, la tension pourrait monter si les contrats de Karl-Anthony Towns et du sien ne sont pas prolongés. Pour l'instant, ces deux camps sont loin d'être proches », a résumé Shams Charania.

Après avoir construit un groupe capable de décrocher le titre NBA, les Knicks vont-ils imploser. Cela y ressemble plutôt en tout cas et le front office de New York va devoir s'activer en coulisses pour régler ces dossiers majeurs.

Josh Hart
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