Le sacre des Knicks pourrait-il être suivi d’un coup de tonnerre ? Alors que la franchise souhaite conserver son groupe champion, les négociations avec Karl-Anthony Towns autour d’une prolongation de contrat patinent toujours.

Shams Charania says Karl-Anthony Towns’ contract negotiations is a ‘growing cloud around the New York Knicks’ 😳



“Karl-Anthony Towns has made it clear to the Knicks that he is willing to take a considerable discount on his contract extension coming up just like his teammates… — ClutchPoints (@ClutchPoints) 5 octobre 2026

Selon Shams Charania d’ESPN, New York aurait proposé un contrat de quatre ans estimé à 200 millions de dollars à son intérieur. Une offre sur laquelle la franchise reste ferme, malgré la volonté du Dominicain de négocier un montant plus élevé.

« Selon mes sources, les Knicks proposent à Towns une prolongation de contrat de quatre ans pour environ 200 millions de dollars. C'est 76 millions de dollars de moins que son salaire maximum », a expliqué le journaliste.

Karl-Anthony Towns Poste : Pivot

Taille : 213 cm

Âge : 30 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : New York Knicks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 19,2 #51 REB 11,6 #2 PD 3,4 #107

Les Knicks ne veulent pas dépasser leur seuil

KAT aurait accepté de discuter d’un contrat permettant à Big Apple de préserver sa flexibilité financière et de rester sous le deuxième apron, mais la franchise n’aurait pas l’intention de revoir son offre à la hausse.

En effet, le propriétaire James Dolan aurait mis son véto et clairement fixé la limite à ne pas dépasser. La situation s'avère très délicate puisque le pivot ne dispose plus que d'une année de contrat garantie et une player option pour la saison 2027-2028.

Josh Hart cuts off the give and go with Karl-Anthony Towns, fakes Jaylen Brown, and scores the turnaround shot under the rim (with a replay) pic.twitter.com/Ro2D7YZT7M — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 5 octobre 2026

Ce désaccord apparait comme d'autant plus dommageable que l'ancien joueur des Wolves souhaite ardemment rester aux Knicks. « Je pense que dans cette situation, il n’y a aucune raison d’être rassuré », a lâché l'intérieur lors du media day.

Josh Hart également dans l’attente

D'ailleurs Karl-Anthony Towns ne constitue pas le seul problème dans la gestion financière de New York puisque Josh Hart, lui aussi éligible à un nouveau contrat, n'a toujours pas prolongé.

Josh Hart Poste : Ailier

Taille : 193 cm

Âge : 31 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : New York Knicks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 11,6 #170 REB 7,7 #38 PD 4,7 #56

« Josh Hart a déjà laissé entendre qu'à mesure que l'on approche du mois de février, qui correspond à la date limite des transferts, la tension pourrait monter si les contrats de Karl-Anthony Towns et du sien ne sont pas prolongés. Pour l'instant, ces deux camps sont loin d'être proches », a résumé Shams Charania.

Après avoir construit un groupe capable de décrocher le titre NBA, les Knicks vont-ils imploser. Cela y ressemble plutôt en tout cas et le front office de New York va devoir s'activer en coulisses pour régler ces dossiers majeurs.