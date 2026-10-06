Luka Doncic et Jaylen Brown montrent déjà les crocs pour leur premier match de pré-saison

Quatrième nuit de la pré-saison NBA hier soir, et l'occasion de voir des équipes qui devraient compter cette année avec notamment l'entrée en lice des champions en titre, les Knicks mais aussi le grand retour de Luka Doncic aux Lakers. Pour sa première sortie depuis mars dernier, le Slovène a marqué son territoire.

Luka's got 20 PTS in the first half of NBA preseason action 🔥



Drives.

Pulls up.

Sinks it. pic.twitter.com/YMBvQmzkzA — NBA (@NBA) 6 octobre 2026

No LeBron James, no problem pour L.A. Les joueurs de J.J Redick n'ont fait qu'une bouchée des Kings (127-103) pour s'adjuger leur premier succès de cette pré-saison. Le leader de la franchise, Luka Magic a fait le job avec 21 points inscrits en 16 minutes de temps de jeu. Pas encore tout à fait dans le rythme l'ancien joueur des Mavericks a terminé à cinq sur douze au tir et avec cinq pertes de balles.

En revanche le rookie Cameron Carr, semble déjà dans le ton et s'offre une première performance intéressante avec 19 unités en 23 minutes.

Concernant leurs adversaires, c'est Darius Acuff Jr qui a pris Sacramento sur ses épaules (19 points, 4 passes décisives) alors que Maxime Raynaud s'est montré impactant en sortie de banc (12 unités, 8 rebonds et 5 pertes de balle).

LaMelo Ball se lance, Joan Beringer se distingue

De leur côté, les Wolves étaient opposés aux Bucks cette nuit et une attention particulière était forcément portée à LaMelo Ball pour son premier match sous les couleurs de Minnesota. Le meneur a réussi ses débuts avec 11 points, 4 assists et 4 rebonds alors que Anthony Edwards a connu plus de difficultés à se mettre dans le rythme (14 unités à 4-13 au tir).

Malgré la crise d'adresse de son leader, Minny a pu compter sur ses Français pour l'emporter (116-97). Rudy Gobert termine à 6 points et 7 rebonds tandis que Joan Beringer a inscrit 12 unités et totalise 7 prises en sortie de banc.

LaMelo Ball delivered in his @Timberwolves preseason debut!



11 PTS

4 REB

3 AST

17 MIN pic.twitter.com/vHHx5rOWpD — NBA (@NBA) 6 octobre 2026

Jaylen Brown déjà prêt

Passons maintenant à l'Est puisque les Sixers jouaient face aux Knicks dans un duel que l'on pourrait retrouver en playoffs. Philadelphie l'a tranquillement emporté (120-97) dans le sillage d'un Jaylen Brown déjà à son aise (22 points, 8-13 au tir en 17 minutes). Important de noter que Joel Embiid, Tyrese Maxey et LeBron James ne sont pas entrés en jeu.

Pas grand chose de très intéressant concernant les champions en titre. Jalen Brunson s'en sort avec 12 unités et 3 passes décisives. Mike Brown a largement fait tourner permettant à Pacôme Dadiet (5 points) et Mohamed Diawara (8 points, 5 rebonds) d'avoir du temps de jeu.

Match serré entre les Pistons et les Suns

Dans le match entre les Pistons et Suns, notons que quatre titulaires de Detroit ont fini à 10 points, notamment Cade Cunningham. Ron Holland avec ses 14 unités termine meilleur scoreur de son équipe et offre la victoire aux hommes de J.B Bickerstaff dans une rencontre accrochée (109-107). Pour Phoenix, Devin Booker compile 13 points avec un bon pourcentage (4-7 au shoot) sinon rien de bien transcendant.

Enfin le dernier match opposait les Grizzlies aux Hawks et Cameron Boozer était très attendu avec Memphis. Le fils de Carlos a répondu présent avec 11 points marqués, 5 rebonds et 4 passes et le succès en poche (132-123). A noter l'énorme poster de GG Jackson sur Dorian Finney-Smith, certainement l'action de la soirée.

GG Jackson goes coast to coast for the slam 💥



A powerful jam with the left! pic.twitter.com/AwfjISVRN7 — NBA (@NBA) 6 octobre 2026

La nuit prochaine, le Thunder va démarrer sa préparation face aux Pelicans alors que les Lakers en back-to-back, s'avancent face aux Warriors dans un choc de la conférence Ouest.