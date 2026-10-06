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Joffrey Lauvergne et Bandja Sy en vue lors du premier succès du Partizan en ABA League

Le Partizan Belgrade a lancé sa saison d'ABA League avec une victoire convaincante ce lundi contre Mega (83-59). Le duo français Joffrey Lauvergne et Bandja Sy s'est illustré tandis que l'équipe de Joan Pennaroya reste invaincue en quatre matchs officiels cette saison.
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Résumé
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Joffrey Lauvergne et Bandja Sy en vue lors du premier succès du Partizan en ABA League
Premier match, première victoire pour le Partizan Belgrade de Joffrey Lauvergne en Ligue Adriatique.
Crédit photo : Dragana Stjepanovic / ABA League
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Le Partizan Belgrade est toujours invaincu en quatre matchs officiels cette saison. Co-leader en EuroLeague avec déjà trois victoires contre Milan et sur les parquets de Paris et du Bayern Munich, l’équipe de Joan Pennaroya a lancé sa saison d’ABA League ce lundi 5 octobre avec un succès très tranquille contre la pouponnière de Mega (83-59).

Joffrey Lauvergne

  • Poste : Pivot
  • Taille : 211 cm
  • Âge : 35 ans
  • Nationalité : France
  • Club : Partizan Belgrade

Stats 2026-2027 / ABA Liga

PTS10,0#67
REB5,0#39
PD3,0#37

Bandja Sy

  • Poste : Ailier fort
  • Taille : 204 cm
  • Âge : 36 ans
  • Nationalité : France
  • Club : Partizan Belgrade

Stats 2026-2027 / ABA Liga

PTS8,0#83
REB2,0#111
PD0,0#139


Un match dans lequel le duo français Joffrey Lauvergne - Bandja Sy s’est montré à son avantage, avec 10 points à 5/8 aux tirs, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception pour 15 d’évaluation et +13 de +/- en 22 minutes pour le premier et 8 points à 3/6 aux tirs et 2 rebonds, 1 interception et 1 contre pour 4 d’évaluation en 21 minutes pour le second.

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Le Partizan déjà bien en place

Après le report de tous les matchs de la première journée, l’ABA League démarrait donc officiellement ce lundi pour les joueurs du Partizan Belgrade. Dans un Pionir vidé de spectateurs, les Noirs et Blancs ont passé un 15-2 dans le deuxième quart-temps (39-27) pour s’échapper et ensuite filer vers la victoire, en n’encaissant que 26 unités en deuxième mi-temps (83-59).

Ethan Thompson s'est montré à son avantage en cumulant 21 points, 7 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive pour 21 d’évaluation en 29 minutes. Les deux anciens du Paris Basketball Kyle Allman (7 points, 4 rebonds, 3 passes) et Kevarrius Hayes (6 points, 8 rebonds) ont également eu leur mot à dire, à l'image de l'ensemble du collectif belgradois.

« C’était un match étrange car il n'y avait pas de supporters. Mega est une jeune équipe, avec beaucoup de joueurs talentueux, il était donc important pour nous de jouer avec beaucoup d'énergie et de rester concentrés. Nous avons réussi à contrôler le match avec différents joueurs sur le terrain, donc c'est une belle victoire pour nous », a partagé le coach espagnol du Partizan après la rencontre.

Premier gros test à Madrid

Le Partizan Belgrade tentera de conserver son invincibilité en EuroLeague ce jeudi 8 octobre sur le parquet du Real Madrid, qui n’a de son côté connu aucun succès en trois matchs européens.


Bandja Sy
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