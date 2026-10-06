Jason Kidd bientôt consultant NBA pour ESPN après son départ des Mavericks ?

Jason Kidd pourrait rapidement retrouver un rôle au sein de la NBA. Quelques mois après avoir quitté les Mavericks, l’ancien entraîneur de la franchise texane serait en discussions avancées avec ESPN pour intégrer son équipe de consultants, selon Marc Stein.

NEWS: ESPN is in advanced talks to hire former Mavericks coach Jason Kidd to add him to their NBA studio coverage, @TheSteinLine has learned.



Kidd was fired by the Mavericks in May after five seasons and two weeks after Masai Ujiri’s hiring as president of basketball operations. pic.twitter.com/a9RlVamcLe — Marc Stein (@TheSteinLine) 5 octobre 2026

L'ancien meneur de jeu serait ainsi appelé à intervenir dans la couverture NBA de la chaîne, notamment en studio. Cette activité lui offrirait davantage de temps auprès de ses proches, alors que J-Kidd a récemment expliqué vouloir pour l’instant profiter de sa famille.

L'ancien coach des Mavs n’a toutefois pas fermé la porte à un retour au coaching. « Je crois que j'adore entraîner. J'aime voir les joueurs progresser. Je veux gagner et je veux aider l'équipe à gagner », avait-il expliqué récemment.

Kidd n’exclut pas un retour sur un banc

Mais pour le moment, sa priorité est ailleurs. « Je ne dirais jamais non à un poste d'entraîneur, peut-être plus tard, mais pour l'instant, je suis simplement chez moi et j'essaie de profiter de ma famille », avait-il ajouté.

Un poste de consultant pour ESPN pourrait donc parfaitement correspondre à cette nouvelle étape de sa carrière. Contrairement au quotidien d’un entraîneur NBA, cette nouvelle fonction lui permettrait de rester impliqué dans le basket sans être soumis aux déplacements permanents et au rythme particulièrement exigeant d’une saison.

Cinq saisons et une finale NBA avec Dallas

Ainsi, la pause ne devrait pas être de longue durée pour le Hall of Famer. En effet, Jason Kidd a quitté les Mavericks en début d’intersaison après cinq années à la tête de l’équipe. Son départ est intervenu d’un commun accord, dans le contexte de la réorganisation de la franchise après l’arrivée de Masai Ujiri à la présidence.

Sous ses ordres, Dallas a affiché un bilan de 205 victoires pour 205 défaites. Le meneur dix fois All-Star est surtout parvenu à guider Dallas jusqu’aux finales 2024, avec Luka Doncic comme principal leader, avant de s’incliner en cinq rencontres face aux Celtics. Avant son passage à Dallas, le champion 2011 avait été entraîneur des Nets puis des Bucks avec des fortunes diverses.

A 53 ans, Jason Kidd devrait donc porter un nouveau costume d'ici peu. En attendant une éventuelle nouvelle aventure sur un banc, l’ancien champion distillera ses analyses sur les plateaux télé dans une ligue que le troisième meilleur passeur de l'histoire n'a cessé de fréquenter depuis 1994.