Joan Beringer et Maxime Raynaud déjà en jambes en pré-saison NBA

La présaison NBA continue de permettre aux Français de se montrer. Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs représentants tricolores étaient sur les parquets, avec notamment les premières apparitions de Joan Beringer et Maxime Raynaud, auteurs de 12 points chacun.

Joan Beringer se fait remarquer avec les Timberwolves

À Milwaukee, les Timberwolves ont largement dominé les Bucks (116-97). Aux côtés du duo LaMelo Ball (11 points, 4 assists et 4 rebonds) - Anthony Edwards (14 unités à 4/13 aux tirs), Joan Beringer a tiré son épingle du jeu.

Les perfs de nos deux BIG MEN des @Timberwolves !!



🇫🇷 Joan : 12 PTS, 7 REB, 1 BLK

🇫🇷 Rudy : 6 PTS, 7 REB



Minnesota vainqueur 116-97 pic.twitter.com/QETjR5L7R8 — NBA France (@NBAFRANCE) 6 octobre 2026



Deuxième meilleur marqueur de son équipe, le jeune intérieur français a terminé avec 12 points à 5/8 aux tirs, 7 rebonds et 1 contre en 15 minutes, confirmant son activité dans la raquette en sortie de banc.



À ses côtés, Rudy Gobert a également participé à la victoire. Titulaire, le pivot tricolore a compilé 6 points et 7 rebonds en 17 minutes. Une sortie relativement courte mais efficace pour le vice-champion olympique. Ousmane Dieng n’a pas joué côté Bucks.

24 minutes pour Maxime Raynaud

À Sacramento, Maxime Raynaud a également signé une sortie intéressante. Opposés aux Los Angeles Lakers, les Kings se sont inclinés (127-103), mais le Français a eu l'occasion de bénéficier d'un temps de jeu conséquent.

🇫🇷 Mad Max back avec les @SacramentoKings !



12 POINTS

8 REBOND

2 PASSES pic.twitter.com/e1JZ6D3u8X — NBA France (@NBAFRANCE) 6 octobre 2026

L’international français a terminé la rencontre avec 12 points à 5/11 aux tirs, 8 rebonds et 2 passes décisives en 24 minutes, dans une rencontre où Domantas Sabonis a joué 10 minutes (4 points, 3 rebonds, 3 passes). Le pivot français a tout de même égaré 5 ballons.

Rayan Rupert gagne son duel contre Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet

À Philadelphie, les New York Knicks ont lourdement chuté face aux 76ers (97-120). Mohamed Diawara a néanmoins profité de ses 17 minutes sur le parquet pour inscrire 8 points à 4/8 aux tirs, auxquels il a ajouté 5 rebonds, 1 interception et 1 contre. Pacôme Dadiet a ajouté 5 points à 2/6 aux tirs et 3 rebonds mais il a commis 4 fautes en 18 minutes.

Dans le camp adverse, Rayan Rupert a également eu droit à un temps de jeu important. L'ailier français a joué 25 minutes et terminé avec 6 points à 2/8 aux tirs, dont 2/5 à trois points, 4 rebonds et 1 passe.