Retour en terrain connu pour Amath M’Baye. Un an après son départ de Russie, l’international français va retrouver le CSKA Moscou. Le club moscovite a officialisé ce mardi 6 octobre le retour du poste 4 de 36 ans jusqu’au terme de la saison 2026-2027.

Son arrivée reste toutefois conditionnée à la finalisation des formalités administratives nécessaires à son retour en Russie.

Deux saisons et deux titres à Moscou

Le Bordelais connaît déjà la maison. Arrivé au CSKA Moscou en 2023, le vice-champion d'Europe 2022 et médaillé de bronze de la Coupe du monde 2019 y avait disputé deux saisons, soit 105 rencontres - dont 94 dans le cinq majeur - pour 11,5 points, 3,4 rebonds et 1,8 passe décisive en 25 minutes de moyenne. Il avait également affiché une belle efficacité aux tirs avec 57,9 % à deux points, 36,8 % à trois points et 82,6 % aux lancers francs.

Son premier passage a surtout été marqué par deux titres en VTB United League, ainsi qu'une participation au All-Star Game 2024.

Une finale de Betclic ELITE au Paris Basketball

Après son départ à l'été 2025, il avait fait ses grands débuts en Betclic ELITE en rejoignant le Paris Basketball.

Avec le club de la capitale, il a atteint la finale du championnat de France (8,3 points à 43,5 % à trois points, 1,8 rebond et 1,2 passe décisives en 16 minutes) et participé à une nouvelle campagne d’EuroLeague (7,6 points à 35,4 % derrière l’arc, 1,6 rebond et 1 passe décisive en 17 minutes).

Amath M'Baye Poste : Ailier fort

Taille : 205 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : France

Club : Paris Basketball Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,0 #113 REB 1,9 #161 PD 1,1 #142

« Un endroit que ma famille et moi aimons vraiment »

Après ses expériences au Japon, en Italie et en Turquie, son parcours l’emmène donc une troisième saison en Russie. L'intéressé n'a pas caché son enthousiasme au moment de retrouver Moscou.

« Je suis tellement heureux d'être de retour. C’est un club et un lieu que ma famille et moi aimons vraiment », a commenté Amath M’Baye sur les réseaux sociaux du club, remerciant notamment la direction et le staff pour leur confiance renouvelée avant de promettre de contribuer à la tradition victorieuse du club.

Deux Français à Moscou

À Moscou, il retrouvera notamment Livio Jean-Charles, autre Français de l’effectif du CSKA, ainsi que le coach Andreas Pistiolis, avec lequel il avait déjà travaillé lors de son premier passage au club.

« Je suis ravi d'accueillir à nouveau Amath dans notre équipe. Je connais bien ses qualités de joueur et d'homme, et je suis particulièrement heureux de pouvoir retravailler avec lui. Il connaît déjà le fonctionnement de l'équipe et ses coéquipiers, ce qui fait de lui un atout précieux. Son esprit de compétition et sa motivation nous permettront sans aucun doute d'élever notre niveau de jeu et d'atteindre nos objectifs », s’est réjoui le technicien grec.

Le CSKA Moscou a débuté sa saison de VTB League par un succès confortable contre le MBA Moscou (82-65).