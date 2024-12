« Devenir le 4e ou 5e budget du championnat » : Lionel Peluhet ne cache pas ses ambitions pour le Limoges CSP

Pour le Limoges CSP, c’est une année 2024 très tumultueuse qui touche à sa fin. Secoué durant tout l’exercice 2023-2024 par les ennuis en interne avec la gestion du clan Forte, le club limougeaud a frôlé le refus d’engagement en LNB en raison de sa situation financière. Le Cercle Saint-Pierre a finalement évité la sanction de la DNCCG par un rachat, celui de Lionel Peluhet, chef d’entreprise dans la grande distribution (Intermaché).

Ainsi, six mois après sa prise de fonction officielle au Limoges CSP, le président Lionel Peluhet fait le point sur la situation du club limougeaud. Dans une interview accordée au Populaire du Centre, le dirigeant aborde notamment l’avenir du club, lui qui s’est fixé une période de trois ans pour redresser la barre au moment de son arrivée.

Alors que la stratégie de Lionel Peluhet pour faire grandir le CSP repose sur un partenariat renforcé avec les collectivités et une implication durable des entreprises, ce dernier a récemment ajouté 500 000 euros de plus au capital du club. « Aujourd’hui, je possède 95 % du capital, mon objectif est d’en avoir seulement 66 % en faisant venir des actionnaires dynamiques qui apportent un courant d’affaires tous les ans pour le CSP », indique-t-il au quotidien local.

L’autre gros sujet pour le Limoges CSP, – qui se cherche un directeur général -, est la question de la transformation de sa salle, Beaublanc. Si la capacité pour le basket devrait modestement augmenter (800 places en plus des 5 500 actuelles), le dirigeant veut surtout moderniser l’enceinte limougeaude.

« Mon vrai objectif, c’est d’avoir la plus belle salle de France. C’est pour ça que nous avons demandé à la mairie de pouvoir travailler sur l’intérieur du futur Beaublanc et demander des ajustements. Nous n’aurons pas la plus grande salle de France mais nous devons avoir la plus belle qui soit un mélange d’histoire et de modernité. »