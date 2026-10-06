Pôle France : forfait général en NM1 après les graves événements survenus à l’INSEP

Le Pôle France ne disputera finalement pas la saison 2026-2027 de Nationale 1. Dans un courrier adressé aux clubs de la division ce mardi 6 octobre, la Fédération française de basketball (FFBB) annonce le forfait général du CFBB. Une conséquence directe des graves événements survenus au sein du collectif de joueurs de l’INSEP en septembre.

L’effectif de Nationale 1 est actuellement privé de dix joueurs pour une durée indéterminée. La Direction technique nationale (DTN) a cherché des solutions pour maintenir une équipe dans le championnat avant de renoncer.

Les conséquences des événements survenus au Pôle France en septembre vont jusqu'à provoquer le retrait de son équipe du championnat de Nationale 1. La FFBB a informé les clubs de la poule A que le Pôle France était officiellement forfait général pour l'ensemble de la saison 2026-2027.

Dix joueurs indisponibles pour une durée indéterminée

Dans le courrier transmis aux clubs, signé par Alain Salmon, deuxième vice-président fédéral chargé du Pôle Compétitions et référent NM1 de la Commission Haut Niveau des Clubs, la Fédération explique sa décision par l'ampleur des conséquences des événements du début de saison.

« Suite aux événements survenus au sein du collectif de joueurs de l'INSEP en ce début de saison, l'effectif NM1 du CFBB est amputé de 10 joueurs pour une durée indéterminée », indique le courrier fédéral.

BeBasket avait révélé en septembre que de graves événements avaient eu lieu à l'internat de l'INSEP, avec des violences lors d'un bizutage impliquant des pensionnaires du Pôle France. Des procédures disciplinaires avaient été engagées et l'INSEP avait diligenté une enquête administrative.

La DTN n'a pas trouvé de solution pour maintenir le Pôle France en NM1

La Direction technique nationale a tenté de constituer un effectif permettant au Pôle France de poursuivre sa saison. La solution n'a finalement pas été jugée viable.

« La recherche de solutions alternatives par la DTN afin de présenter une équipe compétitive dans ce championnat s'est avérée complexe », explique la Fédération.

La situation avait déjà perturbé le début du championnat. La FFBB estime désormais qu'elle ne peut pas continuer à reporter des rencontres ou à enregistrer ponctuellement des forfaits.

« Dans un souci d'équité sportive et de respect des clubs engagés dans cette division, il est apparu difficile de continuer à reporter des rencontres ou d'effectuer des forfaits sur des rencontres à venir. »

La décision est donc définitive pour l'exercice en cours : « L'équipe NM1 du Pôle France Yvan Mainini est officiellement forfait général pour la saison 2026-2027. »

Le calendrier de la poule A de Nationale 1 va être modifié

Ce forfait général va désormais avoir des conséquences sur l'ensemble de la poule A, qui ne comptera plus que 12 équipes, contre 13 pour la poule B. La FFBB annonce qu'une mise à jour du calendrier et des résultats sera effectuée afin de tenir compte du retrait du Pôle France.

La Fédération qualifie elle-même cette situation d'« inédite et exceptionnelle ». Le CFBB devait permettre à la nouvelle génération du Pôle France de se confronter chaque semaine à des joueurs seniors en Nationale 1. Les joueurs encore intégrés au Pôle France - majoritairement U16 - ne joueront donc uniquement qu'en U18 ÉLITE d'ici le NexGen EuroLeague (tournoi U18 européen), ce qui peut constituer un frein à leur développement.

Quant aux dix joueurs visés par des sanctions, certains d'entre eux sont proposés sur le marché actuellement. Reste à savoir s'ils seront touchés par une période de suspension une fois leur licence signée.

Au-delà de ses conséquences sportives, ce forfait général illustre l'ampleur prise par les événements survenus en septembre à l'INSEP. Un épisode qui pose également la question de l'accompagnement et de la protection des adolescents au sein des structures de formation du basket français, sujet sur lequel BeBasket va prochainement publier un dossier.