La Basketball Champions League (BCL) reprend ce mardi 6 octobre avec une nouvelle génération déjà bien installée dans les championnats professionnels. Si Jack Kayil (1,91 m, 20 ans) représente la principale référence parmi les joueurs nés en 2006 ou après, la France sera particulièrement bien représentée avec Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 17 ans), Maxence Lemoine (1,88 m, 19 ans) et Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 18 ans).

La particularité de ce quatuor est de ne plus simplement appartenir à la catégorie des prospects inscrits dans l'effectif d'une équipe professionnelle. Tous disposent déjà de responsabilités dans leur championnat national, avec pour Kayil une première saison de BCL suffisamment aboutie pour décrocher le trophée de meilleur jeune de la compétition.

Jack Kayil, la référence parmi les meilleurs jeunes de la BCL

Jack Kayil arrive avec une longueur d'avance. Le meneur allemand a terminé la BCL 2025-2026 à 11,9 points, 4,1 passes décisives et 2,9 rebonds en un peu plus de 20 minutes par rencontre avec l'ALBA Berlin. Des performances qui lui ont permis d'être désigné meilleur jeune de la compétition.

L'international allemand a également produit 12,4 points, 3,4 passes décisives et 3 rebonds de moyenne en Bundesliga la saison dernière. Sélectionné en 39e position de la Draft NBA par les New York Knicks, il a depuis signé un nouveau contrat avec l'ALBA jusqu'en 2031.

La BCL elle-même le place parmi les figures de cette 11e édition. Dans son classement des joueurs à suivre, la compétition rappelle son statut de meilleur jeune en titre et sa capacité à avoir pris davantage de responsabilités au cours de la saison précédente.

Aaron Towo-Nansi arrive avec un vrai rôle à Cholet

À seulement 17 ans, Aaron Towo-Nansi n'aborde plus la saison comme le 11e homme découvrant progressivement la Betclic ELITE. Cholet Basket lui a fait signer cet été son premier contrat professionnel pour trois saisons et Fabrice Lefrançois l'a désigné comme deuxième meneur de l'équipe.

Les premières semaines de compétition ont rapidement confirmé ce changement de statut. Pour l'ouverture de la Betclic ELITE contre l'ASVEL, le natif de Rennes a inscrit 19 points en 21 minutes, terminant meilleur marqueur choletais malgré la défaite 97-85.

PROFIL JOUEUR Aaron TOWO-NANSI Poste(s): Meneur Taille: 176 cm Âge: 17 ans (04/03/2009) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 13 #27 REB 1 #139 PD 3 #31

Il ne sera pas le seul jeune meneur de l'effectif puisque son ancien coéquipier de Rennes et de l'équipe de France U17, Amadou Fall, est la dernière pépite issue du centre de formation de Cholet, après notamment Tidjane Salaün, meilleur jeune de BCL en 2023-2024.

Towo-Nansi connaît déjà la compétition puisqu'il y a disputé sept rencontres en 2025-2026. Il entre cependant dans cette nouvelle campagne avec un statut très différent et un temps de jeu professionnel désormais beaucoup plus conséquent.

Maxence Lemoine revient à Strasbourg avec un nouveau statut

Maxence Lemoine a lui aussi déjà largement dépassé le cadre des compétitions de jeunes. Après avoir découvert la Betclic ELITE avec Strasbourg en 2024-2025, le meneur-arrière a été prêté à La Rochelle en ELITE 2 la saison dernière.

Il y a joué plus de 24 minutes par rencontre pour 10,9 points, 2,5 rebonds et 3,1 passes décisives de moyenne. Strasbourg l'a ensuite rapatrié et engagé jusqu'en 2029, avec l'objectif clairement annoncé de l'intégrer pleinement à son effectif professionnel engagé en Betclic ELITE et en BCL.

PROFIL JOUEUR Maxence LEMOINE Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 187 cm Âge: 19 ans (19/06/2007) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 12,5 #35 REB 3 #81 PD 3 #29

Le début de saison lui donne déjà une place importante. Lemoine vient notamment d'inscrire 17 points lors de la victoire de Strasbourg contre Boulazac au Rhénus, confirmant que son retour en Alsace ne se limite pas à un rôle de complément.

International français dans les catégories jeunes, il avait également compilé 14,6 points, 5,1 passes et 2,7 rebonds lors de l'EuroBasket U18 2025, terminant dans le meilleur cinq de la compétition.

Hugo Yimga-Moukouri, un prospect NBA déjà responsabilisé à Nanterre

Hugo Yimga-Moukouri est encore plus jeune, mais sa présence au niveau professionnel ne date pas de cette rentrée. Nanterre lui avait déjà confié une place importante en Betclic ELITE en 2025-2026. L'ailier a terminé cette première saison pleine dans l'élite à 9,2 points et 4,1 rebonds sur 35 rencontres. Il avait notamment été élu meilleur jeune du mois de Betclic ELITE en décembre, février, mars et avril.

Son été a également renforcé son statut parmi les prospects français majeurs de sa génération. Yimga-Moukouri a tourné à 17,3 points et 5,6 rebonds à l'EuroBasket U18 2026, terminant à son tour dans le meilleur cinq de l'EuroBasket.

À Nanterre, la BCL lui offre désormais une nouvelle scène pour se mesurer à des équipes européennes seniors alors qu'il figure parmi les joueurs français suivis en vue de la Draft NBA 2027.

PROFIL JOUEUR Hugo YIMGA-MOUKOURI Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 18 ans (03/07/2008) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroBasket U18 PTS 17,3 #5 REB 5,6 #31 PD 1,1 #97

Amadou Fall, l'autre 2009 de Cholet

Comme évoqué plus haut, Cholet possède un deuxième joueur né en 2009 susceptible de découvrir davantage la BCL cette saison. Amadou Fall appartient déjà au groupe professionnel mais son statut reste différent de celui de Towo-Nansi, devenu un membre régulier de la rotation.

Le meneur de grande taille a déjà obtenu quelques minutes avec les professionnels tout en poursuivant son développement en Espoirs ELITE.

PROFIL JOUEUR Amadou FALL Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 17 ans (27/01/2009) Nationalités: Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE PTS 13,5 #31 REB 3,5 #77 PD 4,5 #14

L'ALBA ne possède pas seulement Jack Kayil

L'ALBA Berlin présente justement un autre jeune déjà passé professionnel. Nevio Bennefeld, né en 2007, a signé cet été un contrat professionnel de cinq saisons, jusqu'en 2031.

L'intérieur de 2,11 m est issu du programme de développement berlinois et reste également susceptible d'évoluer au niveau professionnel, comme ça a été le cas sur les trois premières journées de BBL. Son contrat à long terme montre néanmoins la place que l'ALBA souhaite lui réserver dans son projet professionnel.

Nevio Bennefeld Stats moyennes des 3 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 3 11:23 6,7 2 0 0,3 0 3 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 03/10 12:58 8 4 0 1 0 D 83-98 vs BAM EasyCredit BBL 26/09 14:02 5 1 0 0 0 D 95-61 @ BAY EasyCredit BBL 24/09 7:10 7 1 0 0 0 V 94-83 vs SKY EasyCredit BBL

Anton Nufer (2,04 m, 20 ans), né en 2006, fait également partie des jeunes Berlinois susceptibles d'apparaître dans la compétition.

La Joventut mise aussi sur sa jeunesse

Autre club historiquement identifié pour son travail de formation, la Joventut Badalone présente deux joueurs nés en 2006 ou après directement inscrits dans son effectif de Liga Endesa.

Adrian Torres (2,03 m, 20 ans), intérieur né en 2006, figure dans le roster professionnel catalan après avoir conquis une médaille de bronze à l'Euro U20 en Slovénie. Il a notamment joué 12 minutes contre Breogan lors de la première journée de Liga Endesa. Daniel Osayi (2,05 m, 17 ans), né en 2008, y apparaît également au poste de pivot. Demi-finaliste de l'EuroBasket U18 cet été, il est encore un peu frêle pour évoluer régulièrement chez les professionnels.

Leur statut reste inférieur en matière de responsabilités à celui de Kayil ou des principaux Français, mais leur présence dans un effectif comprenant Ricky Rubio, Nicolas Laprovittola ou Ante Tomic leur permettra d'apprendre énormément.

De nombreux autres U21 dans les différents effectifs, mais tous ne joueront pas

La liste des U21 (nés en 2006 ou après) ne s'arrête pas aux Allemands, Espagnols et Français. Dans les nombreux clubs

Le Cibona Zagreb dispose notamment de Borna Katanović, Bruno Bubalo, Zdravko Perić et Ante Garac. Bonn possède également plusieurs jeunes susceptibles d'accompagner son groupe professionnel, avec Kenan Reinhart, Carlo Schmid, Dusan Ilic, Malik Idbihi ou Tom Viehöfer.

En Israël, Bnei Herzliya compte Kai Obziler, Roy Solomon et Imri Billet parmi ses jeunes joueurs, tandis que l'Hapoel Holon présente Idan Weissbach, Ori Ofir, Liad Shmuel, Yam Nevo et Itai Shnaps dans son effectif.

En Pologne, Aaron Cel a choisi de s'appuyer au Legia Varsovie sur Dawid Niedziałkowski, Błażej Czapla et Wojciech Jasiewicz. Le club tchèque de Pardubice possède de son côté Ondřej Bílek, Ondřej Provazník, Hugo Lejsek et Michael Škoda.

D'autres jeunes sont également à surveiller ailleurs en Europe : Thomas Stanko au Slavia Prague, Normantas Juršys à l'Utenos Juventus, Luca Manfredotti à Reggio Emilia ou encore Athanasios Asimenios à Peristeri.

PROFIL JOUEUR Normantas JURŠYS Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 190 cm Âge: 18 ans (20/06/2008) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betsafe LKL PTS 1,3 #111 REB 0 #113 PD 0 #113

Tous ne joueront évidemment pas un rôle régulier en BCL. Pour une partie d'entre eux, l'inscription avec le groupe professionnel constitue surtout une première étape et leur temps de jeu continuera essentiellement à être acquis dans les équipes réserves ou les compétitions de jeunes.

À l'inverse, Kayil, Towo-Nansi, Lemoine et Yimga-Moukouri arrivent dès le début de la saison avec suffisamment de références professionnelles pour être jugés sur leurs performances en BCL. Et derrière le meilleur jeune en titre de la compétition, trois des prospects les plus immédiatement responsabilisés de cette génération seront français.