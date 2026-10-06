Pierric Poupet n’a « pas de rancœur ni de haine » envers l’ASVEL

Après cinq années de loyaux services, dont deux saisons et demies en tant que coach principal, Pierric Poupet a quitté l’ASVEL à l’intersaison. Sans proposition de prolongation, tandis que Tony Parker s’apprêtait à prendre les commandes de l’équipe villeurbannaise, l’ancien meneur de jeu a rebondi au Paris Basketball dans le costume de « coach associé ».

Quelques mois après ce transfert, l’intéressé est revenu sur son départ et son été dans un entretien à Euroleague France.

« Je n’ai jamais subi de pression à l’ASVEL »

Pierric Poupet explique notamment que son ancien président lui avait fait part de son projet de coaching depuis un certain temps : « Je n’ai jamais subi de pression. J’étais en fin de contrat aussi, on ne m’a pas viré. La volonté de Tony de coacher impliquait que je ne fasse plus partie du projet. Mais il m’avait fait part de ses projets très en amont. (...) Au départ, ça peut paraître surprenant comme démarche, mais Tony a passé sa vie à casser les codes. Je le trouve plutôt à l’aise dans ce costume-là. Il a tout ce qu’il faut pour devenir un bon entraîneur. »

Merci Pierric 🤝



Tout au long de ton parcours au club, tu as incarné avec exigence, professionnalisme et droiture les valeurs de notre institution. Ta passion et ton investissement pour proposer un basket ambitieux et offrir de grandes émotions à nos supporters auront marqué ton… pic.twitter.com/yCRXfQLSzV — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) 15 juin 2026

Optimiste dans l’âme, il a choisi de garder le positif de ces cinq années à Villeurbanne. L'ancien joueur de la Chorale de Roanne en garde un « très bon souvenir », lui qui est arrivé « par la toute petite porte » et où il a vécu « un apprentissage accéléré ». L’entraîneur de 42 ans est encore en contact avec pas mal de personnes restées dans le Rhône. « J’ai eu la chance de participer pendant cinq ans à la vie d’une organisation telle que l’ASVEL. Il n’y a pas de rancœur ni de haine. J’ai tourné la page. »

Des contacts en EuroLeague avant de choisir Paris

Après l’élimination de l’ASVEL contre Cholet en quarts de finale des playoffs de Betclic ELITE début juin, le natif de Mont-Saint-Aignan aurait pu rebondir à Limoges, qui a finalement préféré reconduire Arnaud Tessier, ou à l’étranger y compris en EuroLeague, mais cela ne s’est pas concrétisé. Il a donc saisi une opportunité à Paris.

« Après Limoges, j’ai eu pas mal de contacts cet été. J’avais très envie d’avoir une expérience à l’étranger. Je trouvais que c’était le bon moment. J’ai eu des contacts avec certains clubs et notamment un club d’EuroLeague, pour être coach principal, mais qui a finalement privilégié une autre option. En parallèle, j’ai échangé assez tôt avec David Kahn, pas forcément pour une collaboration : on avait juste échangé comme ça entre deux matchs et on était resté en contact. À partir du moment où il a signé Maxime Lefèvre, il m’a rappelé et m’a fait cette proposition-là. J’en ai discuté avec Maxime et on a pensé que ça pouvait être une bonne chose de travailler ensemble. »

Pierric Poupet a vécu une dernière saison difficile sur le plan humain à l'ASVEL. © Quentin Berbey / Limoges CSP

« Ça ne veut pas dire que je souhaite être assistant toute ma vie »

Pressenti pour conserver une place de numéro un, Pierric Poupet a donc fait le choix de reprendre un rôle d’assistant, et plus précisément d’associé. Ce qu’il ne considère pas comme un retour en arrière.

« Je ne pense pas qu’il soit dégradant pour quelqu’un qui a déjà été coach principal de rebasculer sur une position d’assistant, à l’image de Vincent Collet dans un contexte différent. Ça ne veut pas dire non plus que j’en ai assez de coacher et que je souhaite être assistant toute ma vie. C’est tout simplement une conjoncture. A court terme, c’était une bonne option. Je reste au contact du haut niveau, je vois une méthode différente. Je peux amener quelque chose et je peux aussi en tirer des bénéfices. Il ne faut pas oublier que je n’ai que 42 ans et que c’est un début de carrière pour moi. J’espère bien que je vais encore apprendre des choses. »

Désormais sur le banc du Paris Basketball, Pierric Poupet retrouvera l’ASVEL pour la première fois depuis son départ dans le cadre de la 4e journée d’EuroLeague ce mercredi à 20h45.