Le cousin de William Howard fait ses débuts en pro avec l’Olimpia Milan

La liste des joueurs français en Lega italienne prend de l’épaisseur. Gérald Ayayi, Kevin Kokila, Ismaël Kamagate, Valentin Chéry… et désormais Baptiste Chauveau ! A seulement 18 ans, le prospect de la génération 2008 a disputé ce lundi son premier match professionnel avec l’Olimpia Milan, dans une défaite sur le parquet de Vérone (75-72).

Son entrée en jeu lors de la deuxième journée de LBA relève de l’anecdote puisqu’il n’a disputé qu’une poignée de secondes (pour une feuille de stats vierge), mais elle témoigne néanmoins de sa montée en gamme au sein de l’effectif milanais, bâti pour gagner en Italie et tenter de se frayer un chemin vers les playoffs en EuroLeague.

Après avoir gagné lors de la première journée contre Trieste (83-79), Milan a donc trébuché contre le Tezenis Verona de l’ex Limougeaud C.J. Massinburg (12 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions) et Mike Tobey (13 points, 14 rebonds), pas aidé par ses 18 pertes de balles et son 7/20 à 3-points.

Qui est Baptiste Chauveau ?

Installé en Italie depuis l’âge de 11 ans, Baptiste Chauveau suit un parcours atypique au sein des classes jeunes de l’Olimpia Milan. Originaire d’Isère, le meneur-arrière français a grandi dans une famille de sportifs.

Son cousin n’est autre que l'international tricolore William Howard, héros du titre de champion de France 2022 de l’ASVEL : « Grâce à la carrière de mon cousin, j’ai toujours baigné dans le basket, à regarder la NBA et l’EuroLeague », partageait l’intéressé au mois de juillet.

Baptiste Chauveau Poste : Arrière

Taille : 192 cm

Âge : 18 ans

Nationalité : France

Club : Armani Olimpia Milano Stats 2026-2027 / Lega Basket Serie A Statistiques du joueur pour la saison PTS 0,0 #164 REB 0,0 #163 PD 0,0 #142

C’est une opportunité professionnelle de son père qui l’a amené à rejoindre l’Italie et tenter sa chance auprès de l’Olimpia Milano. « Quand on a déménagé ici, je n’étais pas enjoué mais ma mère m’a dit qu’il y avait de super clubs. J’ai fait les détections avec Milan et j’ai été pris », explique celui qui, par extension, ne bénéficie pas du statut de joueur non formé localement en France.

L’EuroLeague comme ambition

Jusqu’ici, Baptiste Chauveau a eu l’occasion de participer à plusieurs tournois de la NextGen EuroLeague, notamment la saison dernière à Ulm (8 points, 2,8 rebonds et 3,8 passes décisives), avec à un match à 18 points, 3 rebonds et 2 passes en 19 minutes contre les locaux du Ratiopharm.

Prochaine étape donc : faire sa place chez les professionnels dans un pays qui n’offre pas nécessairement plus de lumière aux prospects que de l’autre côté des Alpes. « En France, on voit de plus en plus de jeunes sur le devant de la scène, en ELITE 2, en Betclic ELITE. En Italie, c’est plus difficile, ils n’ont pas ce gène de confiance envers les jeunes. On est moins intégrés aux groupes pros », expliquait le jeune homme cet été.

De l’énergie à revendre

Pour autant, le combo-guard a donc eu le droit à ses premières minutes chez les professionnels, ce qu’il doit à son profil de joueur d’équipe. « Ma plus grande qualité, c’est l’énergie. J’ai toujours aimé défendre le meilleur joueur, je pense que ça se voit sur le terrain. Je pense qu’on joue bien quand on s’amuse, alors je crée pour moi, mais j’essaye de toujours impliquer les autres. »

De quoi le propulser vers de grandes ambitions ? « Moi je veux toujours rêver grand. Je n’arrêterai jamais de rêver de la NBA, mais il faut être réaliste. Je vise l’EuroLeague ».