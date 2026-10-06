Pôle France : les explications de la FFBB, qui officialise son forfait général en NM1

Le Pôle France est officiellement retiré du championnat de Nationale 1 pour la saison 2026-2027. Après avoir informé les clubs de la division ce mardi 6 octobre, la FFBB a publié un communiqué détaillant les raisons de cette décision exceptionnelle, conséquence directe des graves événements survenus à l’INSEP en septembre.

La Fédération précise que dix joueurs font l’objet de mesures conservatoires, dans l’attente des conclusions des procédures en cours. Après le report des trois premières rencontres de NM1, la Direction technique nationale a étudié plusieurs solutions pour compléter l’effectif. Toutes ont finalement été écartées, notamment pour ne pas imposer une accumulation excessive de matches aux plus jeunes pensionnaires, également engagés en championnat de France U18 Élite.

Les conséquences des graves événements survenus à l’INSEP en septembre bouleversent désormais toute la saison de l’équipe masculine du Pôle France. Après trois premières journées reportées, le CFBB ne participera finalement pas au championnat de Nationale 1 en 2026-2027.

La Fédération française de basketball avait dans un premier temps informé les clubs de la poule A de cette décision. Elle a ensuite publié un communiqué pour en détailler les raisons.

Dix joueurs du Pôle France sous mesures conservatoires

La FFBB précise surtout la situation actuelle de l’effectif masculin. « À la suite des faits graves survenus au sein de l’INSEP et concernant plusieurs pensionnaires du Pôle France BasketBall – Yvan Mainini, des mesures conservatoires ont été prises à l’encontre de dix joueurs, dans l’attente des conclusions des procédures actuellement en cours », indique-t-elle.

La Fédération insiste sur le caractère conservatoire de ces décisions : elles « ne préjugent ni des conclusions des enquêtes ni des responsabilités individuelles qui pourront être établies ».

BeBasket avait révélé en septembre de graves événements survenus à l’internat de l’INSEP, lors d'un bizutage au cours duquel de jeunes pensionnaires avaient subi des violences. Une enquête administrative avait ensuite été diligentée par l’INSEP.

La situation a considérablement réduit l’effectif disponible pour évoluer en NM1. Les trois premières rencontres de championnat avaient donc été reportées afin de laisser à la FFBB et à la Direction technique nationale le temps d’étudier des solutions alternatives.

La FFBB refuse de faire supporter la situation aux plus jeunes

Plusieurs possibilités ont été envisagées pour compléter le groupe. Aucune n’a finalement permis à la Fédération d’envisager sereinement la poursuite de la saison.

L'une des solutions aurait conduit à davantage solliciter les plus jeunes pensionnaires du Pôle France, qui disputent parallèlement le championnat de France U18 Élite. La FFBB a refusé cette option en raison de ses conséquences potentielles sur leur charge.

« Une telle situation exposerait ces jeunes joueurs à une accumulation de rencontres et de contraintes sportives et physiques que la Fédération considère incompatibles avec la protection de leur intégrité physique et avec les objectifs de formation du Pôle France », explique-t-elle.

La Fédération estime également qu'elle ne peut « ni contourner les mesures conservatoires actuellement en vigueur, ni faire supporter aux plus jeunes joueurs du Pôle France les conséquences sportives d’une situation dont ils ne sont pas responsables ».

Elle en tire une ligne directrice claire : « La protection de l’intégrité physique et psychologique des jeunes joueurs doit, dans les circonstances actuelles, prévaloir sur toute autre considération sportive. »

Pôle France : un forfait général en NM1 pour préserver également l'équité du championnat

La situation ne pouvant être réglée à court terme, la FFBB a donc acté une décision particulièrement lourde : « Dans ces circonstances exceptionnelles, la FFBB a décidé de déclarer le forfait général de l’équipe du Pôle France BasketBall – Yvan Mainini en Nationale Masculine 1 pour la saison 2026-2027. »

La Fédération invoque également l'équité sportive. Avec un effectif incertain et des procédures dont les délais restent inconnus, elle estime impossible d'engager durablement le CFBB dans des conditions équitables pour les autres équipes de la poule A.

Le calendrier et les résultats de la poule vont désormais devoir être adaptés au forfait général du Pôle France.

Les équipes féminines et les U18 masculins poursuivent leur saison

La mesure ne signifie pas l'arrêt des activités du Pôle France. Elle concerne exclusivement son équipe masculine engagée en Nationale 1.

Les deux équipes féminines poursuivront leurs saisons respectives en LF2 et NF1. Les garçons restent également engagés en championnat de France U18 Élite et ils sont engagés pour le tournoi NextGen de l'EuroLeague (U18). Les entraînements et les autres activités de formation sont maintenus.

Dans son communiqué, la FFBB rappelle enfin la vocation du Pôle France : accompagner les meilleurs potentiels du basket français vers le haut niveau dans un environnement qu'elle veut « protecteur et éducatif ».

Elle conclut en assumant le caractère exceptionnel du retrait de la NM1 : « Aucun objectif de performance ou de compétition ne peut conduire la Fédération à transiger avec la protection et l’intégrité physique de ses jeunes joueurs. »

La décision sportive clôt une première séquence ouverte par les événements de septembre, mais les procédures concernant les dix joueurs se poursuivent. Leurs conclusions devront notamment déterminer les responsabilités individuelles, que les mesures conservatoires actuelles ne permettent pas, à ce stade, de présumer.