La SIG Strasbourg retrouve la Coupe d'Europe. Absente des compétitions continentales depuis mars 2024, la formation alsacienne entame sa neuvième campagne de Basketball Champions League (BCL) ce mardi 6 octobre à 20 heures, au Rhenus, contre le Legia Varsovie. La victoire contre Boulazac (87-75) samedi en Betclic ELITE a permis aux joueurs de Jānis Gailītis de débloquer leur compteur avant un premier rendez-vous européen déjà important.

Strasbourg a été placé dans le groupe B avec Galatasaray Istanbul, le Legia Varsovie et le Cibona Zagreb. Le premier se qualifie directement pour le Round of 16, les deuxième et troisième doivent passer par un play-in au meilleur des trois matches et le quatrième est éliminé. Avec seulement six journées, les confrontations directes pèseront donc lourd.

Galatasaray, le favori évident du groupe de la SIG Strasbourg

La première place possède un favori clairement identifié. La Basketball Champions League elle-même présente Galatasaray comme l'équipe à battre dans ce groupe B. Finaliste de l'épreuve en 2025, le club stambouliote avait encore atteint les quarts de finale la saison dernière avant une lourde élimination contre Tenerife.

L'effectif de l'ancien coach de l'ASVEL Gianmarco Pozzecco a pourtant été largement renouvelé. L'ancien Bressan James Palmer Jr., Fabian White Jr., Errick McCollum et l'ex-MVP de Betclic ELITE Will Cummings ont quitté Istanbul, mais Galatasaray a recruté Nikola Ivanović, le Slovène Aleksej Nikolić, Dyshawn Pierre, Alen Smailagić, Vrenz Bleijenbergh, Oumar Ballo ou encore Chimezie Metu. Jerome Robinson, passé par la NBA et surtout Saint-Quentin, fait partie des joueurs conservés.

La densité de cet effectif place les Turcs un cran au-dessus de leurs trois adversaires. Leur entrée en championnat l'a d'ailleurs illustré avec une victoire 102-79 contre Çayırova, dans laquelle sept joueurs ont inscrit au moins 10 points. Dyshawn Pierre et Alen Smailagić en avaient marqué 16 chacun.

Strasbourg découvrira le Sinan Erdem Dome dès sa deuxième rencontre européenne, le mardi 20 octobre. Le retour au Rhenus aura lieu le 15 décembre.

Le Legia Varsovie, double champion de Pologne et premier test

Avant de penser à Istanbul, la SIG doit négocier son ouverture contre le Legia Varsovie. Le club polonais reste sur deux titres nationaux consécutifs et dispute sa troisième saison de BCL. Ses deux précédentes participations se sont toutefois arrêtées dès la phase de groupes.

Le sélectionneur de l'Estonie Heiko Rannula dispose d'un effectif largement remanié monté par le directeur sportif français Aaron Cel autour de plusieurs étrangers. Devon Daniels arrive de Hambourg après une saison à 16,9 points de moyenne selon la BCL, tandis que Zach Freemantle, György Golomán et Markus Ilver renforcent notamment le secteur intérieur.

Outre la présence du Franco-Polonais Mathieu Wojciechowski sur le début de saison, le nom le plus familier de l'effectif en France est celui de Kristers Zoriks. L'international letton, passé par Le Portel, a rejoint Varsovie cet été après une saison terminée en Turquie. Avec Merkezefendi, il tournait à 12,8 points et 4,1 passes décisives. Il connaît parfaitement Jānis Gailītis, son sélectionneur avec la Lettonie.

Le Legia a déjà remporté son premier match de championnat, 79-76 sur le parquet de Czarni Słupsk. Un premier avertissement pour Strasbourg avant de retrouver les Polonais au Torwar Arena le 23 décembre pour clôturer cette phase de groupes.

Le Cibona Zagreb revient en BCL dix ans après

Le troisième concurrent de la SIG pour la qualification possède un nom historique du basket européen. Champion de Croatie en titre, le Cibona Zagreb retrouve la BCL dix ans après sa première et jusqu'ici unique participation. Cette campagne 2016-2017 l'avait déjà opposé à Strasbourg : chaque équipe avait remporté son match à domicile.

L'entraîneur Ivan Rudež a conservé une partie de l'ossature championne de Croatie tout en ajoutant plusieurs recrues. Rickey McGill, Khalif Battle, Lovro Gnjidić, Roko Badžim, Kamaka Hepa, Domagoj Vuković ou encore Lovro Mazalin composent une rotation expérimentée, accompagnée de plusieurs jeunes Croates.

Le début de saison a donné quelques indications, bien que le championnat national croate ne soit pas des plus compétitifs. Le Cibona a remporté ses deux premiers matches de championnat croate, à Alkar (84-78) puis contre Zabok (100-84), avant de s'incliner 89-76 à Ljubljana face au Cedevita Olimpija pour son entrée en Ligue adriatique. Rickey McGill a terminé cette dernière rencontre avec 15 points et 5 passes décisives, Lovro Mazalin avec 13 points et 7 rebonds.

Cette double-confrontation face au Cibona Zagreb sera déterminante pour la SIG Strasbourg, qui retrouvera son adversaire croate à peu d'intervalle. Elles seront disputées coup sur coup, le 3 novembre au Rhenus puis le 18 novembre à Zagreb.

Jaylen Hands, l'une des attractions du groupe B

La SIG possède elle aussi un joueur particulièrement attendu par la compétition. La BCL a en effet placé Jaylen Hands parmi les joueurs à suivre, rappelant ses précédentes campagnes européennes avec le PAOK Salonique puis Peristeri. Il y avait respectivement inscrit 14,1 puis 15 points de moyenne.

Cet arrière scoreur a déjà pris des responsabilités importantes dans le nouveau collectif alsacien. Strasbourg s'est incliné à Dijon lors de la première journée de Betclic ELITE (81-72), avant de réagir contre Boulazac. Hands avait notamment inscrit un tir important dans le money-time samedi, avant que Neftali Difuidi ne scelle la victoire derrière la ligne à 3-points.

Le coach Jānis Gailītis connaît également parfaitement la BCL. Le technicien letton a multiplié les campagnes avec le VEF Riga avant son arrivée en France et avait même affronté Strasbourg lors de la saison 2020-2021. Cette année-là, la SIG avait atteint le Final 8 puis les demi-finales de la compétition, sous les ordres de Lassi Tuovi.

Après 931 jours sans rendez-vous continental, Strasbourg dispose désormais de six rencontres pour prolonger son retour sur la scène européenne. Si Galatasaray possède les arguments pour prendre la première place, les doubles confrontations contre le Legia et surtout le Cibona devraient déterminer une grande partie de son avenir en BCL.