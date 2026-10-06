Cholet Basket est sur la ligne de départ de la Basketball Champions League (BCL) pour la quatrième fois de son histoire. Pour son entrée en lice, la formation des Mauges défie l’Hapoel Holon ce mardi 6 octobre, sur terrain neutre à Samakov, une station de ski bulgare nichée à quasiment 1 000 m d’altitude. Une particularité liée au contexte du club israélien, qui ne peut pas accueillir cette rencontre en Israël.

Le groupe F réunit donc quatre équipes issues de quatre championnats différents : Cholet, l’Hapoel Holon, le Spartak Office Shoes Subotica et le Rasta Vechta. Si un favori se dégage dans certaines poules, il s’agit d’une groupe particulièrement ouvert.

Les quatre équipes peuvent légitimement viser la première place, synonyme de qualification directe pour le Round of 16. Les deuxième et troisième devront passer par le play-in au meilleur des trois matches, tandis que le quatrième sera éliminé après les six journées.

Hapoel Holon, le principal rival de Cholet Basket ?

Placée dans le chapeau 1 du tirage au sort, l’Hapoel Holon est sans doute l’équipe la plus expérimentée du groupe au regard de son passé récent dans la compétition de la FIBA. L’équipe de Fabrice Lefrançois a déjà joué contre l’équipe israélienne à l’occasion du premier tour de la BCL lors de la saison 2025-2026. Les deux clubs s’étaient quittés dos à dos : une victoire partout, à chaque fois à l’extérieur. Et ils avaient terminé la phase régulière avec le même bilan de 3 victoires pour 3 défaites dans le groupe C avant de se retrouver en play-in.

Cette saison, l’équipe de Predrag Krunic pourra toujours compter sur Adama Sanogo. Arrivé en cours de saison 2025-2026 en provenance de Trapani, l’intérieur malien s’était rapidement imposé comme l’une des principales armes de Holon. Sur ses six matches de BCL avec le club, il avait tourné à 17,0 points et 8,7 rebonds pour 22,2 d’évaluation en 23 minutes de moyenne (!) même s’il n’a pas connu la victoire.

Adama Sanogo Poste : Ailier fort, Pivot

Taille : 206 cm

Âge : 24 ans

Nationalité : Mali

Club : Hapoel Holon Stats 2025-2026 / Israel BSL Statistiques du joueur pour la saison PTS 18,1 #10 REB 9,9 #2 PD 0,8 #191

Il faut également souligner que l’équipe israélienne compte deux joueurs qui jouaient en France la saison dernière : Greg Lee, embarqué dans une année galère avec l’ESSM Le Portel conclue par une relégation et une liquidation du club, mais aussi Drew Thelwell, vainqueur des play-offs d’accession avec l’Elan Béarnais. Les deux Américains découvriront la Coupe d’Europe.

Les deux équipes se retrouveront d’abord à Samakov ce mardi 6 octobre, avant le retour à La Meilleraie le 23 décembre. Deux rendez-vous qui pourraient bien déterminer la première place du groupe.

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Le Spartak Subotica, un champion de Serbie à ne pas sous-estimer

Autre prétendant dans le groupe F : le Spartak Office Shoes Subotica. Voilà un club qui a créé la sensation la saison dernière en devenant à la surprise générale champion de Serbie, mettant fin à une domination de Partizan et de l’Étoile Rouge qui durait depuis deux décennies.

Pour parvenir au titre, Subotica avait notamment éliminé Crvena Zvezda en demi-finales avant de battre le FMP Belgrade en finale. Une performance historique qui lui permet de disputer une deuxième saison consécutive la Basketball Champions League.

Même s’il a perdu à domicile ce weekend contre Bosna Sarajevo pour ouvrir sa saison d’ABA League, le club serbe n’est donc pas un simple outsider. Son objectif sera de confirmer son titre national et surtout de franchir pour la première fois le cap de la phase de groupes de la BCL.

Cholet devra notamment se méfier du contexte du Spartak Subotica. L’équipe de Vladimir Jovanovic évolue dans une salle particulièrement chaude, la Hala Sportova Dudova Šuma, antre du match retour le mardi 10 novembre. Et elle pourra compter sur sa colonie d’anciens du championnat de France (Alen Omic, Amar Gegic, Danilo Nikolic et Luka Cerovina).

Avec son statut de champion national et une deuxième expérience consécutive sur la scène européenne, Subotica possède en tout cas suffisamment d’arguments pour jouer les trouble-fêtes et rendre la course aux deux premières places particulièrement serrée.

Rasta Vechta, le qualifié qui arrive lancé

Le quatrième et dernier concurrent du groupe F est le Rasta Vechta. L’équipe allemande a dû passer par le tournoi de qualification de la BCL pour obtenir son billet. Elle a parfaitement négocié cette semaine à Samokov en remportant quatre rencontres consécutives pour décrocher sa place en saison régulière.

Vechta a notamment éliminé Denizli au premier tour (101-98), puis Benfica en quarts de finale (98-88), avant de prendre le dessus sur Promitheas en demi-finales (103-73) et enfin Dziki Varsovie en finale (93-82).

Le tournoi de qualification a mis en lumière plusieurs individualités, comme Nelson Weidemann (25 points contre Varsovie). Rasta Vechta compte plusieurs joueurs passés par la France (Armaan Franklin, Matt Lewis et D'Mitrik Trice).

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Vechta possède également une vieille connaissance du basket européen avec Tibor Pleiss. À 36 ans, le pivot allemand peut encore faire basculer une rencontre, comme il l’a fait contre Denizli (25 points à 5/7 à trois-points et 9 rebonds) ou encore en championnat allemand contre Francfort (21 points, 16 rebonds), où il a atteint deux fois les 35 d’évaluation.

Vechta participe à nouveau à la saison régulière de la BCL après ses précédentes apparitions en 2019-2020 et 2024-2025.

Cholet Basket, le mix entre jeunesse et expérience

Cholet arrive de son côté avec une identité mise en avant par la Basketball Champions League : celle de la jeunesse. La nouvelle génération ne déroge pas à cette tradition. Tidjane Salaün, élu BCL Best Young Player en 2023-2024, a récemment incarné cette capacité du club à faire émerger de jeunes talents. Aaron Towo-Nansi et Amadou Fall pourraient être les prochains à profiter de cette politique.



Mais le groupe de Fabrice Lefrançois ne repose pas uniquement sur ses phénomènes. Cholet possède également une expérience importante avec les arrivées de Tony Snell, Miralem Halilovic, Lynn Kidd, Jarrod West ou encore Malcolm Cazalon parmi les recreux estivales.

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Quatre équipes pour trois places

La BCL ne désigne pas de véritable favori dans ce groupe F et considère que les quatre formations possèdent les arguments nécessaires pour aller chercher la première place.

Le vainqueur du groupe accédera directement au Round of 16. Les deuxième et troisième devront, eux, disputer le play-in en janvier. Le deuxième du groupe F affrontera le troisième du groupe E, tandis que le troisième de F sera opposé au deuxième du groupe E.