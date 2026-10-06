Jayson Tatum, ménagé toute la saison par les Celtics ?

Les Celtics s’apprêtent à lancer leur pré-saison face aux Cavaliers dans la nuit de jeudi à vendredi, avec une priorité claire : préserver Jayson Tatum tout au long d’une saison particulièrement exigeante.

Back at it for day 3 in South Carolina!



We’ll hear from Jayson Tatum before the preseason begins on Thursday.@CLNSMedia pic.twitter.com/3RbjRzMlVp — Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) 6 octobre 2026

Seize mois après avoir subi une rupture du tendon d’Achille, l’ailier a déjà retrouvé les parquets au printemps dernier. Après avoir bénéficié d’un été complet pour poursuivre sa préparation, JT aborde désormais cette nouvelle campagne avec davantage de confiance et de sérénité.

Pour son coach, Joe Mazzulla, la question n’est donc pas de savoir si son meilleur joueur doit être constamment ménagé, mais plutôt de créer les conditions nécessaires pour que celui-ci puisse rester disponible le plus longtemps possible.

Joe Mazzulla fait confiance à Jayson Tatum

« Tout commence par faire tout son possible pour être présent sur le terrain. Nous avons confiance en lui, nous avons confiance en notre équipe de spécialistes en sciences du sport. C’est pourquoi nous en avons dix. Nous avons confiance en son entraîneur personnel », a déclaré le technicien champion NBA 2024.

Boston a considérablement renforcé son dispositif autour de la santé de son ailier fort afin de l’accompagner dans son retour au meilleur niveau. Pour Joe Mazzulla, l’objectif n’est toutefois pas de lui imposer un nombre précis de rencontres.

Jayson Tatum Poste : Ailier

Taille : 203 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Boston Celtics Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 22,2 #27 REB 10,1 #15 PD 5,7 #33

Jayson Tatum en première ligne

« Nous voulons avoir l’assurance de pouvoir compter sur lui chaque soir », a détaillé le coach de 38 ans. Pour le moment cette stratégie semble porter ses fruits puisque Jayson Tatum a participé à l’intégralité des entraînements depuis le début du camp d'entraînement.

Toutefois, l'idée reste de voir comment son corps réagira à une saison particulièrement soutenue pour lui. En effet, avec le départ de Jaylen Brown, le sextuple All-Star disposera d'encore plus de responsabilités chez les C's.

Asked Jayson Tatum how differently he feels physically & mentally from when we last saw him:



“When I came back, it was great from a mentality standpoint, just to get over that hurdle of playing, and even if I was at 80% myself, knowing that I could still be effective going into… pic.twitter.com/frRM44gi76 — Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) 1 octobre 2026

« Il n’est pas réaliste de jouer les 82 matchs »

Cependant, Joe Mazzulla a tenu à relativiser les attentes placées en un joueur encore encore à la recherche de sa meilleur forme physique « Il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que chaque joueur dispute les 82 matchs. »

Cette philosophie correspond à la culture instaurée par l'entraineur depuis son arrivée sur le banc de Boston. A vrai dire, le technicien pousse toujours ses joueurs à se battre, même lorsque ceux-ci ne sont pas à 100 %.

« Même s’ils ont l’impression de ne pas y arriver, ils vont quand même essayer. Tant que nous maintenons ce niveau d’exigence », a-t-il expliqué. Pour les Celtics, la disponibilité de JT devrait constituer le véritable baromètre de la franchise. Et sans lui, cela semble assez improbable de voir son équipe se battre pour les premières places à l'Est.