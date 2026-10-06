EuroLeague, investisseurs, vente : le Paris Basketball face à un tournant économique

Le développement spectaculaire du Paris Basketball depuis sa création en 2018 s’accompagne désormais d’un enjeu majeur : financer son changement de dimension.

Selon les informations de L’Équipe, les propriétaires du club ont mandaté depuis environ un an Evercore, banque d’investissement spécialisée dans le conseil financier, afin d’étudier « les opportunités d’élargissement de l’actionnariat ». Le quotidien indique que différentes possibilités seraient examinées, de l’arrivée de nouveaux investisseurs jusqu’à une éventuelle cession du club.

Une hypothèse que le Paris Basketball réfute cependant. Sollicité par L’Équipe, le club rappelle qu’il suscite régulièrement l’intérêt d’investisseurs, mais affirme n’avoir donné suite à aucune démarche : « Nous n’avons donné suite à aucune de ces démarches, et aucune vente du club n’est envisagée. »

L’ouverture du capital apparaît en revanche comme un enjeu concret. L’Équipe évoque environ 30 millions d’euros de pertes cumulées sur les trois derniers exercices malgré un chiffre d’affaires qui aurait atteint 21 millions d’euros. Le club doit également accompagner le développement de son organisation, de ses infrastructures et de son projet sportif.

Le défi financier d'une installation durable en EuroLeague

Cette réflexion intervient surtout à un moment charnière pour le basket européen.

Le Paris Basketball fait partie des candidats à l’obtention d’une franchise permanente en EuroLeague. La compétition travaille actuellement sur une expansion à 24 équipes à partir de la saison 2027-2028, avec jusqu’à huit nouvelles franchises. Paris figure parmi les projets engagés dans ce processus.

Fin août, l’EuroLeague avait annoncé que les différentes candidatures représentaient près de 700 millions d’euros de droits d’entrée potentiels et plus de 3,2 milliards d’euros d’investissements sur cinq ans.

Le dossier parisien dépasse donc désormais largement la seule question sportive. Une installation durable dans l’élite européenne nécessiterait de disposer de ressources financières capables d’accompagner cette nouvelle dimension.

Le timing est d’autant plus particulier que les propriétaires des clubs actionnaires de l’EuroLeague sont réunis ce mardi 6 octobre sur les rives du lac de Côme pour discuter précisément de l’expansion de la compétition et de son futur système de franchises. Paris fait partie des candidats concernés par ces discussions.

Ronaldinho parmi les pistes évoquées

L’Équipe avance également plusieurs noms susceptibles de s’intéresser au dossier parisien.

L’entourage de Ronaldinho aurait notamment établi un premier contact avec Evercore. Les discussions n’en seraient toutefois qu’à leurs débuts et les proches de l’ancien joueur du PSG n’ont pas confirmé l’existence d’un projet concret.

Le quotidien évoque également le PSG, qui pourrait s’intéresser à une franchise dans le cadre du futur projet NBA Europe, ainsi que le Paris FC. Ce dernier a cependant indiqué que sa priorité restait actuellement le football.

À ce stade, aucun changement d’actionnaire n’est donc acté. Mais le mandat confié à Evercore illustre l’un des enjeux qui accompagnent désormais l’ascension du Paris Basketball : trouver le modèle financier capable de soutenir durablement ses ambitions européennes.