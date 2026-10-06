Alpha Diallo raconte comment le Panathinaïkos l’a payé … sans qu’il ne joue un seul match

L’histoire remonte à l’été 2021. Après une première saison professionnelle réussie avec Lavrio (12,5 points, 5,5 rebonds et 2 passes de moyenne en championnat), conclue par une finale du championnat grec face au Panathinaikos Athens, Alpha Diallo attire justement l’attention du club athénien. Fin juillet, le Pana officialise sa signature pour les trois saisons suivantes.

Mais l’aventure ne va finalement jamais véritablement commencer. Cinq ans plus tard, l'international guinéen a livré les coulisses de cet épisode dans un entretien accordé au Denver Post.

Le Panathinaïkos souhaitait alors prêter son nouvel ailier. Une solution qui ne convenait pas au joueur. Les deux parties vont donc se séparer avant que Diallo ne porte le maillot vert en compétition officielle.

Et la conclusion de cette très courte histoire contractuelle a visiblement marqué le New-Yorkais :

« Un jour, j’ai reçu un petit chèque. C’était l’argent du rachat de mon contrat par une équipe pour laquelle je n’avais jamais joué, ni même fréquentée. C’était sympa », a déclaré Diallo qui explique donc avoir reçu une indemnité de rupture de la part d'une équipe pour laquelle il n'avait finalement jamais joué, ni même réellement rejoint.

PROFIL JOUEUR Alpha DIALLO Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 29 ans (29/06/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,9 #53 REB 4,3 #45 PD 2 #73

Une petite revanche dès ses débuts avec Monaco

Quelques semaines plus tard, Alpha Diallo rebondit à l'AS Monaco.

Le hasard du calendrier va rapidement remettre les deux parties face à face. Pour le premier match d'EuroLeague de l'histoire de Monaco, le 30 septembre 2021, la Roca Team reçoit justement le Panathinaïkos. Les Monégasques s'imposent 75-63 avec Diallo dans leur cinq de départ.

📍 "Panathinaikos'u 2 kez yendik. Bundan çok büyük keyif aldım."



🗣️🔵 Alpha Diallo, 2021 yazında Panathinaikos 'a transfer sürecini anlattı:



"Yeni koç (Dimitris Priftis) geldi. Belki 'Alpha yetersizdir, EuroLeague için hazır değildir' demiş olabilir.



Planları, sözleşmemin ilk… — Hızlı Hücum (@hizlihucum) 6 octobre 2026

Monaco remportera également la deuxième confrontation de la saison contre le club grec. Un doublé que Diallo n'a visiblement pas oublié : il reconnaît aujourd'hui avoir pris un plaisir particulier à battre deux fois l'équipe avec laquelle son passage s'était arrêté avant même ses débuts.

De Monaco à la NBA, sans passer par les two-way contracts

Cette péripétie aura finalement précédé un long chapitre monégasque. Arrivé en 2021, Alpha Diallo est resté cinq saisons sur le Rocher, jusqu'en 2026. Pour son dernier exercice, il a notamment été sacré champion de France et désigné meilleur défenseur d'EuroLeague comme de Betclic ELITE.

Dans le même entretien, le joueur de 29 ans explique également que des opportunités NBA s'étaient déjà présentées à lui auparavant. Mais il ne souhaitait pas quitter sa situation à Monaco pour un simple two-way contract : son objectif était d'obtenir directement une véritable place dans un effectif NBA.

« Je voulais une place directe dans un effectif NBA. Ma situation en Europe n'était pas mauvaise. Je jouais en EuroLeague, je gagnais des matchs et je vivais à Monaco – le temps est incroyable, on est dans le sud de la France, avec la mer et les plages. »

Une exigence qui a fini par être satisfaite cet été avec Denver. Cinq ans après cet étonnant chèque reçu du Panathinaïkos, Alpha Diallo a ainsi quitté l'Europe pour commencer, à l'aube de la trentaine, son premier chapitre en NBA.