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Moustapha Fall enfin proche de ses débuts avec le Panathinaïkos ?

Toujours privé de match officiel avec le Panathinaïkos depuis le début de la saison, Moustapha Fall se rapproche d’un retour. Le pivot français a repris avec le groupe et pourrait être disponible jeudi face au Fenerbahçe en EuroLeague.
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Résumé
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Moustapha Fall enfin proche de ses débuts avec le Panathinaïkos ?
Le quatrième Français du Panathinaïkos se rapproche enfin des parquets
Crédit photo : Panathinaikos BC
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Le bout du tunnel se rapproche pour Moustapha Fall. Absent depuis plusieurs semaines, le pivot français a augmenté l’intensité de son travail ces derniers jours et a désormais repris l’entraînement avec le groupe du Panathinaikos Athens.

Fall a retrouvé l’entraînement collectif

Une évolution qui ouvre la porte à une première apparition officielle sous ses nouvelles couleurs. Sa présence dans l’effectif pour la réception du Fenerbahçe, jeudi 8 octobre en EuroLeague, est désormais envisagée. À ce stade, elle n’a toutefois pas encore été confirmée officiellement par le club grec.

Panathinaikos Athens - Fenerbahce Tarfin Istanbul · EuroLeague 2026-2027 · 08/10/2026

Le Français est éloigné des terrains depuis le 9 septembre. Touché à l’entraînement, il avait passé des examens qui avaient révélé une lésion à l’ischio-jambier. Le Panathinaïkos avait alors annoncé la mise en place d’un traitement spécifique, sans communiquer de date précise concernant son retour.

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Bientôt quatre Français disponibles au Panathinaïkos ?

Arrivé cet été après cinq saisons à l’Olympiacos Piraeus, Moustapha Fall n’a donc toujours pas disputé de rencontre officielle avec le Panathinaïkos. Le pivot de 34 ans s’était engagé fin juin pour deux saisons, avec une troisième en option.

PROFIL JOUEUR
moustapha_fall_2026-2027_profile.png
Moustapha FALL
Poste(s): Pivot
Taille: 218 cm
Âge: 34 ans (23/02/1992)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
0
#332
REB
1,5
#249
PD
2,5
#62

Son retour permettrait surtout au club athénien de disposer enfin simultanément de ses quatre joueurs français. Mathias Lessort, Guerschon Yabusele et Sylvain Francisco ont déjà été largement sollicités depuis le début de l’exercice. Dimanche encore, les trois Bleus ont cumulé 45 points lors de la victoire contre les Vikos Falcons (103-74), pour la première journée du championnat grec.

Le Panathinaïkos a également parfaitement lancé sa campagne européenne avec trois victoires en trois journées. Jeudi, les Verts accueilleront le Fenerbahçe, lui aussi invaincu, pour l’un des principaux rendez-vous de cette quatrième journée d’EuroLeague.

Reste désormais à savoir si Moustapha Fall sera suffisamment avancé dans sa reprise pour effectuer, à cette occasion, ses grands débuts avec son nouveau club.

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