Lakers : Plus de peur que de mal pour Luka Doncic

Les supporters des Lakers peuvent souffler. Pour son retour à la compétition, Luka Doncic a reçu un violent coup à la cuisse au milieu du deuxième quart-temps face aux Kings, avant d’être aperçu en train de boiter.

Plus de peur que de mal pour la star slovène, car l'ancien joueur des Mavericks a pu poursuivre la rencontre. Alors que les Lakers avaient pris une large avance à la pause, avec 26 points d’écart, Luka Magic a été préservé pour le reste de la soirée.

Après la rencontre, le joueur de 27 ans s’est montré rassurant sur son état physique mais surtout heureux de retrouver enfin les terrains. En effet, El Matador n’avait plus foulé les parquets NBA depuis le 2 avril, et une grave blessure aux ischio-jambiers.

Luka Doncic Poste : Meneur

Taille : 201 cm

Âge : 27 ans

Nationalité : Slovénie

Club : Los Angeles Lakers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 33,6 #1 REB 7,8 #35 PD 8,3 #4

Luka Doncic, obsédé par le basket

« Le basket-ball est l'une des meilleures choses de ma vie, et il m'a énormément manqué », a déclaré le sextuple All-Star à l'issue de la rencontre. « Ça fait cinq ou six mois (qu'il n'a pas joué), je crois. Être de retour pour les matchs, être compétitif, c'est vraiment un plaisir pour moi, et je suis très heureux d'être de retour. »

Cette longue coupure a néanmoins permis au Slovène d’arriver plus reposé qu’au cours des dernières saisons. Absent des playoffs et de la fenêtre internationale avec sa sélection, le meneur entend désormais profiter de cette fraîcheur inédite pour mener les Lakers vers de nouveaux objectifs.

LUKA DONCIC IS ON FIRE



20 POINTS

3 ASSISTS

2 REBOUNDS

2 STEALS

5/10 FGM

14 MINUTES



STILL THE 2ND QUARTER. 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/J116a3hGLM — Hoop Central (@TheHoopCentral) 6 octobre 2026

Luka Doncic séduit par le nouveau visage des Lakers

D'ailleurs hier soir, l'ancien joueur du Real Madrid a pu découvrir ses nouveaux coéquipiers en situation de match pour la première fois. Parmi eux, deux joueurs ont particulièrement retenu son attention.

« On s'est tous bien amusés sur le terrain. Surtout avec Matisse [Thybulle] et Ziaire [Williams], rien que le début du match, le coup d'envoi, c'est contagieux pour tout le monde, et la façon dont ils entament le match, c'était une source d'inspiration. », a expliqué Luka Doncic, avant de mettre en avant l’énergie apportée par les deux ailiers.

De son côté, le génie des Balkans a lui aussi réussi son match. Le meneur de L.A a terminé avec 21 points, 3 passes décisives et 5 tirs réussis sur 12, en seulement 16 minutes dans la large victoire de son équipe face aux Kings (127-103).

Warriors-Lakers, la série d'octobre

Prochain rendez-vous pour les Purple and Gold cette nuit à 4h (heure française) face aux Warriors, avant de retrouver Sacramento puis de nouveau les Dubs avant de conclure leur préparation face aux Nuggets.

La saison commencera ensuite le 22 octobre, avec une affiche face aux Warriors de Stephen Curry pour un troisième affrontement en autant de semaines. Pour Luka Doncic, l’essentiel sera désormais de poursuivre sa montée en puissance sans nouvel incident physique.