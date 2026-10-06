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L’EuroLeague valide son virage vers les franchises : l’ASVEL confortée, Paris toujours dans la course

Réunis ce mardi 6 octobre à Cernobbio, les propriétaires des clubs actionnaires de l’EuroLeague ont validé la transformation de leurs licences en franchises ainsi que la poursuite du processus d’expansion. Une décision qui concerne directement l’ASVEL, tandis que le Paris Basketball reste candidat pour intégrer le futur cercle des franchises.
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L’EuroLeague valide son virage vers les franchises : l’ASVEL confortée, Paris toujours dans la course
L’EuroLeague passe à l’étape supérieure avec son modèle de franchises
Crédit photo : Euroleague
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L’EuroLeague poursuit officiellement la transformation de son modèle. À l’issue de la réunion organisée ce mardi 6 octobre à Cernobbio, en Italie, les propriétaires des clubs actionnaires d’Euroleague Commercial Assets (ECA) ont donné leur accord à la conversion des licences actuelles des 13 actionnaires en franchises.

Cette décision constitue une nouvelle étape dans un processus engagé depuis plusieurs mois. Dès juin, l’EuroLeague avait confirmé son intention de transformer les licences de longue durée de ses clubs actionnaires en franchises, avant de lancer officiellement son processus d’expansion en juillet.

Pour le basket français, l’ASVEL est directement concernée. Le club villeurbannais fait partie des 13 actionnaires historiques de la compétition et doit donc basculer dans ce nouveau modèle.

Les 13 franchises:

Anadolu Efes Istanbul (Turquie)

Baskonia Vitoria-Gasteiz (Espagne)

CSKA Moscou (Russie)

Armani Olimpia Milan (Italie)

FC Barcelone (Espagne)

FC Bayern Munich (Allemagne)

Fenerbahçe Istanbul (Turquie)

LDLC ASVEL Villeurbanne (France)

Maccabi Tel-Aviv (Israël)

Olympiacos Le Pirée (Grèce)

Panathinaïkos Athènes (Grèce)

Real Madrid (Espagne)

Žalgiris Kaunas (Lituanie)

La décision prise à Cernobbio intervient également dans un contexte particulier, alors que l’EuroLeague et la NBA discutent depuis plusieurs mois de l’avenir du basket européen. Mais les propriétaires ont choisi de poursuivre la mise en œuvre de leur propre feuille de route.

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L’expansion continue, aucune nouvelle franchise encore attribuée

L’autre décision importante concerne justement l’élargissement de la compétition. Les actionnaires ont confirmé la poursuite du processus destiné à attribuer de nouvelles franchises.

Le conseil d’administration doit désormais continuer à examiner les différentes offres reçues avant de présenter une recommandation finale aux propriétaires dans les prochaines semaines. Aucun nouveau club n’a donc encore obtenu le précieux statut.

L’objectif affiché reste une EuroLeague à 24 équipes à partir de la saison 2027-2028, avec jusqu’à 21 franchises. Les 13 actionnaires actuels formeraient le socle de cette nouvelle organisation, auquel pourraient venir s’ajouter jusqu’à huit nouveaux membres permanents.

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Paris reste candidat à une place parmi les nouveaux entrants

Le Paris Basketball reste directement concerné par cette deuxième partie du dossier. Le club de la capitale figurait parmi les onze projets initialement retenus pour poursuivre le processus de candidature lancé cet été.

À la fin du mois d’août, ces onze candidats avaient été invités à déposer des offres engageantes représentant près de 700 millions d’euros cumulés en droits de franchise. D’autres projets ont depuis rejoint la course, sans que l’EuroLeague ne dévoile encore les futurs élus.

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La situation française se dessine donc autour de deux statuts distincts : l’ASVEL appartient déjà au groupe des actionnaires appelés à devenir franchises, tandis que Paris doit encore convaincre l’EuroLeague dans le cadre de son processus d’expansion.

Quelques mois avant l’échéance envisagée pour 2027-2028, la compétition européenne a en tout cas choisi de continuer d’avancer sur son propre modèle.

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