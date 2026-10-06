Anthony Davis pourrait ne pas s’inscrire dans la durée aux Wizards. Arrivé à Washington en cours de saison dernière, l’intérieur de 33 ans semble déjà au centre des interrogations concernant l’avenir de la franchise.

There’s almost no chance the Wizards will give Anthony Davis a max extension, per @JoshuaBRobbins



“But Davis’ agent, Rich Paul, is one of the game’s most powerful player representatives, and he has proven skilled at securing the deals his high-profile clients want, in the… pic.twitter.com/vyT59APEWy — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 6 octobre 2026

Selon David Aldridge et Josh Robbins de The Athletic, la perspective de voir D.C lui offrir un contrat maximal semble très improbable. L'ancien joueur des Lakers demeure pourtant éligible depuis cet été à une nouvelle prolongation de quatre ans pouvant atteindre environ 275 millions de dollars.

Les discussions ne devraient toutefois pas débuter avant la fin de la saison 2026-2027. Un calendrier qui pourrait finalement ne jamais être respecté si les Wizards décident de se séparer de leur intérieur avant cette échéance.

Les blessures et le salaire de Davis posent question

Selon The Athletic, plusieurs facteurs jouent en la défaveur du champion NBA 2020 pour recevoir une extension de contrat onéreuse. « Il n'y a quasiment aucune chance que les Wizards lui offrent cette prolongation de contrat maximale – ni avec ses antécédents de blessures, ni à son âge, ni avec l'équipe à ce stade de son développement et les sanctions punitives des premier et deuxième trimestres qui se profilent », rapporte le média américain.

La situation pourrait donc devenir un sujet majeur à mesure que se rapprochera la trade deadline du 11 février. L'agent de Davis, Rich Paul, pourrait également jouer un rôle important dans cette équation.

Anthony Davis, aucune stabilité

D'ailleurs, le parcours récent de The Brow illustre à quel point sa situation peut évoluer rapidement. En février 2025, les Lakers l'avaient envoyé aux Mavericks dans l'échange spectaculaire ayant permis à Los Angeles de mettre la main sur Luka Doncic.

Un an plus tard, Dallas avait à son tour décidé de tourner la page. À la trade deadline 2026, AD a été envoyé à Washington dans le cadre d'un échange à trois équipes. Toutefois, depuis son arrivée dans la capitale, le pivot n'a pas encore pu s'exprimer.

Anthony Davis Poste : Pivot

Taille : 208 cm

Âge : 33 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Dallas Mavericks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 20,4 #40 REB 11,0 #8 PD 2,8 #147

Aucun match avec Washington

En effet, l'an passé Anthony Davis n'a disputé que 20 rencontres pour des moyennes cependant très intéressantes à 20,4 points, 11,1 rebonds et 1,7 contre en un peu plus de 30 minutes. Cependant, le joueur de 33 ans n'a toujours pas revêtu la tenue de D.C. à cause d'une blessure.

Alors que Washington poursuit sa reconstruction, la franchise va devoir déterminer si Anthony Davis fera partie de son projet à long terme. Et si aucune avancée n'intervient concernant son avenir, son nom pourrait rapidement revenir sur le marché à l'approche du 11 février.