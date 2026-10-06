Loon-Plage mise sur un jeune meneur passé par l’ELITE 2 pour remplacer Sidy N’Dir

Loon-Plage a trouvé une solution pour compléter sa ligne arrière. Le club de Nationale 1 a annoncé l’arrivée d’Elidjah-Gabriel Lamart (1,95 m, 21 ans) en qualité de pigiste médical afin de compenser l’absence de Sidy N’Dir, actuellement blessé.

L’ASLP précise que son nouveau joueur devrait être qualifié dès vendredi et pourrait donc effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs à cette occasion. La durée de son engagement n’a pas été communiquée.

Un renfort immédiat pour pallier l’absence de Sidy N’Dir

Cette arrivée intervient alors que N’Dir avait prolongé son contrat avec Loon-Plage durant l’intersaison. Le combo-guard de 31 ans sortait d’une saison 2025-2026 à 13,7 points, 2 rebonds et 3,1 passes décisives en 18 rencontres de NM1.

PROFIL JOUEUR Sidy N'DIR Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 190 cm Âge: 31 ans (23/06/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 2 #234 REB 0,5 #243 PD 2,5 #72

Une saison entre les Espoirs et l’ELITE 2 à Denain

Elidjah-Gabriel Lamart arrive avec une première expérience du niveau professionnel. Formé notamment à Cholet puis au BCM Gravelines-Dunkerque, il avait rejoint Denain à l’été 2025 avec un contrat stagiaire professionnel et une double utilisation entre l’équipe Espoirs et le groupe d’ELITE 2.

Avec les professionnels denaisiens, le meneur a disputé 13 rencontres d’ELITE 2 en 2025-2026, pour 1,3 point, 1,4 rebond et 1 passe décisive en 9 minutes de moyenne. Il a davantage eu l’occasion de s’exprimer avec les Espoirs, où il a compilé 7,4 points, 4,4 rebonds et 4,2 passes décisives de moyenne.

PROFIL JOUEUR Elidjah-Gabriel LAMART Poste(s): Meneur Taille: 195 cm Âge: 21 ans (09/08/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 1,3 #266 REB 1,4 #240 PD 1 #190

Lamart possède également une expérience avec les équipes de France jeunes. Il avait notamment participé au Mondial U17 en 2022, disputant sept rencontres avec les Bleuets. FIBA

À Loon-Plage, il va désormais découvrir la NM1 avec une mission immédiate : apporter une solution supplémentaire à l’effectif pendant l’indisponibilité de Sidy N’Dir.