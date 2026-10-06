Cholet, le Pôle France et l’ASVEL : trois programmes français engagés dans la NextGen EuroLeague 2026-2027

La route vers les finales de la NextGen EuroLeague 2027 commencera plus tôt pour Cholet Basket. Le club des Mauges fait partie des 14 équipes engagées dans les deux nouveaux tournois de pré-qualification.

Cholet participera au tournoi organisé à Vienne, en Autriche, du 27 au 29 novembre 2026. Les Maugeois y retrouveront Vienna Basketball, les Abou Dabi Wildcats, les London Lions, Neptunas Klaipeda, Orange1 Bassano, les Veolia Towers Hamburg ainsi qu’une équipe issue de l’adidas Select Program.

L’enjeu sera immédiat puisque le vainqueur obtiendra son billet pour le tournoi qualificatif de Paris, programmé du 26 au 28 février 2027.

La NextGen prend une dimension particulière pour le Pôle France

Le Pôle France est pour sa part directement intégré au premier tournoi qualificatif, organisé à Munich du 7 au 9 janvier 2027. Il doit y retrouver le Bayern Munich, Cedevita Olimpija Ljubljana, Joventut Badalona, Valencia Basket, le Maccabi Tel-Aviv, le Panathinaïkos Athènes et NextGen Team Munich.

Cette participation intervient désormais dans un contexte très particulier. Ce mardi 6 octobre, la FFBB a acté le forfait général du Pôle France pour l’ensemble de la saison 2026-2027 de Nationale 1. Son effectif est actuellement privé de dix joueurs pour une durée indéterminée à la suite des graves événements survenus au sein du collectif de joueurs de l’INSEP en début de saison.

La Direction technique nationale a étudié différentes solutions pour maintenir une équipe en NM1, avant d’y renoncer. Les joueurs restant intégrés au Pôle France, majoritairement U16 doivent désormais évoluer uniquement en U18 ÉLITE dans l’attente de la NextGen EuroLeague.

Dans ce contexte, le rendez-vous européen de Munich prend donc une importance particulière dans le calendrier de formation du Pôle France. À ce jour, le programme communiqué pour la NextGen EuroLeague maintient bien le Pôle France parmi les huit participants du tournoi qualificatif allemand.

L’ASVEL à Belgrade, Paris également au programme

L'ASVEL sera l’autre représentant français directement engagé dans un tournoi qualificatif. Les jeunes Villeurbannais participeront au dernier rendez-vous, du 2 au 4 avril 2027 à Belgrade.

L’ASVEL y retrouvera notamment l’Étoile Rouge de Belgrade, Mega Super Belgrade, le Partizan Belgrade, Trente et l’Hapoel Tel-Aviv. NextGen Team Belgrade et le vainqueur du pré-qualificatif de Rijeka compléteront le plateau.

La France accueillera également l’une des quatre étapes qualificatives. Le Paris Basketball organisera le tournoi du 26 au 28 février, avec notamment Milan, Dubai Basketball, le FC Barcelone, Manresa, l’Olympiakos, NextGen Team Paris et le vainqueur du pré-qualificatif de Vienne.

Les quatre vainqueurs des Qualifying Tournaments accéderont directement aux finales 2027. Quatre wild-cards compléteront ensuite le tableau à huit équipes.