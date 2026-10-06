Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Vingt-quatre heures de sursis supplémentaires pour Monaco

L’AS Monaco Basket devra patienter une journée supplémentaire avant d’être fixée sur son avenir. Initialement attendu ce mardi, le délibéré du tribunal d’instance de Monaco a été repoussé à mercredi, dans un contexte financier particulièrement préoccupant pour la structure professionnelle.
|
Résumé
Écouter
Vingt-quatre heures de sursis supplémentaires pour Monaco
AS Monaco : le délibéré repoussé de 24 heures, la menace de liquidation reste entière
Crédit photo : Miko Missana
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

L’AS Monaco Basket n’est pas encore fixée sur son sort. Alors que le tribunal d’instance de Monaco devait rendre son délibéré ce mardi, la juridiction monégasque a finalement repoussé son annonce à mercredi, rapporte L’Équipe.

Ce délai de 24 heures prolonge l’incertitude qui entoure le champion de France en titre. L’enjeu est majeur : le tribunal pourrait constater l’état de cessation des paiements de la SAM AS Monaco Basket, la société qui porte la section professionnelle du club.

Une telle décision pourrait ouvrir la voie à une liquidation judiciaire et menacer directement la poursuite de l’activité de la structure professionnelle.

LIRE AUSSI

Une dette désormais annoncée à 27,8 millions d’euros

La situation financière de Monaco s’est encore détériorée ces dernières semaines. Lors de l’audience de vendredi dernier, la présidente du tribunal a fait état d’une dette atteignant désormais 27,8 millions d’euros.

Dans ces conditions, la SAM AS Monaco Basket apparaît actuellement en état de cessation des paiements. Le délibéré attendu mercredi doit désormais permettre de connaître la décision prise par la juridiction monégasque et, avec elle, les conséquences immédiates pour la section professionnelle.

LIRE AUSSI

Vingt-quatre heures supplémentaires dans l’incertitude

Ce report ne modifie donc pas, à ce stade, la situation financière du club. Il décale simplement de 24 heures une décision particulièrement attendue alors que l’avenir de la structure professionnelle est directement en jeu.

La liquidation judiciaire reste pour l’instant une possibilité et non une décision actée. Le club monégasque connaîtra mercredi la position du tribunal.

LIRE AUSSI
Monaco
Monaco
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Vingt-quatre heures de sursis supplémentaires pour Monaco