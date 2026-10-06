Vingt-quatre heures de sursis supplémentaires pour Monaco

L’AS Monaco Basket n’est pas encore fixée sur son sort. Alors que le tribunal d’instance de Monaco devait rendre son délibéré ce mardi, la juridiction monégasque a finalement repoussé son annonce à mercredi, rapporte L’Équipe.

Ce délai de 24 heures prolonge l’incertitude qui entoure le champion de France en titre. L’enjeu est majeur : le tribunal pourrait constater l’état de cessation des paiements de la SAM AS Monaco Basket, la société qui porte la section professionnelle du club.

Une telle décision pourrait ouvrir la voie à une liquidation judiciaire et menacer directement la poursuite de l’activité de la structure professionnelle.

Une dette désormais annoncée à 27,8 millions d’euros

La situation financière de Monaco s’est encore détériorée ces dernières semaines. Lors de l’audience de vendredi dernier, la présidente du tribunal a fait état d’une dette atteignant désormais 27,8 millions d’euros.

Dans ces conditions, la SAM AS Monaco Basket apparaît actuellement en état de cessation des paiements. Le délibéré attendu mercredi doit désormais permettre de connaître la décision prise par la juridiction monégasque et, avec elle, les conséquences immédiates pour la section professionnelle.

Vingt-quatre heures supplémentaires dans l’incertitude

Ce report ne modifie donc pas, à ce stade, la situation financière du club. Il décale simplement de 24 heures une décision particulièrement attendue alors que l’avenir de la structure professionnelle est directement en jeu.

La liquidation judiciaire reste pour l’instant une possibilité et non une décision actée. Le club monégasque connaîtra mercredi la position du tribunal.